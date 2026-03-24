Kompaktní a vysoce výkonné, to je nové OnePlus 15T se Snapdragonem 8 Elite Gen 5

OnePlus představil (viz opposhop.cn) svůj nejnovější kompaktní vlajkový model – OnePlus 15T, který zaujme nejen svými rozměry, ale i výbavou. Telefon je vybaven 6,32" LTPO AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a až 165Hz obnovovací frekvencí. Navzdory kompaktním rozměrům (výška jen nepatrně přes 150 mm a šířka pod 72 mm) se zařízení pohodlně ovládá jednou rukou. Přední kamerka má rozlišení 16 megapixelů.
Jednou z hlavních předností OnePlus 13T je baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 500 mAh, využívající křemíko-uhlíkovou technologie. Kapacita je s ohledem na rozměry mobilu o to působivější. Díky podpoře 100W rychlého nabíjení lze zařízení rychle dobít. Kromě toho je však podporováno i velmi rychlé 50W bezdrátové nabíjení.
Sestavu fotoaparátů tvoří hlavní 50megapixelový snímač Sony s optickou stabilizací obrazu a 50megapixelový teleobjektiv s 3,5násobným optickým zoomem. Zařízení pohání procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, doplněný až o 16GB RAM a 1TB úložiště. Operační systém ColorOS 16, založený na Androidu 16, zajišťuje plynulý chod, přičemž mezinárodní verze pravděpodobně poběží na OxygenOS. Telefon má také certifikaci IP69K, což zaručuje odolnost ponoření do 1,5metrové hloubky po dobu až 30 minut.
Nový OnePlus 15T bude nejprve dostupný na čínském trhu, prodej bude zahájen v poslední dubnový den. Základní varianta s 256GB úložištěm a 12GB operační pamětí vyjde v přepočtu na zhruba 16 tisíc korun i s daní. Nezbývá než doufat, že se s kompaktní novinkou setkáme brzy i na českém trhu.
Načíst všechny komentářePřidat názor