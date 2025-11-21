mobilenet.cz na sociálních sítích

Další příslušenství pro iPhone se zaměřuje na přístupnost. Tipnete si cenu?

Ondřej Pohl
3
Další příslušenství pro iPhone se zaměřuje na přístupnost. Tipnete si cenu?
Fotografie: Apple
  • Jedná se o stojan a držák připevněný pomocí magnetů
  • Podle Applu nejde jen o příslušenství, ale jeho přínos k přístupnosti
  • Cena jako obvykle překvapí, ale o vyložený šok nejde

I když nedávno představená ponožka jen těžko bude trhat prodejní rekordy, už jen zájem, který vyvolala, se Applu zřejmě líbí, a tak Apple pokračuje ve vydávání příslušenství, které na první pohled vypadá jako z čínského tržiště, ale s patřičným marketingem ho lze prodat za několikanásobek ceny.

Tentokrát Apple (apple.com) ukazuje Hikawa Phone Grip & Stand (MagSafe Compatible). Název říká prakticky vše: je to stojan a držák, který se k zadní části telefonu telefonu přichytí pomací magnetů.

Co však nemají ostatní výrobky podobného druhu, je příběh okolo: toto nové příslušenství vytvořil umělec a průmyslový designér Bailey Hikawa z Los Angeles. Jeho tvar byl navržen tak, aby podporoval různé polohy rukou, a jeho konstrukce klade důraz na snadné používání. Snadno se nasazuje a sundává a díky prémiovému silikonu použitému při jeho výrobě je na dotek příjemný.

To vše spadá do oslav 40. výročí přístupnosti u společnosti Apple. Tento ergonomický úchop byl navržen s ohledem na přístupnost od samého počátku a vychází z přímých podnětů osob se zdravotním postižením, které má vliv na jejich svalovou sílu, obratnost a ovládání rukou. Jinými slovy: co může zdravým lidem připadat jako výstřelek, může být pro jiného jediná možnost, jak telefon udržet.

Produkt je navíc inspirovaný moderní sochařskou tvorbou a je sám o sobě uměleckým předmětem. Limitovaná edice je k dispozici ve dvou barvách, výrazném, dobře viditelném odstínu Chartreuse a recyklovaném odstínu Crater. A na závěr cena, i když tady se Apple držel docela při zemi. 69,95 dolarů odpovídá asi 1800 korunám po přidání daně, bohužel dostupnost je omezena na USA.

apple.com
Diskuze ke článku
Jan Kasik
Jan Kasik
No konečně něco převratného - držák na toaletní papír přímo na telefonu
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Tak toto naštěstí okopíruje každý majitel 3D tiskárny.
