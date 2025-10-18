Do pohody i nepohody: ochranné příslušenství pro iPhony 17 od PanzerGlass

S příchodem nových iPhonů se výrobci předhánějí v tom, kdo nejdříve nabídne nové příslušenství – je to již taková tradice, protože ač Apple nedělá velké rozdíly v rozměrech nových generací, díky novým prvkům má každá nová generace svá specifika, která majitele tak trochu nutí portfolio příslušenství vyměnit. Dobrou zprávou je, že nabídka příslušenství je velice pestrá, což platí i pro dominantního hráče v oblasti příslušenství, značku PanzerGlass. Na jejich novinky se zaměříme v dnešním článku.
Konkrétně se v dnešním článku zaměříme na nové kryty a skla pro iPhony řady 17, včetně těch pro iPhone Air, který se pyšní extra tenkým profilem. Jak se PanzerGlass s touto výzvou vypořádal, prozradí dnešní článek.
Kryty, které zaujmou
Nejdříve se zaměříme právě na kryty z řady CARE by PanzerGlass. Začneme například zmíněným iPhonem Air. Na ten nám dorazily hned dva kryty, konkrétně Samba v barvě Espresso a Flow Vanilla.
Oba kryty jsou pochopitelně kompatibilní s MagSafe nabíječkami a oba vydrží pád z výšky 2,4 metru. Jsou extra tenké, aby podpořily krásně tenký profil iPhonu Air, a nechybí ani vyvýšený okraj, který chrání čočky fotoaparátů. Zatímco kryt Samba má rámeček fotoaparátů a krycí tlačítka ze silikonu, Flow má rámeček kovový, stejně jako krycí tlačítka. Kryt Samba nám dorazil v módním hnědém odstínu Espresso, ve kterém mu to opravdu velmi sluší.
Kryt PanzerGlass Flow vyjde na 999 Kč a je k dispozici ve dvou barvách (Black a Vanilla), kryt Samba vyjde na 699 Kč a pořídit ho můžete v barvách Vanilla, Black a Espresso. Existuje také v průhledné variantě. Kryty jsou samozřejmě dostupné i pro jiné varianty iPhonů řady 17.
Zřejmě nejzajímavějším krytem je CARE by PanzerGlass Kickstand Case. I tento kryt lze pořídit na iPhone Air, nám však dorazila verze pro iPhone 17 Pro, kterému to v krytu mimořádně sluší. Jde o průhledný obal, který je MagSafe kompatibilní a má praktický výklopný kovový stojánek, díky kterému můžete telefon odložit na stůl jak vertikálně, tak horizontálně. To je ideální jak pro vytváření obsahu na sociální sítě, tak pro sledování obsahu, například videí. Tento zajímavý kryt nabízí roční záruku proti zežloutnutí, má extra zvýšenou odolnost proti pádu z výšky 4,8 metru a stále zachovává velmi tenký profil, přesto chrání jak tlačítka, tak vystupuje nad okolní povrch fotomodulu.
V nabídce je samozřejmě mnohem více krytů. Jmenovitě můžeme zmínit například Star Lit Case s podporou MagSafe a se třpytkami za 899 Kč nebo Urban Explorer za 699 Kč. Věříme, že jedním z nejoblíbenějších krytů se stane i Smokey Case za 899 Kč, který nabízí velmi povedený kouřový efekt. Samozřejmostí je podpora MagSafe a odolnost proti pádům z výšky 4,8 metru. Dodáme, že záruku proti zežloutnutí na 1 rok nabízí PanzerGlass k naprosté většině svých krytů. Pokud tedy kryt zežloutne, dostanete nový.
Kompletní nabídku krytů pro iPhony 17 si můžete prohlédnout na stránkách výrobce. Nakupovat můžete například u Mobil Pohotovosti, kde můžete filtrovat příslušenství přesně podle vašeho zařízení. Navíc můžete získat slevu až 10 % při nákupu více produktů.
Krycí skla? Na displeje i čočky fotoaparátů
PanzerGlass se proslavil nabídkou skel a v této tradici samozřejmě pokračuje i s příchodem iPhonů 17. Začneme tím vůbec nejlepším sklem, a to sklem Ceramic, tentokrát ve své druhé generaci. O sklu Ceramic jsme toho napsali mnohé. Sám jsem jeho uživatelem a i po zhruba 9 měsících, kdy mám sklo Ceramic na svém iPhonu 16 Pro Max, nepozoruji žádné škrábance ani jiné poškození. Sklo Ceramic II se pyšní japonským materiálem NANOCERAM (sklo-keramika). Nové sklo je až 5× odolnější než dosud nejsilnější ochranné sklo z dílny PanzerGlass. I proto dokáže odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 g z výšky 2,5 metru, aniž by došlo k poškození. Sklo má antireflexní povrch, nabízí špičkovou průhlednost a vychází na 1 399 Kč.
Skvělým produktem je i sklo PanzerGlass Screen Protector Fastfit In-A-Box, které dorazí se speciálním instalačním bezprašným boxem. Ano, boxem – ne rámečkem, jak je tomu běžné například u skla Ceramic, ale boxem. Do něj vložíte telefon, očistíte displej, box zavřete a zatáhnete za speciální plastový konec, díky kterému dojde k sejmutí ochrany a nalepení skla na displej. To vše během pár vteřin a s přesností na setiny milimetru. Celý proces zvládnete do 10 vteřin, což jsem si vyzkoušel na vlastní oči. S instalačním boxem můžete pořídit hned několik typů skel – konkrétně Clear, 2-Way Privacy nebo Stealth. Sklo vychází na 999 Kč, respektive 1 099 Kč za variantu 2-Way Privacy.
Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na oblíbené kroužky HoOps, které chrání čočky fotoaparátů. V tomto případě má PanzerGlass hned několik variant sklíček, všechny s instalačním rámečkem pro snadnou instalaci na čočky během pár vteřin. V nabídce jsou čočky se sklem Ceramic II, Glitter (se třpytkami – stříbrné a zlaté), Transparent (průhledné) a Black, tedy černé. Vybrat si můžete krytí na libovolný iPhone, ceny se přitom neliší – je tedy jedno, kolik čoček má váš iPhone. Sklíčka na čočky fotoaparátů vychází cenově velmi rozumně – za variantu Ceramic II zaplatíte 649 Kč, za průhledné a černé 499 Kč, Glitter poté 549 Kč.
Kompletní nabídku ochranných skel pro iPhony 17 si můžete prohlédnout na stránkách výrobce. Nakupovat můžete například u Mobil Pohotovosti, kde můžete filtrovat příslušenství přesně podle vašeho zařízení. Navíc můžete získat slevu při nákupu více produktů.
Zhodnocení: ani letos nezklamal
PanzerGlass ani tentokrát nezklamal – ve svém portfoliu má kompletní sestavu ochranného příslušenství, přičemž zaujmou jak nové kryty, tak i ochrana obrazovky a čoček fotoaparátu. Osobně se mi líbí jak nové sklo Ceramic II, tak také sklo s instalačním boxem, které eliminuje prachové částečky. Toto sklo je ideální pro všechny, kteří se instalace skla obávají, protože při instalaci prakticky nejde udělat chybu.