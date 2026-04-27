MediaTek jen přeleštil loňské čipy a ukázal Dimensity 7450 a 7450X

MediaTek právě uvedl nové čipsety Dimensity 7450 a Dimensity 7450X, které nahrazují loňské modely 7400 a 7400X. Už samotné označení přitom naznačuje, že nejde o plnohodnotnou generační obměnu, ale spíše o drobný refresh, což se potvrzuje i při pohledu do specifikací.
Oba nové čipy totiž nadále staví na konfiguraci čtyř výkonných jader Cortex-A78 s taktem 2,6 GHz a čtyř úsporných jader Cortex-A55 běžících na 2,0 GHz. Grafický výkon pak stále zajišťuje Mali-G615 MC2 bez jakékoliv změny oproti předchůdcům, což znamená, že z pohledu hrubého výkonu CPU i GPU se uživatelé výrazného posunu nedočkají.
Výrobce nicméně uvádí přibližně sedmiprocentní nárůst výkonu v oblasti AI, který se má nejvíce projevit při zpracování fotografií a podobných úlohách. Ta největší změna se pak odehrává v oblasti 5G. Nově je totiž nasazen modem R17, který nahrazuje starší R16 a přináší vyšší energetickou efektivitu, až o 20 % vyšší výkon při pohybu v síti a také rychlejší obnovu signálu po výpadku nebo v místech se slabým pokrytím.
MediaTek 7450 vs. 7450X
Rozdíl mezi oběma variantami je spíše v tom, kam míří. Dimensity 7450X totiž přidává podporu pro konfigurace se dvěma displeji, což ho předurčuje do cenově dostupnějších skládacích zařízení. Jak můžete vidět v tabulce níže, více rozdílů mezi nimi není.
|Parametr
|Dimensity 7450
|Dimensity 7450X
|CPU
|4× Cortex-A78 (až 2,6 GHz) + 4× Cortex-A55
|4× Cortex-A78 (až 2,6 GHz) + 4× Cortex-A55
|Jádra
|8
|8
|RAM
|LPDDR5 / LPDDR4x (až 6 400 Mbps)
|LPDDR5 / LPDDR4x (až 6 400 Mbps)
|Úložiště
|UFS 2.2 / UFS 3.1
|UFS 2.2 / UFS 3.1
|Konektivita
|5G SA/NSA, 3CC CA, 4×4 MIMO, 256QAM, R16 UL
|5G SA/NSA, 3CC CA, 4×4 MIMO, 256QAM, R16 UL
|Max. rychlost 5G
|3,27 Gbps
|3,27 Gbps
|GNSS
|GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
|GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (2T2R)
|Wi-Fi 6E (2T2R)
|Bluetooth
|5.4
|5.4
|Fotoaparát
|Až 200 Mpx, 4K30 HDR, EIS, AI AF/AE/AWB
|Až 200 Mpx, 4K30 HDR, EIS, AI AF/AE/AWB
|GPU
|Mali-G615 MC2
|Mali-G615 MC2
|Video
|H.264, HEVC, VP9
|H.264, HEVC, VP9
|Displej
|WFHD+ 120 Hz / FHD+ 144 Hz
|WFHD+ 120 Hz / FHD+ 144 Hz
|AI
|6. generace NPU
|6. generace NPU
Jak dodává gsmarena.com, zařízení s novými čipsety by se měla objevit v průběhu následujících měsíců. Půjde přitom především o dostupnější telefony.