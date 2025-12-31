Pro Ludens: ASUS a Kojima Productions se spojili a přináší unikátní notebook

ASUS na veletrhu CES v Las Vegas představil mimořádně unikátní edici svého ultra-výkonného mobilního konvertiblu Flow Z13, která vznikla ve spolupráci s věhlasným studiem Kojima Productions. Speciální varianta se od běžného modelu liší nejen radikálně odlišným designem a exkluzivním příslušenstvím, ale také absolutně špičkovým výkonem, který cílí na nejnáročnější hráče i tvůrce.
Kojima Productions, Ludens a filozofie For Ludens who dare
Kojima Productions založil herní vizionář Hideo Kojima, autor kultovních sérií Metal Gear Solid a Death Stranding. Studio má pověst kreativní dílny, která posouvá hranice interaktivního vyprávění a filmového pojetí her, a zároveň je známé tím, že spolupráce s externími značkami si vybírá velmi opatrně. Právě proto působí propojení s ASUSem tak unikátně. Symbolickým prvkem jejich světa je postava Ludens, futuristický archetyp hráče a tvůrce, ze kterého vychází i motto „From Sapiens to Ludens“. Spojením s ASUSem, který používá v rámci své divize Republic of Gamers heslo „For those who dare“ vznikla kombinace těchto dvou frází, a sice „For Ludens Who Dare“, tedy výzva pro ty, kteří se nebojí zkoušet nové věci a posouvat hranice.
Design Yojiho Shinkawy a skutečné karbonové vlákno
Design této edice vznikl pod vedením výtvarníka Yojiho Shinkawy, který dlouhodobě formuje vizuální identitu projektů spojených s Hideem Kojimou. Už na první pohled jde o zařízení, které na trhu nemá obdoby. Dominují mu zlaté akcenty, výrazné grafické motivy a nápisy For Ludens who dare. Zadní část šasi navíc využívá skutečný povrch z karbonových vláken, takže nejde jen o potisk nebo imitaci. Celé zařízení působí naživo výrazně exoticky a sběratelský dojem podtrhuje i speciální kufřík v balení.
Špičkový výkon: AMD Ryzen AI Max+ 395 a až 128 GB sdílené paměti
Po technické stránce patří ROG Flow Z13 Kojima Productions Edition k tomu nejvýkonnějšímu, co lze v kategorii kompaktních herních zařízení najít. Základem je procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 s integrovanou grafikou Radeon 8060S a podporou až 128 GB sdílené LPDDR5X paměti na frekvenci 8000 MHz. ASUS zároveň zdůrazňuje, že konfigurace díky této paměťové architektuře míří i na práci s velkými AI modely, které lze spouštět lokálně.
Displej 13,4" s 180 Hz a dotykovou vrstvou
Displej má úhlopříčku 13,4 palce, poměr stran 16:10 a QHD rozlišení. Nechybí 180Hz obnovovací frekvence, jas až 500 nitů a 100% pokrytí DCI-P3, což je kombinace vhodná jak pro hraní, tak pro kreativní práci. Panel je dotykový a chrání jej sklo Gorilla Glass DXC.
Konektivita, baterie a chlazení v tenkém těle
Konektivita odpovídá ambicím prémiového zařízení a nechybí porty HDMI, USB-C, USB-A i čtečka microSD karet. Baterie má kapacitu 70 Wh a podporuje rychlé nabíjení, kdy se notebook dostane z 0 na 50 % zhruba za 30 minut. Přestože jde o tenký a lehký stroj, nechybí vapor chamber chlazení a druhá generace ventilátorů Arc Flow, což má pomoci udržet vysoký výkon i při delší zátěži.
ASUS zatím neoznámil cenu a dostupnost, ani zda tuto velmi omezenou edici doveze také do Česka. Je však pravděpodobné, že se u nás několik kousků objeví. Jedno je však jisté, cena za tuto unikátnost nebude nízká.