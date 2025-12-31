mobilenet.cz na sociálních sítích

Martin Pultzner
Nejvýkonnější Snapdragon v notebooku: ASUS ukázal Zenbook A16

Martin Pultzner
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • ASUS na veletrhu CES v Las Vegas představil lehký 16palcový notebook s hmotností jen 1,2 kg a výdrží přes 20 hodin
  • Běží na novém ARM procesoru Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
  • Zaujme 3K OLED displejem se 120 Hz a jasem až 1100 nitů

ASUS na veletrhu CES v Las Vegas představil nový ASUS Zenbook A16, který rozšiřuje sérii ARM notebooků značky ASUS směrem k větším rozměrům a vyššímu výkonu. Zatímco vloni představený Zenbook A14 dostává nyní modernizovaný procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite, novinka A16 jde ještě dál a sází na ještě výkonnější variantu Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme. Přináší také větší 16palcový displej, stále extrémně nízkou hmotnost pouhých 1,2 kg, tělo z prémiového materiálu Ceraluminum a slibuje výdrž baterie přes 20 hodin na jedno nabití. ASUS tak jasně cílí na uživatele, kteří chtějí maximální mobilitu a výdrž baterie nechtějí dělat kompromisy ve velikosti obrazovky ani výkonu.

Design Zenbooku A16 zůstává věrný minimalistickému stylu celé řady Zenbook a naživo působí elegantně, minimalisticky a prémiově. Kopíruje povedený design loňské A14, jen s větším displejem. Konstrukce z materiálu Ceraluminum kombinuje lehkost s vysokou odolností proti poškrábání, opotřebení i otiskům prstů. ASUS použil tento materiál nejen na víko, ale také na rám klávesnice a spodní část šasi. Díky tenkým rámečkům a promyšlené konstrukci působí notebook navzdory 16palcové úhlopříčce překvapivě kompaktně a v batohu zabere prostor spíše jako klasický čtrnáctipalcový model, navíc se může pochlubit hmotností jen 1,2 kg.

Velkým lákadlem je bezpochyby displej. Zenbook A16 dostal 16palcový OLED panel ASUS Lumina s rozlišením 2880 × 1800 pixelů, poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí 120 Hz. Maximální jas až 1100 nitů zajišťuje perfektní čitelnost i v náročnějších světelných podmínkách a nechybí podpora HDR ani certifikace pro nízké vyzařování modrého světla. Díky 90% poměru obrazovky k tělu působí notebook velmi moderně a displej je jednoznačně jedním z jeho nejsilnějších argumentů. Překvapením je, že oproti modelu A14 dostal dotykovou vrstvu.

O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, nejvýkonnější Snapdragon pro notebooky v roce 2026. Nabízí vysoké takty až 5,0 GHz, výrazně lepší výkon CPU i GPU oproti předchozí generaci a extrémně výkonnou NPU jednotku pro AI úlohy. Notebook je vybaven baterií o kapacitě 70 Wh, která má zajistit více než 21 hodin přehrávání videa. Nechybí plná konektorová výbava, včetně více USB portů, HDMI a audio jacku, což je u tenkých ARM notebooků stále spíše výjimkou než pravidlem.

ASUS Zenbook A16 tak působí jako velmi ambiciózní odpověď na poptávku po lehkém, výkonném a zároveň velkém pracovním notebooku s dlouhou výdrží. Kombinace 16palcového OLED displeje, špičkového ARM procesoru, prémiových materiálů a extrémně nízké hmotnosti z něj dělá zajímavou alternativu ke klasickým x86 ultrabookům. Pokud se podaří udržet rozumnou cenu a kompatibilitu aplikací na úrovni předchozích Copilot+ PC, může jít o jeden z nejzajímavějších notebooků roku 2026 pro práci i každodenní použití.

