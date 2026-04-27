MediaTek jen přeleštil loňské čipy a ukázal Dimensity 7450 a 7450X

Marek Vacovský
MediaTek jen přeleštil loňské čipy a ukázal Dimensity 7450 a 7450X
Fotografie: MediaTek
  • Nové čipy cílí na nižší a střední třídu
  • Výkon CPU i GPU zůstává prakticky beze změny oproti předchůdcům
  • Hlavní posun se odehrává u 5G a AI

MediaTek právě uvedl nové čipsety Dimensity 7450 a Dimensity 7450X, které nahrazují loňské modely 7400 a 7400X. Už samotné označení přitom naznačuje, že nejde o plnohodnotnou generační obměnu, ale spíše o drobný refresh, což se potvrzuje i při pohledu do specifikací.

Oba nové čipy totiž nadále staví na konfiguraci čtyř výkonných jader Cortex-A78 s taktem 2,6 GHz a čtyř úsporných jader Cortex-A55 běžících na 2,0 GHz. Grafický výkon pak stále zajišťuje Mali-G615 MC2 bez jakékoliv změny oproti předchůdcům, což znamená, že z pohledu hrubého výkonu CPU i GPU se uživatelé výrazného posunu nedočkají.

Výrobce nicméně uvádí přibližně sedmiprocentní nárůst výkonu v oblasti AI, který se má nejvíce projevit při zpracování fotografií a podobných úlohách. Ta největší změna se pak odehrává v oblasti 5G. Nově je totiž nasazen modem R17, který nahrazuje starší R16 a přináší vyšší energetickou efektivitu, až o 20 % vyšší výkon při pohybu v síti a také rychlejší obnovu signálu po výpadku nebo v místech se slabým pokrytím.

MediaTek 7450 vs. 7450X

Rozdíl mezi oběma variantami je spíše v tom, kam míří. Dimensity 7450X totiž přidává podporu pro konfigurace se dvěma displeji, což ho předurčuje do cenově dostupnějších skládacích zařízení. Jak můžete vidět v tabulce níže, více rozdílů mezi nimi není.

Parametr Dimensity 7450 Dimensity 7450X
CPU 4× Cortex-A78 (až 2,6 GHz) + 4× Cortex-A55 4× Cortex-A78 (až 2,6 GHz) + 4× Cortex-A55
Jádra 8 8
RAM LPDDR5 / LPDDR4x (až 6 400 Mbps) LPDDR5 / LPDDR4x (až 6 400 Mbps)
Úložiště UFS 2.2 / UFS 3.1 UFS 2.2 / UFS 3.1
Konektivita 5G SA/NSA, 3CC CA, 4×4 MIMO, 256QAM, R16 UL 5G SA/NSA, 3CC CA, 4×4 MIMO, 256QAM, R16 UL
Max. rychlost 5G 3,27 Gbps 3,27 Gbps
GNSS GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
Wi-Fi Wi-Fi 6E (2T2R) Wi-Fi 6E (2T2R)
Bluetooth 5.4 5.4
Fotoaparát Až 200 Mpx, 4K30 HDR, EIS, AI AF/AE/AWB Až 200 Mpx, 4K30 HDR, EIS, AI AF/AE/AWB
GPU Mali-G615 MC2 Mali-G615 MC2
Video H.264, HEVC, VP9 H.264, HEVC, VP9
Displej WFHD+ 120 Hz / FHD+ 144 Hz WFHD+ 120 Hz / FHD+ 144 Hz
AI 6. generace NPU 6. generace NPU

Jak dodává gsmarena.com, zařízení s novými čipsety by se měla objevit v průběhu následujících měsíců. Půjde přitom především o dostupnější telefony.

