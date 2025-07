Chcete si lépe zahrát na Androidu? Volte překvapivě mobily s MediaTekem

Fotografie: Josue Ladoo Pelegrin, unsplash.com

Emulace her určených pro PC na telefonech s Androidem byla, minimálně v případě aplikace GameHub, dosud doménou spíše zařízení s čipsety Qualcomm Snapdragon, především díky lepší podpoře grafických ovladačů a široce rozšířeným open-source driverům Adreno. Jak však nyní upozornil androidauthority.com, to se nyní mění. Společnost GameSir totiž měla oznámit zásadní vylepšení aplikace GameHub, která umožňuje nativní hraní PC her bez streamování, a to i na zařízeních s čipy MediaTek Dimensity a grafickými jednotkami Mali.

Podle vývojářů GameHubu se jim podařilo obejít dlouhodobé problémy s grafickými ovladači Mali, včetně nestabilních shader kompilátorů a chybějících funkcí. Výsledkem je výkon srovnatelný se Snapdragony, v některých případech dokonce lepší, s tím, že konkrétně zmiňuje čipsety Dimensity 9000 až 9400. Podporovány jsou i náročnější hry využívající grafické rozhraní DirectX 9–11.

GameSir navíc oznámil, že spolupracuje přímo s MediaTekem na vývoji vlastních ovladačů GPU. Ty budou optimalizovány pro herní prostředí GameFusion a mají řešit nedostatky grafické akceleraci Mali přímo na úrovni čipů. Dodejme přitom, že MediaTek není jediný, kdo spoléhá na grafickou akceleraci Mali. Kromě něj je to totiž například i americký Google v čipech Tensor.