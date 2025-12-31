ASUS se spojil s GoPro a přináší konvertibl pro tvůrčí nomády

ASUS na veletrhu CES v Las Vegas představil novou generaci zařízení zaměřených na tvůrce a jedním z hlavních taháků je model ProArt PX13, která je nově obohacena o speciální edici. Řada ProArt dlouhodobě cílí na profesionály z oblasti fotografie, videa, grafiky a digitální tvorby obecně. Typickým znakem jsou precizní displeje s důrazem na barevnou přesnost, vysoký výkon pro kreativní aplikace a konstrukce přizpůsobená práci na cestách.
Spolupráce s GoPro
ASUS u modelu ProArt PX13 oznámil rozsáhlou spolupráci s věhlasným jménem GoPro. Nejde jen o logo nebo marketingovou nálepku, ale o plnohodnotnou GoPro edici, která cílí přímo na tvůrce akčního obsahu, vlogery a filmaře pracující v terénu. ASUS tím jasně ukazuje, že ProArt už nemá být pouze studiovým nástrojem, ale plnohodnotným mobilním pracovním zařízením pro moderní digitální tvorbu.
Konstrukce a displej
Konstrukčně je ProArt PX13 koncipován jako konvertibilní notebook s přetáčecím dotykovým displejem. Třináctipalcový OLED panel s rozlišením 3K a poměrem stran 16:10 lze otočit o 360 stupňů, takže zařízení funguje jak v klasickém notebookovém režimu, tak jako tablet nebo prezentační stojánek. Displej nabízí 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, je Pantone Validated a zaměřuje se na maximální barevnou věrnost při práci s fotografiemi a videem.
Tělo notebooku je velmi kompaktní, tenké 15,8 mm a hmotnost se pohybuje okolo 1,39 kg. Díky tomu je PX13 dobře přenosným pracovním nástrojem, který lze bez problémů používat jak v terénu, tak při cestování.
Výkon a technické parametry
Po hardwarové stránce ASUS sází na procesory AMD Ryzen AI Max+ 395, které kombinují vysoký výpočetní výkon s integrovanou NPU jednotkou o výkonu až 50 TOPS pro lokální AI úlohy. K dispozici je až 128 GB sjednocené paměti LPDDR5X a až 1TB SSD úložiště PCIe 4.0, což dává dostatek prostoru i výkonu pro náročnou práci s videem ve vysokém rozlišení.
Výbava konektorů je na kompaktní rozměry velmi slušná. Nechybí USB-A, dvojice USB-C s podporou USB4, HDMI 2.1 ani čtečka microSD s podporou UHS-II. ProArt PX13 je tak připraven na přímé připojení kamer, monitorů i rychlý přenos dat bez nutnosti externích redukcí.
Čím se liší GoPro edice
Speciální GoPro edice se odlišuje nejen výbavou, ale i samotným designem. Notebook dostává výrazné GoPro Blue akcenty, upravené podsvícení klávesnice a celkově sportovnější vizuální styl, který jasně odkazuje na svět akční tvorby. Výrazným prvkem je dedikované hardwarové tlačítko GoPro Key, které umožňuje rychlý přístup ke GoPro přehrávači.
Součástí balení je také rozšířené příslušenství a hlavně 12měsíční předplatné služby GoPro Premium+. To zahrnuje neomezené cloudové úložiště, automatické zálohování z kamer, pokročilé editační nástroje a další služby. ProArt PX13 tak v GoPro edici nepůsobí jen jako výkonný notebook, ale jako kompletní mobilní ekosystém pro tvůrce obsahu, kteří chtějí mít celý pracovní proces pod kontrolou.