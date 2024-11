Qualcomm chce delší výdrž i pro levné notebooky s Windows, oznámil nový čipset

Jak upozornila gsmarena.com, během akce Investor Day, jež se konala 19. listopadu, Qualcomm oznámil nadcházející čipovou sadu Snapdragon X (i když název ještě není oficiální). Má se přitom zaměřovat a cenově dostupná zařízení s Windows za cenu okolo 15 tisíc korun.

Qualcomm's opportunity for diversification was on display at Investor Day 2024 as President & CEO @cristianoamon and other executives took the stage to share our unique position at the edge and how Gen #AI is accelerating demand for our technologies. pic.twitter.com/0QNUt9qF0w