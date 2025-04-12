Herní stroje pro ty nejnáročnější? ASUS zlevňuje tyto špičkové ROG mašiny

Máte zálusk na opravdu nekompromisní kousek, který se stane středobodem všech vašich oblíbených herních titulů? Pak je tu ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 (G835LX-NEBULA011X), který je aktuálně k dostání s výraznou slevou 11 000 Kč. Ano, standardní cena činí 139 990 Kč, ovšem váš může být už za 128 990 Kč. Velkou výhodou při nákupu přes oficiální kanál estore.asus.com/cz je také fakt, že získáte o rok prodlouženou mezinárodní záruku jen za 1 Kč. Pokud navíc kupujete své první zařízení a jste přihlášeni pod svým účtem, můžete po zadání kódu NEW1000 ušetřit dalších tisíc korun, takže výsledná částka i s prodlouženou zárukou bude činit 127 991 Kč! A co tento špičkový kousek nabízí? To budete koukat!
Notebook používá grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop (24GB GDDR7), nabízí 64GB paměť RAM a celkem 4TB SSD úložiště (2TB + 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD storage RAID 0). Procesor je zde Intel Core Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, až 5.4 GHz, 24 jader, 24 Threads), nechybí ani Intel AI Boost NPU. Co se týká zobrazovače, můžete se těšit na 18palcový ROG Nebula HDR Mini LED displej s eliminací odlesků a s rozlišením 2.5K (2 560 × 1 600, WQXGA) s poměrem stran 16:10. Obnovovací frekvence je 240 Hz, samozřejmostí je G-Sync a validace Pantone, panel podporuje Dolby Vision HDR.
Notebook má podsvícenou klávesnici s RGB a nechybí ani vlastní klávesa pro spuštění Copilota. Po zvukové stránce nechybí certifikace Dolby Atmos a technologie Smart Amp, AI potlačení šumu mikrofonu. Zvuk obstarává čtveřice reproduktorů s technologií Smart Amplifier. Samozřejmostí je kompletní nabídka konektorové výbavy včetně HDMI 2.1 FRL, 3× USB 3.2 Gen 2 typu A, 2× Thunderbolt 5 a 2.5G LAN port. Pro ROG zařízení je typické nápadité osvětlení, zde v podobě panelu Aura Sync, loga Aura Sync a AniMe Vision. I přes extrémní nálož funkcí je notebook poměrně lehký, hmotnost činí 3,3 kilogramu a rozměry jsou 39,9 × 29,8 × 2,35 ~ 3,20 cm.
Doplníme, že ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 existuje ve více konfiguracích, které se liší velikostí SSD úložiště a grafickou kartou, stejně tak existuje i varianta ROG Strix SCAR G635 s 16palcovou úhlopříčkou. Kompletní přehled (a aktuální dostupnost modelů ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) G835) naleznete přímo na stránkách společnosti ASUS.
Jsou tyto kousky mimo váš rozpočet, přesto si chcete užít skvělý zážitek? ASUS je připraven, v nabídce má totiž i ROG Strix SCAR 16/18 (G614/G814) s procesory Ryzen 9 a grafickými kartami RTX 5070 či RTX 5060.
Zde se hodí opět zpozornět, protože ASUS má v akční nabídce model G614PM-S5018, tedy 16palcovou variantu s 32GB pamětí RAM, 1TB SSD úložištěm (PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD) a grafickou kartou RTX 5060 Laptop. ROG Nebula HDR IPS panel s 16palcovou úhlopříčkou nabízí 2,5K rozlišení (2 560 × 1 600), přičemž dokáže eliminovat odlesky a kryje 100 % DCI-P3. Obnovovací frekvence činí 240 Hz a nechybí mu ani certifikace Dolby Vision HDR. Nechybí samozřejmě ani podsvícená chiclet klávesnice se 4 RGB zónami a světelný panel Aura Sync.
Velkým benefitem tohoto modelu jsou i kompaktnější rozměry a nižší hmotnost, konkrétně 35,4 × 26,4 × 2,26 ~ 3,04 cm při hmotnosti 2,5 kilogramu. Standardní cena modelu G614PM-S5018 vychází na 49 990 Kč, ovšem cena aktuální činí 41 790 Kč – ušetřit tak můžete rovných 8 200 Kč, plus 1 000 Kč navrch pro nové zákazníky. Nakupovat můžete zde.