Když se řekne hraní na cestách, vybaví se mi jako starší generaci legendární PSP od Sony nebo třeba Nintendo Switch. Časy se však mění a současnému hraní mimo komfort domova dominují smartphony. Existuje pro ně celá řada her od těch nejjednodušších hříček až po komplexní herní tituly, které se hrají na kompetitivní úrovni. Ti nejlepší hráči vydělávají stejné peníze jako vrcholoví sportovci, což je možná i jeden z důvodů, proč se tomuto odvětví říká esport. Tomuto trendu se přizpůsobil také ASUS, který se chlubí speciálním herním smartphonem ROG Phone, jehož nejnovější generaci nyní zhodnotím.

Jak jsem již předeslal, mobilní hry lze hrát v podstatě na čemkoliv. To si uvědomují i jejich tvůrci, kteří je optimalizují tak, aby byly dostupné pro co největší množství uživatelů. Když ale chcete ten skutečně nejlepší hardware i software, je vaše volba jasná – sáhnete po ROG Phonu od ASUSu. V redakci jsme testovali nejnovější a také nejlépe vybavený herní speciál ROG Phone 9 Pro Edition.

Obsah balení: stále se vším všudy a bonusem navíc

Balení ROG Phonu 9 Pro Edition tvoří krabice běžných tvarů připomínající kvádr, v níž se ukrývá samotný telefon, pouzdro, pletený USB-C/USB-C kabel i 65W adaptér černé barvy. V rámci zakoupení testované verze „Edition“, celým názvem tedy „ASUS ROG Phone 9 Pro Edition“, se pak můžete těšit i na přítomnost externího chlazení. Adaptér ale v balení není.

Líbilo se nám kompletní obsah

Konstrukční zpracování: herní a striktně černé

ROG Phone 9 Pro mezigeneračně neprošel žádnou velkou designovou změnou, ale vlastně k tomu ani není důvod. Vzhledem k uspořádání interních komponent se na první pohled liší od obyčejných smartphonů umístěním konektoru v levé části spodní strany, stejně jako slotu pro nanoSIM a samozřejmě i přítomností dnes již zapomenutého 3,5mm jacku. Když k tomu přidáme sekundární USB-C na levém boku, senzory AirTriggers na pravém boku a množství designových prvků ROG, je jasné, že se nejedná o jen tak ledajaký smartphone.

Pokud vám není černá sympatická a namísto toho byste preferovali bílou, máte možnost, ale v tom případě budete muset sáhnout po cenově dostupnějším ROG Phonu 9 namísto 9 Pro, ten je totiž vždy v černém provedení.

Menší oklikou bych se ale rád vrátil k jednomu zajímavému prvku na zádech, a to AniMe Play. Nově zde najdeme více než dvojnásobek LED, konkrétně 648, a ASUS připravil jako správná značka pro geeky specialitu v podobě možnosti hrát na tomto displeji hry. Ovládání probíhá pomocí AirTriggers a zahrát si můžete herní klasiky, jako je Had, Tetris a podobně, viz videorecenze. Dokonce můžete virtuálně soupeřit s ostatními uživateli a snažit se nasbírat co nejvyšší skóre. Samozřejmě tento LED displej dokáže také ukazovat notifikace, jako tomu bylo v minulosti.

Oproti prvním ROG Phonům se novinka zároveň může pochlubit ochranou IP68, tedy kompletní odolností vůči vodě i prachu. Samozřejmostí je rovněž hliníkové šasi a skleněná záda od Corningu. Novinka je i vzhledem k velikosti uhlopříčky jednoznačně větším telefonem, hmotnost 227 gramů je však dobře rozložená. Prvotřídní je rovněž haptická odezva, která dokáže vylepšit zážitek z hraní her i běžného používání mobilu.

Líbilo se nám AniMe záda (LED na zádech)

povedený herní design

ochrana IP68

kvalitní haptická odezva

dvojice UBS-C

triggery na telefonu

Displej: bez výtky není

Kromě netradičního AniMe displeje na zádech máte k dispozici také obří 6,78"OLED panel od Samsungu. Kromě velké plochy potěší především tenké rámečky a relativně malý průstřel. Nechybí ani technologie LTPO, která dokáže měnit frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, ovšem pozor, displej dokáže vykouzlit až 185 Hz. S obrazovkou a jejími kvalitami jsem byl ve všech ohledech spokojen, včetně maximálního jasu (až 2 500 nitů), který je důležitý pro hraní venku.

K dokonalosti mi ale schází ultrazvuková čtečka otisků prstů, kterou by si telefon s přihlédnutím k ceně nepochybně zasloužil. Je škoda, že ASUS tento prvek opomíjí. Optickou čtečku sice chválím za vyšší umístění i velmi dobrou funkčnost, nicméně ultrazvuková čtečka by byla samozřejmě lepší. Rozhraní Androidu 15 s vychytávkami, jako je Armory Crate pro herní nastavení nebo herní džin, si můžete různě upravit pomocí systémových témat, jejichž nabídka je skutečně široká, ale mnoho z nich je placených.

Popravdě, rád bych na telefonu rád viděl i ochranné sklo Corning Gorilla Glass Armor (jež bylo první nasazeno na Galaxy S24 Ultra), které by pohltilo až 75 % odlesků a hráčům by bezpochyby přišlo vhod. V tomto případě výrobce nasadil Gorilla Glass Victus 2, tedy stejné sklo, jako měl i ROG Phone 8 Pro. Nedostatkem je i absence Dolby Vision.

Líbilo se nám kvalitní a velký 185Hz OLED panel

dostačující max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám vzhledem k ceně by si telefon zasloužil ultrazvukovou čtečku

absence Dolby Vision

Zvuk: nadchne každého

Po zvukové stránce hraje mobil naprosto famózně i bez přídavného subwooferu, který se ukrývá v dodávaném externím chlazení. Hlasité reproduktory mají pořádnou porci basů, extrémní hlasitost a hravě si namažou na chleba většinu konkurence. Oproti starším ROG Phonům je pouze nutné počítat s tím, že oba reproduktory již nesměřují k hráči, ale v případě spodního reproduktoru do boku jako u konvenčních mobilů. ASUS však tento problém řeší praktickým pouzdrem, které zvuk přesměruje k vám. S připnutým větráčkem se subwooferem pak dokáže toto kombo bez problémů zastoupit i moderní přenosné Bluetooth reproduktory a velkou výhodou je samozřejmě i již zmíněný 3,5mm jack. Lze si vybrat také z mnoha nastavení, respektive si pohrát s pěkně zpracovaným ekvalizérem.

Líbilo se nám špičkové stereo reproduktory

subwoofer v externím chlazení

3,5mm jack

Výkon hardwaru: vlajkový

ROG Phone 9 Pro je osazen novým Snapdragon 8 Elite, který má naprosto brutální výkon. Oproti předešlé generaci má o 45 % výkonnější CPU a o 40 % výkonnější GPU. Nebudu vás však nudit čísly (výsledky si ostatně můžete prohlédnout na přiložených screenshotech z benchmarků), protože výkon je více než dostačující a hravě rozjede všechny tituly i za několik let. ASUS zapracoval také na chlazení, které je zase o něco efektivnější, což se projeví i na herním zážitku, protože nebude docházet k propadu snímkovací frekvence a podobně. Výrobce doporučuje při hraní náročnějších titulů, jako je Genshin Impact, po dobu hodiny a déle nasadit externí chlazení, v případě kratších herních seancí se pak ROG Phone 9 Pro zvládá naprosto bez problémů uchladit sám.

Obecně lze konstatovat, že je chlazení vyřešeno velmi dobře. Přestože zrovna já nejsem žádný ultranáročný mobilní „pařan“ a raději si zahraji u televize na konzoli, nikdy se mi nepodařilo telefon nějak zadýchat či zahřát. Samozřejmě výraznou měrou přispívá ke komfortnímu hraní na cestách také možnost si namapovat tlačítka, již zmíněný Armoury Crate se spoustou možností nebo třeba velmi povedený gamepad, který si lze dokoupit, ale bohužel není kompatibilní s iOS.

Zmínka o iOS není náhodná, neboť se tím dostávám k dost možná nejdůležitějšímu – absenci určitého typu her, které bych si zahrál na PSP nebo Nintendu Switch. Není samozřejmě vinou výrobce, že se vývojáři zaměřují na tituly postavené obvykle na free-to-play modelu, kde tolik nejde o příběh. Mně tyto hry ale schází a líbí se mi, že na iOS si můžete zahrát Death Stranding či třeba Resident Evil. Samozřejmě je ideální si je zahrát na televizi nebo monitoru, ale když už chcete hrát na mobilu, máte tu možnost, a to je něco, co na Androidu schází. Zde si můžete tedy zahrát třeba skvělou Alien Isolation nebo nějaké starší GTA, ale to je podle mě málo. Google navíc „zabil“ svůj projekt cloudového hraní a dostat se nějaké větší tituly na Android evidentně nesnaží, což je i vcelku pochopitelné vzhledem k roztříštěnosti použitého hardwaru.

Telefon dorazil rovnou s 24 GB LPDDR5X RAM a 1TB úložištěm, samozřejmě typu UFS 4.0. Tento kousek za cenu necelých 39 tisíc korun nebo 1 519 eur obsahuje v balení rovněž vylepšenou verzi předchozího Aero Active Cooleru X. Ten má zlepšené chladicí vlastnosti, integrovaný subwoofer a samozřejmě i hardwarová tlačítka nebo USB-C a konektor pro sluchátka.

Líbilo se nám špičkový výkon a termální management

1TB úložiště a 24GB RAM

externí herní příslušenství

Výdrž baterie: nabíjení drátově i bezdrátově

ROG Phone 9 Pro přináší navzdory zachování rozměrů oproti ROG Phonu 8 Pro o 300 mAh větší baterií. Navíc můžete počítat s podporou 65W nabíjení s možností nabít zcela vybitý smartphone na 100 % za necelých 50 minut a 15W bezdrátovým nabíjením. Neschází ani možnost limitovat úroveň nabití na 80/90 %, čímž by se měla prodloužit životnost baterie, respektive dvou bateriových článků. Při střídmějším používání se přitom bez problémů lze dostat na dva dny výdrže na nabití, ale v rámci náruživého hraní náročnějších titulů telefon můžete „vyždímat“ třeba za 5 až 6 hodin. Výdrž lze však optimalizovat v rámci herního asistenta, kde si můžete vybrat z několika režimů, kdy na jednom konci spektra sídlí režim X pro co nejvyšší výkon a na druhém ultraúsporný režim.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: opět bez eSIM

Výtku si ASUS zaslouží za absenci eSIM, kterou podporuje aktuálně pouze v Japonsku a na Tchaj-wanu. Snad se eSIM formou aktualizace dostane brzy i k nám, neboť by ji čipset jako takový měl podporovat. ASUS minimálně potvrdil, že se ji pokusí rozšířit na další trhy. Ve všech ostatních ohledech však nelze telefonu nic vytknout, neschází moderní Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ani různé navigační služby, jako GPS, GLONASS, NavIC, BDS či Galileo. Vzhledem k ceně by telefon mohl mít také UWB, uznávám však, že jeho využitelnost je v současnosti zanedbatelná.

Líbilo se nám Wi-Fi 7 i Bluetotoh 5.4

dual SIM

Nelíbilo se nám bez eSIM

Fotoaparát: včetně teleobjektivu

Výrobce nasadil 50Mpx snímač o velikosti 1/1,56" s clonou f/1.9, PDAF ostřením a vylepšenou šestiosou gimbal OIS, která dokáže vykompenzovat pohyb ze 3 na 5 stupňů. Dále zde najdeme 32Mpx trojnásobný teleobjektiv (rovněž s OIS i PDAF) a nakonec 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 120 stupňů. Výbava je tedy shodná s ROG Phonem 8 Pro, tomu odpovídá i hodnocení.

Za dostatku světla lze pořídit líbivé snímky s dostatkem detailů, nastavení expozice má však stále prostor k vylepšení a v horších světelných podmínkách si lze všimnout vcelku hodně šumu. Určitě zamrzí také absence schopnosti ostřit na bližší vzdálenost teleobjektivu či snad AF u ultraširokoúhlého objektivu. V praxi to znamená, že makro záběry jen tak nepořídíte.

V rámci záznamu videa ROG Phone stále zaostává v rychlosti nastavení expozice. Maximální rozlišení činí 8K při 30 FPS, i když podle mě stále postrádá smysl. Novinkou je pak možnost používat triggery jako spoušť, což jsem chvíli zkoušel, ale (podobně jako Ovládání fotoaparátu u iPhonů 16) jsem jej nakonec deaktivoval, neboť docházelo k nechtěnému stisknutí.

Líbilo se nám včetně teleobjektivu

Nelíbilo se nám bez makro režimu

obecně slabší kvalita videa

Software: solidní podpora?

ROG Phone 9 Pro podporuje řadu herních nastavení, ať už telefonu jako takového nebo příslušenství, viz přiložené screenshoty. Těšit se můžete také na několik funkcí AI, jako je sumírování textu nebo tvorba tapet apod. K dispozici je pak pěkně svižný Android 15, na konci listopadu překvapivě stále s bezpečnostními záplatami ze září. ASUS by se měl zaměřit také na garanci softwarových aktualizací operačního systému, jelikož slibuje jen dvě, tedy na Android 17. V oblasti bezpečnostních záplat je to o dost lepší, neboť dává příslib pětileté podpory. Pochválit mohu víceméně čistou nadstavbu Androidu, zamrzí ale přítomnost zbytečných předinstalovaných aplikací třetí strany, které lze však naštěstí snadno odstranit.

Líbilo se nám široké možnosti nastavení v souvislosti s hraním her

víceméně čistý Android s povedenou nadstavbou

Nelíbilo se nám starší bezpečnostní záplaty

krátká garance aktualizací OS

Zhodnocení

ASUS ROG Phone 9 Pro je nekompromisním herním zařízením s dostatkem speciálních funkcí i herního příslušenství, který podle mého názoru (paradoxně) sráží nedostatečná nabídka her na platformě Android. Pokud vás nechávají chladným standardní mobilní herní tituly, které obvykle postrádají zajímavý příběh, a toužíte po velkých příběhových hrách, jaké najdeme v iPhonech, zřejmě vám bude všechna špičková výbava ROG Phonu 9 Pro k ničemu. Výtku mám také k chybějící eSIM či absenci ultrazvukové čtečky a někoho zaručeně odradí také velmi vysoká pořizovací cena, za kterou by si mohl koupit kombinaci telefonu, přenosné herní konzole a ještě by mu zůstaly peníze například na sluchátka.

Mezi disciplíny, v nichž novinka jednoznačně exceluje, lze zařadit obrazovku, herní funkce a vychytávky (software i hardware) či efektivní chlazení a špičkový výkon. Výrobce by se však měl zaměřit na délku softwarové podpory v oblasti velkých aktualizací, neboť zrovna ta příliš nekoresponduje s vyšší pořizovací cenou.

