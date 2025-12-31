Dva displeje, co už dávají smysl. ASUS představil nový Zenbook Duo

ASUS na veletrhu CES 2026 v Las Vegas oficiálně představil druhou generaci svého nejodvážnějšího notebooku, modelu ASUS Zenbook DUO (2026). Jde o přímého nástupce první generace, která debutovala na CES 2024 a ukázala, že koncept dvou plnohodnotných displejů v těle klasického notebooku dává smysl. Novinka ale nepřináší jen evoluci. ASUS výrazně přepracoval konstrukci, ergonomii i vnitřní uspořádání a zásadní posun je patrný také u výdrže baterie, která byla jednou z nejčastějších připomínek k původnímu modelu.
ASUS ZenBook Duo (2026) má hned dva displeje, které dávají smysl
Opět dva displeje, ale výrazně vychytanější konstrukce
Základní myšlenka zůstává stejná, provedení je ale o míle lepší. ASUS opět opakuje, co v uplynulých letech předvedl mnohokrát. Po představení první generace, kterou si výrobce otestoval terén, sesbíral důkladně zpětnou vazbu a představil druhou, výrazně vylepšenou generaci. Zenbook DUO tedy opět nabídne dva (samostatné) displeje, mezi kterými se nachází odnímatelná klávesnice. V základně notebooku se pak nachází stojánek, díky kterému lze notebook postavit tak, aby oba displeje byly vertikálně nad sebou a díky odnímatelné Bluetooth klávesnici pak můžete pracovat se dvěma displeji skoro tak, jako na desktopovém počítači se dvěma displeji, a to kdekoliv. Na hotelu, letišti či ve vlaku. Stojánek udrží notebook i pozici se dvěma displeji orientovanými vertikálně vedle sebe, nicméně to v praxi asi nebude moc používaná varianta.
Největší změna se odehrála v konstrukci. ASUS kompletně přepracoval kloub, který je nyní řešen podobným principem, jaký známe z ohebných telefonů. Takzvaný hideaway hinge umožňuje, aby se oba displeje po otevření dostaly velmi blízko k sobě a při plném rozevření byly v jedné rovině. V zavřením stavu je tak pant ukryt za elegantním kovovým proužkem. A po otevření je výsledkem plynulý, téměř bezešvý přechod mezi horním a spodním panelem bez výrazného schodu, který byl u předchozí generace skutečně značný. Tenké rámečky navíc podtrhují prémiový dojem a naživo působí zařízení výrazně dospěleji než dříve. ASUS kloub testoval na víc než 40 tisíc otevření, stejně tak stojánek a zařízení by mělo být velmi odolné.¨
Ostatně tělo je vyrobeno ze speciálního materiálu Ceraluminum, který ASUS používá i u jiných svých notebooků. Celý notebook má o 5 % menší půdorysné rozměry, v rozevřeném stavu má pak v pase 8,27 mm. Hmotnost zůstala nicméně stejná, konkrétně 1,65 kg, což je rozhodně odpovídající hodnota pro zařízení takové konstrukce. Samozřejmě je ale nutno dodat, že oproti klasickému 14palcovému notebooku je stále DUO tlustší i těžší. Za mě je to ale únosná daň za možnost pracovat se dvěma displeji i na cestách.
Stejně jako u minulé generace, i zde se mezi displeji skrývá magnetická klávesnice. Pokud tak používáte pouze hlavní (horní) displej, nabízí Zenbook DUO stejné rozložení, jako klasický notebook. Klávesnice na svém místě navíc lépe drží, a to i přes absenci aretačních prohlubní, které se nacházely u minulého modelu. Nabídne navíc větší a elegantnější touchpad, velice musím pochválit kvalitu kláves jako takových. Nabízí nízký, ale jistý zdvih a na klávesnici se velmi dobře píše. Bonusem je pak zcela nový stylus ASUS Pen 3.0, který našel nově místo v elegantním nabíjecím pouzdru. Negativem ale je, že ho nelze zastrčit nikam do těla ani na tělo a je tak odsouzeno k rychlé ztrátě.
Krásný displej. Krát dva.
Chloubou většiny notebooků tchajwanského ASUSu je bezpochyby displej a nejinak tomu je zde. Notebook totiž nabízí dva stejně velké OLED displeje s vysokým 3K rozlišením, obnovovací frekvencí až 144 Hz a podporou dotyku i stylusu. Nově jde o panely ASUS Lumina Pro OLED s vyšším jasem až 1000 nitů a antireflexní úpravou, která výrazně zlepšuje čitelnost v náročných světelných podmínkách. Displeje mají vysoký kontrast, dokonalou černou a díky hezkému zakomponování do těla vypadá notebook po odejmutí klávesnice hodně futuristicky.
Vydrží dvojnásobek a hraje lépe
Důležitým posunem je také výdrž baterie, která byla často kritizovaným aspektem první generace. Zenbook DUO (2026) využívá novou dvoubateriovou architekturu, která zvyšuje celkovou kapacitu při zachování kompaktních rozměrů. Celková kapacita dvou baterií činí 99 Wh, zatímco předchůdce měl pouze 75 Wh. To je dramatický nárůst a v kombinaci s úspornějším procesorem to znamená až o 50 % lepší výdrž na baterii. ASUS uvádí až 12 hodin práce při typickém používání se dvěma aktivními displeji. V případě, že bude aktivní jen jeden displej, by měla být výdrž ještě o několik hodin lepší.
Na těle pak najdeme plnou portovou výbavu, protože neschází dvojice Thunderboltů 4, HDMI 2.1, a klasické USB Type-A. Dokonce tu najdeme i klasický audio jack. Naopak zamrzí absence čtečky paměťových karet.
ASUS zapracoval také na zvuku, který je znatelně lepší. Mohou za to dva výškové reproduktory pod horním displejem a čtveřice standardních reproduktorů. A zvuk není jen kvalitnější, ale novinka nabízí až o 125 % vyšší hlasitost.
Špičkový výkon a tuna paměti
Zenbook Duo vzhledem ke své vysoké cenovce musí nabízet to nejlepší, co je k dispozici a bezpochyby tak činí. ASUS totiž nasadil zbrusu nový procesor Intel Core Ultra nové generace Panther Lake s důrazem na AI akceleraci. kde Intel deklaruje výkon NPU až 50 TOPS, celkový výkon pak činí 180 TOPS. Oproti předchozí generaci procesorů Arrow Lake se ale výrazně snížila spotřeba, údajně až o 40 %. Rychlý procesor je doplněn až o 32 GB operační paměti a rychlé, až 2TB SSD úložiště.
Celkově působí nový Zenbook DUO jako mnohem vyzrálejší produkt. Nejde už jen o technologickou demonstraci, ale o reálně použitelný pracovní nástroj, který kombinuje originální formát, kvalitní zpracování a lepší praktickou použitelnost. Rozdíl oproti první generaci je patrný okamžitě po otevření víka a právě to je možná největší pochvala, jakou lze druhé generaci tohoto netradičního notebooku dát. Ocenit musím také vyšší výdrž baterie a výrazně vyšší výkon.
Opět nebude levný
ASUS Zenbook Duo první generace nebyl vůbec levný, ba naopak. S cenovkou přes 80 tisíc korun toto unikátní zařízení patřilo k velmi drahým unikátnostem a lze očekávat, že ASUS nasadí velmi prémiovou cenovku i u nové, druhé generace. Jakmile se dozvíme detaily o ceně a dostupnosti v Česku, podělíme se s vámi o novinky. A my se už nemůžeme dočkat, až novinku přivítáme v redakci na klasický redakční test.
