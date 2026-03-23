Je to ještě pouzdro? Toto má v sobě displej a paměťové úložiště

Původně pouzdra sloužila k ochraně telefonu při pádu, kontaktu s drsným povrchem nebo pro lepší úchop. Když ho už ale na mobilu máte, proč to nevyužít a nepřidat si nějakou novou funkci? Většina lidí si představí například stojánek, nebo kovové části pro přichycení bezdrátové powerbanky.
Pouzdro Selfix Case pro iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, které se o vaši přízeň uchází na crowdfundigové platformě Kickstarter (kickstarter.com) však tyto schopnosti posouvá ještě o něco dál.
Hned na první pohled si všimnete, že na zadní straně se nachází kruhový AMOLED displej o úhlopříčce 1,6 palce, který má Rozlišení 480 × 480 px a je dotykový. Je účel je zřejmý: je navržen tak, abyste mohli k pořizování selfie využívat 48MP zadní fotoaparát. I když je přední fotoaparát iPhone 17 Pro skvělý, s kvalitou zadního snímače se prostě nemůže rovnat.
Další funkce je skrytá v útrobách, takže si jí možná hned nevšimnete. Ale umožňuje něco, o čem snily miliony majitelů iPhonů – rozšířit paměťové úložiště tohoto přístroje pomocí microSD karet. V pouzdru je schován slot pro karty microSD až do 2 TB, který podporuje standardy UHS-I, Class 10, U3 a V30.
Další funkce souvisejí s nabíjením. I když je port USB-C na iPhonu zakrytý pouzdrem, výrobce do pouzdra přidali vlastní port USB-C, takže iPhone můžete i nadále připojit a nabíjet. Podporuje výkon až 45 W v režimu Power Delivery. A nepřijdete ani o magnety pro systém MagSafe. Můžete tak velmi snadno používat veškeré své příslušenství MagSafe, které vám ale zakryje displej.
Cena a dostupnost
V současné době je k dispozici pouze pro iPhone 17 Pro a větší iPhone 17 Pro Max a je nabízeno ve třech barvách: růžové, bílé a černé. K dispozici je několik balíčků a možností předobjednávky, ale nejlepší (a momentálně dostupná) cena začíná na pouhých 79 dolarech, tedy 1700 korun bez daně. K dispozici je také balíček, jehož cena začíná na 109 $ (2400 korun bez daně) a obsahuje pouzdro, popruh přes rameno a magnetický držák. Projekt už vybral dost peněz pro rozjezd výroby, takže první pouzdra Selfix budou odeslány v květnu 2026.
