Brousíte si zuby na nejlepší iPhony 15 Pro? Zřejmě jich bude nedostatek

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Již za necelé dva měsíce bychom se měli dočkat příchodu nových iPhonů 15. Poslední měsíce se o nich různě spekuluje, a to především o variantách s přídomkem Pro. Například víme, že verze Pro Max má nabídnout periskopový objektiv a celkově se stát tou nejlépe vybavenou verzí z nové řady. Apple také údajně výrazně zapracuje na tom, aby jeho AMOLED displeje byly takřka bez rámečků a měl by určit směr, který konkurence bude následovat.

A právě displeje s minimálními rámečky by dle theinformation.com mohly být zpočátku problémem. V tuto chvíli probíhá intenzivní testování a nové panely s mírným zakřivením údajně neprochází testy spolehlivosti, které si Apple u LG Display objednal. Americký výrobce je obecně znám svým velkým důrazem na kvalitu a spolehlivost, jeho testy před vydáním novinek tak budou jistě velice přísné. Apple proto pracuje na úpravách vzhledu tak, aby testy spolehlivosti splňoval a současně si nechává jako alternativního dodavatele Samsung.

Předpokládá se, že aktuální potíže nezdrží představení novinek, které by se mělo tradičně odehrát v září, avšak zpočátku může způsobit nedostatek kusů v případě předobjednávek a zahájení prodeje. Nejvíce ohrožen je dle dosavadních informací iPhone 15 Pro Max a v jeho případě je možné, že na trh dorazí o něco později, případně bude zpočátku k dispozici jen v omezeném množství. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy by by Apple rozdělil uvedení novinek na etapy. Loni se například o měsíc opozdil iPhone 14 Plus.