Qualcomm láká na Wi-Fi 8. Začne konečně bezdrát konkurovat kabelu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Wi-Fi 8 posune důraz od maximálních rychlostí k vyšší spolehlivosti připojení
  • Nový standard IEEE 802.11bn přinese lepší výkon na hraně pokrytí a spolupráci více přístupových bodů
  • Dokončení standardu se očekává v roce 2028

Bezdrátové sítě se po dvě dekády vyvíjely především směrem k vyšším rychlostem. Zatímco Wi-Fi 7 nabídla extrémní propustnost a nízkou latenci, další generace se zaměří na jiný cíl – spolehlivost. Wi-Fi 8 má, jak naznačuje Qualcomm, nabídnout konzistentní výkon i tam, kde dnešní sítě ztrácejí dech – tedy například v přeplněných kancelářích, na stadionu nebo při pohybu mezi více přístupovými body.

Evoluce standardů Wi-Fi

Generace Standard Rok Max. rychlost Latence Klíčový posun
Wi-Fi 5 802.11ac 2014 až 3,5 Gb/s ~30 ms MU-MIMO, širší kanály
Wi-Fi 6 802.11ax 2019 až 9,6 Gb/s ~20 ms OFDMA, lepší efektivita
Wi-Fi 6E 802.11ax (6 GHz) 2021 až 9,6 Gb/s ~15 ms Nové pásmo 6 GHz
Wi-Fi 7 802.11be 2024 až 46 Gb/s <10 ms 320MHz kanály, MLO

Nový standard, oficiálně označovaný jako IEEE 802.11bn, vzniká v rámci iniciativy Ultra High Reliability (UHR). Jeho ambicí je zejména posunout Wi-Fi blíže k jistotě kabelového připojení. Cíle jsou jasně vymezené:

  • O 25 % vyšší propustnost i v náročných podmínkách.
  • O 25 % nižší latence v kritických situacích.
  • O 25 % méně ztracených paketů při přechodech mezi AP.

Tyto parametry mají zajistit spolehlivost, kterou budou vyžadovat nová zařízení a aplikace – od rozšířené reality přes zdravotnické senzory až po autonomní stroje.

Klíčové inovace


  • Seamless roaming – zařízení si udrží spojení při pohybu mezi AP bez výpadků a zpoždění.
  • Lepší výkon na hraně pokrytí – síť se dokáže efektivněji vyrovnat se slabým signálem nebo rušením.
  • Přístupové body nebudou soupeřit, ale spolupracovat, což sníží latenci v hustých sítích.
  • Wi-Fi 8 se lépe vypořádá se sdílením antén s Bluetooth či UWB.
  • Důraz na nižší spotřebu při zachování odezvy.

Práce na standardu IEEE 802.11bn stále probíhají a zapojují se do nich stovky odborníků z celého světa. Očekává se, že norma bude finalizována v roce 2028 a následně se objeví v miliardách zařízení po celém světě.

