Pro Ludens: ASUS a Kojima Productions se spojili a přináší unikátní notebook

Martin Pultzner
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • ASUS uvedl Speciální edici notebooku Flow Z13 vzniklou ve spolupráci s Kojima Productions
  • Design Yojiho Shinkawy přináší zlaté detaily, karbon a odkazy na maskota Ludens
  • Ultimátní parametry obstarávají AMD Ryzen AI Max+ 395, 180Hz displej a rychlé nabíjení 70Wh baterie

ASUS na veletrhu CES v Las Vegas představil mimořádně unikátní edici svého ultra-výkonného mobilního konvertiblu Flow Z13, která vznikla ve spolupráci s věhlasným studiem Kojima Productions. Speciální varianta se od běžného modelu liší nejen radikálně odlišným designem a exkluzivním příslušenstvím, ale také absolutně špičkovým výkonem, který cílí na nejnáročnější hráče i tvůrce.

Kojima Productions, Ludens a filozofie For Ludens who dare

Kojima Productions založil herní vizionář Hideo Kojima, autor kultovních sérií Metal Gear Solid a Death Stranding. Studio má pověst kreativní dílny, která posouvá hranice interaktivního vyprávění a filmového pojetí her, a zároveň je známé tím, že spolupráce s externími značkami si vybírá velmi opatrně. Právě proto působí propojení s ASUSem tak unikátně. Symbolickým prvkem jejich světa je postava Ludens, futuristický archetyp hráče a tvůrce, ze kterého vychází i motto „From Sapiens to Ludens“. Spojením s ASUSem, který používá v rámci své divize Republic of Gamers heslo „For those who dare“ vznikla kombinace těchto dvou frází, a sice „For Ludens Who Dare“, tedy výzva pro ty, kteří se nebojí zkoušet nové věci a posouvat hranice.

ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions

Design Yojiho Shinkawy a skutečné karbonové vlákno

Design této edice vznikl pod vedením výtvarníka Yojiho Shinkawy, který dlouhodobě formuje vizuální identitu projektů spojených s Hideem Kojimou. Už na první pohled jde o zařízení, které na trhu nemá obdoby. Dominují mu zlaté akcenty, výrazné grafické motivy a nápisy For Ludens who dare. Zadní část šasi navíc využívá skutečný povrch z karbonových vláken, takže nejde jen o potisk nebo imitaci. Celé zařízení působí naživo výrazně exoticky a sběratelský dojem podtrhuje i speciální kufřík v balení.

ASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
Špičkový výkon: AMD Ryzen AI Max+ 395 a až 128 GB sdílené paměti

Po technické stránce patří ROG Flow Z13 Kojima Productions Edition k tomu nejvýkonnějšímu, co lze v kategorii kompaktních herních zařízení najít. Základem je procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 s integrovanou grafikou Radeon 8060S a podporou až 128 GB sdílené LPDDR5X paměti na frekvenci 8000 MHz. ASUS zároveň zdůrazňuje, že konfigurace díky této paměťové architektuře míří i na práci s velkými AI modely, které lze spouštět lokálně.

ASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
ASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions
Displej 13,4" s 180 Hz a dotykovou vrstvou

Displej má úhlopříčku 13,4 palce, poměr stran 16:10 a QHD rozlišení. Nechybí 180Hz obnovovací frekvence, jas až 500 nitů a 100% pokrytí DCI-P3, což je kombinace vhodná jak pro hraní, tak pro kreativní práci. Panel je dotykový a chrání jej sklo Gorilla Glass DXC.

ASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions

Konektivita, baterie a chlazení v tenkém těle

Konektivita odpovídá ambicím prémiového zařízení a nechybí porty HDMI, USB-C, USB-A i čtečka microSD karet. Baterie má kapacitu 70 Wh a podporuje rychlé nabíjení, kdy se notebook dostane z 0 na 50 % zhruba za 30 minut. Přestože jde o tenký a lehký stroj, nechybí vapor chamber chlazení a druhá generace ventilátorů Arc Flow, což má pomoci udržet vysoký výkon i při delší zátěži.

ASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima ProductionsASUS ROG FLOW Z13 Kojima Productions

ASUS zatím neoznámil cenu a dostupnost, ani zda tuto velmi omezenou edici doveze také do Česka. Je však pravděpodobné, že se u nás několik kousků objeví. Jedno je však jisté, cena za tuto unikátnost nebude nízká.

