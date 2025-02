ASUS ZenFone 12 Ultra láká na velký AMOLED displej, nejnovější vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite či skutečně štědré úložiště i operační paměť. Jak si ale vede novinka v oblasti fotovýbavy či výdrže?

ZenFone 12 Ultra rozhodně není žádný „drobek“ a v dnešní recenzi se podíváme, zda 220gramový telefon nabízí výbavu adekvátní poměrně ambiciózní ceně 28 990 Kč.

ASUS ZenFone 12 Ultra – videorecenze Technické parametry ASUS ZenFone 12 Ultra 16 + 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,8 × 77 × 8,9 mm , 220 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,78" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite , CPU: 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz , GPU: Adreno 830 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2025, 28 990 Kč

Obsah balení: environmentální, přesto s pouzdrem

Pokud si nedokážete představit používání smartphonu bez pouzdra, udělá vám ASUS radost, neboť přikládá jedno docela pěkné (průhledné) pouzdro přímo v balení. Zde najdete i USB-C/USB-C kabel, avšak pochopitelně již žádnou nabíječku.

Líbilo se nám environmentální

Konstrukční zpracování: všednější design těžko pohledat

ZenFone 10 měl ještě krásných 172 gramů, tak co se s řadou vlastně stalo? Odpověď je nasnadě, protože stejně jako u ZenFonu 11 Ultra se rozhodl ASUS i zde využít šasi, které jsme před pár měsíci mohli zahlédnout u řady ROG Phone 9. Svým způsobem tedy při nákupu ZenFonu 12 Ultra dostanete „herní“ telefon, což je patrné třeba již při pohledu na spodní stranu. ASUS se samozřejmě zaměřil na co nejefektivnější rozložení vnitřních komponent a chlazení, což znamená, že USB-C najdete netradičně na levém boku spodní strany, ovšem sekundární USB-C (které mají právě ROG Phony) byste již hledali marně. Samozřejmostí jsou naopak skleněná záda, která dobře odolávají otiskům, ale pokud máte studené/suché ruce, jsou dosti kluzká. Záda jsou ze skla, ale výrobce neuvádí, o jaký typ jde.

Také se sluší zmínit ochrana IP68 proti prachu i vodě, hliníkové rámečky v praktickém matném provedení, velmi kvalitní haptická odezva a kromě podpory nanoSIM konečně také eSIM, což třeba dříve testovaný ROG Phone 9 Pro nenabízel. Dejte si ale pozor na nastavení, protože jakmile v něm zvolíte, aby telefon aktivoval eSIM funkcionalitu (pozor, nemám tím na mysli případ, kdy je již v eSIM nahraná, ale pouze o možnosti eSIM do telefonu vůbec nahrát) a vložíte do druhého slotu fyzickou nanoSIM, bude vám ZenFone tvrdit, že se ve slotu žádná nanoSIM nenachází. V případě, kdy by tedy byla aktivována možnost eSIM a do telefonu jste vložili slot se „špatně“ umístěnou nanoSIM (tj. na pozici označené miniaturním číslem 2, nikoliv 1), mohli byste nabýt dojmu, že je vaše SIM pokažená, případně ji telefon zkrátka neregistruje.

Kvůli focení a natáčení videa se snažíme obvykle černým/tmavým telefonům vyhnout, protože na fotkách ani ve videu nevypadají zpravidla příliš dobře a musím zmínit, že i kdybych si tento telefon koupil jednoduše pro sebe, pořídil bych si spíše bílou variantu. ZenFone 12 Ultra totiž jednoduše vypadá dost nudně, a to říkám jako fanoušek značky. Zatímco u ZenBooků dokáže ASUS mnohdy překvapit a dokáže přijít s něčím novým z hlediska estetiky, jako je například povrch Ceraluminum, v případě posledních dvou ZenFonů jsme svědky, řekl bych, až generického designu. Vzhledu, který není ničím výrazný a vlastně po chvíli i zapomenete, jak telefon vypadá, zvlášť pokud jej budete nosit v pouzdru. A decentní logo výrobce na fotomodulu bohužel situaci nezachrání. Mimochodem, pouzdro ve videu a na fotografiích je od značky Rhinoshield. Pokud hledáte skutečně robustní a odolné pouzdro, je to skvělá volba, navíc má v sobě magnety, takže vám nahradí i chybějící podporu Qi2.

Líbilo se nám vysoká odolnost IP68

kvalitní haptická odezva

záda odolávají otiskům (ale jsou kluzká)

Nelíbilo se nám velmi všední vzhled

zmatečně fungující slot na SIM (rozpoznávání SIM karet)

Displej: povedený, ale co ta čtečka?

S většími rozměry se pojí i velká obrazovka, která je typu LTPO AMOLED a chlubí se až 144Hz obnovovací frekvencí, ačkoliv tu si užijete jen během hraní kompatibilních her, jinak se musíte spolehnout na 120 Hz. Stejně jako u Galaxy S25 Ultra, ani zde nepočítejte s podporou Dolby Vision a spokojit se budete muset jen s Corning Gorilla Glass Victus 2. Je skutečně škoda, že se Gorilla Glass Armor, na které má Samsung evidentně nějakou exkluzivitu, zatím nepodívalo také do jiných telefonů.

Displej je každopádně povedený. Problém jsem neměl s jasem, jehož maximum má činit až 2 500 nitů, a to třeba ani venku při procházce na zasněženém poli během jasného slunečného dne. Také minimální jas je dostatečně nízký a rámečky jsou pěkně tenké. Avšak čtečka otisků prstů má k dokonalosti daleko. Sice ji snadno nahmatáte navzdory větší obrazovce, ale je pouze optická, a to je docela škoda.

V době, kdy má valná většina aktuálních vlajkových modelů s Androidem již čtečku ultrazvukovou, je totiž znát, že optická technologie má své limity. Pocítíte to nejenom v rychlosti odemykání, respektive rozpoznávání otisku, ale také u spolehlivosti. Zejména nyní, v době, kdy venku mrzne, prakticky nikdy čtečka nerozpozná váš prst na první dobrou, což byste u ultrazvukového snímače nemuseli řešit. Bohužel mi často nerozpoznala otisk, ani když jsem byl v interiéru, a to navzdory tomu, že jsem si stejný prst raději rovnou dvakrát naskenoval (tj. uložil sken prstu do telefonu). V tomto ohledu tedy musím dát palec dolů, zde měla být zkrátka již ultrazvuková čtečka.

Líbilo se nám kvalitní LTPO AMOLED panel se 144Hz obnovovací frekvencí

prakticky umístěná čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám pouze optická čtečka otisků prstů namísto ultrazvukové

Zvuk: parádní poslech na všechny způsoby

S pořízením ZenFonu 12 Ultra získáte také dnes již raritní 3,5mm jack, který ocení podle mě hráči, jež vyžadují nulovou latenci, pochopitelně ale i milovníci co nejkvalitnějšího poslechu, jež mají doma kvalitní drátová sluchátka. ZenFone 12 Ultra boduje, i co se týče reproduktorů, které hrají famózně, mají výrazné basy a parádní hlasitost. Na zvuku se i zde podílela společnost Dirac a přímo v nastavení najdete povedený ekvalizér s širokými možnostmi nastavení.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: špičkový, jak jinak

Úsměv na tváři rozhodně vykouzlí nasazení (osmijádrového) Snapdragonu 8 Elite spolu s 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště typu UFS 4.0. Během používání jsem se samozřejmě zaměřil také na to, jak je na tom novinka se zahříváním. O Snapdragonu 8 Elite se ví, že se umí docela rozpálit, ale naštěstí má ZenFone 12 Ultra efektivní chlazení, stejně jako série ROG Phone 9, ze které vychází. Rozhodně se tak nemusíte obávat toho, že by byl telefon v rámci běžných aktivit či hraní her jakkoliv horký, výrazněji se zahřál pouze při velmi náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test, který ale bez problémů dokončil. Hrubý výkon, když porovnám výsledky benchmarku, nedosahuje takových hodnot jako u Galaxy S25 Ultra, celkově má však ZenFone 12 Ultra vyšší stabilitu.

Líbilo se nám špičkový výkon

efektivní chlazení

velké úložiště i RAM

Výdrž baterie: bez problémů

V případě baterie jsme se mezigeneračně víceméně nedočkali žádné změny. Kapacita 5 500 mAh je sice oproti Galaxy S25 Ultra vyšší, ale nevyužívá křemíkovou technologii, což je škoda. Takové Vivo X200 Pro s křemíkovou baterií má například rovnou o 500 mAh více. Také nabíjecí výkon 65 W dnes již asi nikoho neuhrane, avšak mobil se nabíjí rychle a za půl hodiny se dostanete zhruba na 75 %, což je velmi slušné i vzhledem k tomu, že ZenFone 12 Ultra zvládá jeden a půl dne na nabití. A když se budete snažit, i dva dny. Ve výbavě neschází ani podpora bezdrátového nabíjení výkonem 15 W, avšak nikoliv reverzní alternativy. Podobně jako u mnoha dalších moderních smartphonů si ZenFone 12 Ultra zaslouží výtku za chybějící podporu Qi2, resp. magnety pod zády telefonu. Absenci ale lze vyřešit ochranným krytem.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám magnety nejsou pod zády telefonu

neumožňuje reverzní bezdrátové nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 7, ale žádné UWB

Novinka nabídne podporu Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, eSIM i navigačních služeb jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Oproti Galaxy S25 Ultra nebo Pixelu 9 Pro XL schází podpora technologie UWB, ale vzhledem k její omezené využitelnosti to nepovažuji za velký nedostatek.

Líbilo se nám dostačující konektivita

Fotoaparát: promarněná šance?

V oblasti fotovýbavy se výrobce rozhodl pro mezigeneračně identickou kombinaci hlavního 50Mpx senzoru s gimbal optickou stabilizací a clonou f/1.9, 32Mpx trojnásobného teleobjektivu, rovněž s optickou stabilizací, a 13Mpx ultraširokoúhlé kamerky, bohužel jen s pevným ostřením, tudíž bez makra, viz tabulka.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.0 Označení snímače Sony IMX906 OmniVision OV13B OmniVision OV32C OmniVision OV8856 Velikost snímače 1/1,56" 1/3" 1/3,2" 1/4" Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 0,7 µm 1,12 µm Ohnisková vzdálenost (rozsah) 24 mm 13 mm 72 mm 22 mm Typ ostření PDAF fixní PDAF fixní Optická stabilizace ano (šestiosý Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0) ne ano ne

Výsledky jsou vzhledem k ceně bohužel podprůměrné. Zklamaný jsem byl především z teleobjektivu, který velmi často nezvládal sám správně zaostřit, někdy dokonce nepomáhalo ani manuální ostření, přestože to nebylo způsobeno ostřící vzdáleností, která byla dostatečná a odhadem bych řekl, že minimální ostřící vzdálenost činí zhruba 40 cm. To mj. znamená, že ani s tímto teleobjektivem makro nevyfotíte.

Stejně tak maximální 30× zoom vytváří velmi rozmazané záběry bez detailů a ve srovnání s jinými vlajkovými telefony, které dokáží na 30× zoom zachytit docela působivé snímky, je výsledek zklamáním. Když k tomu připočtu horší nastavení expozice a slabé HDR, jako fotomobil ZenFone 12 Ultra určitě doporučit nemůžu. Ano, sice s ním můžete občas zachytit i docela pěkné snímky, ale působí spíše jako z telefonu za třetinovou cenu. Situaci bohužel nezachraňuje ani vyzdvihovaná šestiosá hybridní gimbal stabilizace, která podporuje nanejvýš Full HD rozlišení. Výsledek je možná pěkně stabilizovaný, ale celkově kvalita videa příliš neoslní. Stejně tak bohužel nemůžu pochválit spíše slabší selfie kamerku.

ASUS ZenFone 12 Ultra 4K 30 FPS

ASUS ZenFone 12 Ultra HD 30 FPS (gimbal stabilizace)

Líbilo se nám schopnost pokročilé stabilizace

Nelíbilo se nám kvalita snímků a videa neodpovídá ceně zařízení

problémy s expozicí, HDR i ostrostí

Software: AI na několik způsobů

Aktuálně má ZenFone 12 Ultra paradoxně novější bezpečnostní záplaty než Galaxy S25 Ultra, a to konkrétně lednové, avšak v oblasti délky softwarové podpory dost zaostává. Výrobce konkrétně garantuje jen dvě velké aktualizace systému. Situaci mírně vylepšuje příslib pěti let bezpečnostních záplat, s ohledem na cenu takřka 30 tisíc korun je však podpora kratší, než by měla být.

Systémem je pak víceméně čistý Android s několika vylepšeními od ASUSu, jako je možnost regulovat intenzitu LED přisvícení, které mimochodem svítí velmi intenzivně, zcela srovnatelně s iPhonem 16 Pro. Stejně tak máte například možnost používat praktické Circle to search a oproti loňskému modelu přidává ASUS i několik dalších funkcí. Používat můžete například souhrn textu, který funguje tak, že si označíte text a zvolíte možnost „souhrn článku“. Tato služba funguje docela dobře, dokonce i v češtině.

Dále si můžete nechat přepsat hlasové poznámky, ovšem v tomto případě čeština schází, což se pojí i s funkcí AI překladač hovorů, kterou tak rovněž nevyužijete v rámci komunikace v našem jazyce. Dále můžete používat AI k upravování obrázků, respektive odebírání objektů, což ale nefunguje až tak dobře a oproti Samsungu má telefon, respektive použitá AI, zpravidla problém si správně domyslet pozadí za smazaným objektem. Zatímco u Galaxy S25 Ultra vám musí napovědět vodoznak, že došlo k použití AI, zde budete mít na první pohled jasno, že „kouzlila“ AI, avšak s nijak oslnivým výsledkem. Celkově mám z funkcí umělé inteligence pocit, že jsou zde spíše jen proto, že se to od ASUSu očekává, ale nějaký extra velký důraz na ně kladen není, což je docela škoda.

Líbilo se nám svižný systém

Nelíbilo se nám kratší softwarová podpora

přítomné funkce AI příliš neohromí

Zhodnocení

ZenFone 12 Ultra je ukázkou toho, že pouze brutální výkon, kvalitní displej a relativně velká baterie modernímu vlajkovému telefonu nestačí. Nejvíc jej nepochybně sráží zbytečně ambiciózní cena 29 tisíc korun a ani se slevovým kódem, kdy vás vyjde na 26,5 tisíc korun, se stále nejedná o koupi, kterou bych mohl s klidným svědomím doporučit. Novinka možná zaujme skalní fanoušky, ale těm už bych spíše doporučil vyloženě herní ROG Phone 9 nebo ROG Phone 9 Pro, ostatní pak mohou vybírat mezi dalšími vlajkovými telefony značek Google, Apple, Vivo nebo třeba Xiaomi, které mnohdy za stejné peníze nabídnou celkově lepší poměr cena/výkon a ZenFone 12 Ultra zcela jistě porazí v dnes velmi důležitém aspektu fotovýbavy, stejně jako v otázce softwarové podpory.

