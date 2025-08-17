Qualcomm láká na Wi-Fi 8. Začne konečně bezdrát konkurovat kabelu?

Bezdrátové sítě se po dvě dekády vyvíjely především směrem k vyšším rychlostem. Zatímco Wi-Fi 7 nabídla extrémní propustnost a nízkou latenci, další generace se zaměří na jiný cíl – spolehlivost. Wi-Fi 8 má, jak naznačuje Qualcomm, nabídnout konzistentní výkon i tam, kde dnešní sítě ztrácejí dech – tedy například v přeplněných kancelářích, na stadionu nebo při pohybu mezi více přístupovými body.
Evoluce standardů Wi-Fi
|Generace
|Standard
|Rok
|Max. rychlost
|Latence
|Klíčový posun
|Wi-Fi 5
|802.11ac
|2014
|až 3,5 Gb/s
|~30 ms
|MU-MIMO, širší kanály
|Wi-Fi 6
|802.11ax
|2019
|až 9,6 Gb/s
|~20 ms
|OFDMA, lepší efektivita
|Wi-Fi 6E
|802.11ax (6 GHz)
|2021
|až 9,6 Gb/s
|~15 ms
|Nové pásmo 6 GHz
|Wi-Fi 7
|802.11be
|2024
|až 46 Gb/s
|<10 ms
|320MHz kanály, MLO
Nový standard, oficiálně označovaný jako IEEE 802.11bn, vzniká v rámci iniciativy Ultra High Reliability (UHR). Jeho ambicí je zejména posunout Wi-Fi blíže k jistotě kabelového připojení. Cíle jsou jasně vymezené:
- O 25 % vyšší propustnost i v náročných podmínkách.
- O 25 % nižší latence v kritických situacích.
- O 25 % méně ztracených paketů při přechodech mezi AP.
Tyto parametry mají zajistit spolehlivost, kterou budou vyžadovat nová zařízení a aplikace – od rozšířené reality přes zdravotnické senzory až po autonomní stroje.
Klíčové inovace
- Seamless roaming – zařízení si udrží spojení při pohybu mezi AP bez výpadků a zpoždění.
- Lepší výkon na hraně pokrytí – síť se dokáže efektivněji vyrovnat se slabým signálem nebo rušením.
- Přístupové body nebudou soupeřit, ale spolupracovat, což sníží latenci v hustých sítích.
- Wi-Fi 8 se lépe vypořádá se sdílením antén s Bluetooth či UWB.
- Důraz na nižší spotřebu při zachování odezvy.
-
Práce na standardu IEEE 802.11bn stále probíhají a zapojují se do nich stovky odborníků z celého světa. Očekává se, že norma bude finalizována v roce 2028 a následně se objeví v miliardách zařízení po celém světě.