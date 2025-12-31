mobilenet.cz na sociálních sítích

MediaTek posiluje střední třídu. Představuje Dimensity 7100

Marek Vacovský
Fotografie: MediaTek
  • MediaTek tiše uvedl nový čipset Dimensity 7100, nástupce modelu 7050
  • První telefony s tímto SoC by se měly objevit už během ledna

MediaTek bez většího mediálního humbuku rozšířil svou nabídku o nový čipset Dimensity 7100, který navazuje na model 7050 a cílí na výkonnější segment střední třídy. Novinka sází především na solidní procesorový výkon, moderní konektivitu a podporu aktuálních standardů pamětí i úložišť.

Základem čipu je každopádně osmijádrový procesor v konfiguraci 4× ARM Cortex-A78 s taktem až 2,4 GHz a 4× Cortex-A55 s frekvencí max. 2,0 GHz. O grafický výkon se pak stará Mali-G610 MC2, která by měla nabídnout citelný posun oproti starším řešením, zejména v oblasti her a multimédií.

Jak dodává gsmarena.com, Dimensity 7100 podporuje RAM LPDDR5 s rychlostí až 5 500 Mb/s, případně LPDDR4X do 4 266 Mb/s, nechybí ale ani podpora UFS 3.1 pro rychlé úložiště. V oblasti fotoaparátů zvládne čip obsloužit snímače s rozlišením až 200 Mpx, zatímco displeje mohou mít rozlišení až 1 200 × 2 600 px a obnovovací frekvenci až 120 Hz.

Samozřejmostí je integrovaný 5G modem s podporou Dual SIM (Dual 5G) a maximální teoretickou rychlostí stahování až 3,3 Gb/s. Výbavu navíc doplňuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a široká podpora navigačních systémů včetně GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS a NavIC.

Prvním smartphonem s tímto čipsetem by se mohl stát Infinix Note Edge či Tecno Pova Curve 2.

Oblast Specifikace
Procesor (CPU) 8jádrový: 4× Cortex-A78 (až 2,4 GHz) + 4× Cortex-A55 (až 2,0 GHz), 64bit
Grafika (GPU) ARM Mali-G610 MC2
Operační paměť LPDDR5 (až 5 500 Mb/s), LPDDR4X (až 4 266 Mb/s)
Úložiště UFS 3.1
Fotoaparát Podpora snímače až 200 Mpx
Displej Až 1 200 × 2 600 px, obnovovací frekvence až 120 Hz
Mobilní sítě 2G / 3G / 4G / 5G, Dual 5G SIM, SA & NSA, 5G Carrier Aggregation
Max. rychlost stahování Až 3,3 Gb/s
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), anténa 1T1R
Bluetooth Bluetooth 5.4, podpora dlouhého dosahu
Navigace (GNSS) GPS (L1 + L5), BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC
,
