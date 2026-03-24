mobilenet.cz na sociálních sítích

Kompaktní a vysoce výkonné, to je nové OnePlus 15T se Snapdragonem 8 Elite Gen 5

Michal Pavlíček
1
Fotografie: OnePlus
  • Novinka je vysoká jen zhruba 150 milimetrů
  • Přesto se můžete těšit na baterii s kapacitou 7 500 mAh
  • AMOLED displej má 6,32" úhlopříčku

OnePlus představil (viz opposhop.cn) svůj nejnovější kompaktní vlajkový model – OnePlus 15T, který zaujme nejen svými rozměry, ale i výbavou. Telefon je vybaven 6,32" LTPO AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a až 165Hz obnovovací frekvencí. Navzdory kompaktním rozměrům (výška jen nepatrně přes 150 mm a šířka pod 72 mm) se zařízení pohodlně ovládá jednou rukou. Přední kamerka má rozlišení 16 megapixelů.

Jednou z hlavních předností OnePlus 13T je baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 500 mAh, využívající křemíko-uhlíkovou technologie. Kapacita je s ohledem na rozměry mobilu o to působivější. Díky podpoře 100W rychlého nabíjení lze zařízení rychle dobít. Kromě toho je však podporováno i velmi rychlé 50W bezdrátové nabíjení.

Sestavu fotoaparátů tvoří hlavní 50megapixelový snímač Sony s optickou stabilizací obrazu a 50megapixelový teleobjektiv s 3,5násobným optickým zoomem. Zařízení pohání procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, doplněný až o 16GB RAM a 1TB úložiště. Operační systém ColorOS 16, založený na Androidu 16, zajišťuje plynulý chod, přičemž mezinárodní verze pravděpodobně poběží na OxygenOS. Telefon má také certifikaci IP69K, což zaručuje odolnost ponoření do 1,5metrové hloubky po dobu až 30 minut.

Recenze OnePlus 15R – Zabiják vlastních ambicí
Přečtěte si také

Nový OnePlus 15T bude nejprve dostupný na čínském trhu, prodej bude zahájen v poslední dubnový den. Základní varianta s 256GB úložištěm a 12GB operační pamětí vyjde v přepočtu na zhruba 16 tisíc korun i s daní. Nezbývá než doufat, že se s kompaktní novinkou setkáme brzy i na českém trhu.

opposhop.cn
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Pc Wifi
"Jednou z hlavních předností OnePlus 13T"

staci si to po sobe precist...
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze