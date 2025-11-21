Další příslušenství pro iPhone se zaměřuje na přístupnost. Tipnete si cenu?

I když nedávno představená ponožka jen těžko bude trhat prodejní rekordy, už jen zájem, který vyvolala, se Applu zřejmě líbí, a tak Apple pokračuje ve vydávání příslušenství, které na první pohled vypadá jako z čínského tržiště, ale s patřičným marketingem ho lze prodat za několikanásobek ceny.
Tentokrát Apple (apple.com) ukazuje Hikawa Phone Grip & Stand (MagSafe Compatible). Název říká prakticky vše: je to stojan a držák, který se k zadní části telefonu telefonu přichytí pomací magnetů.
Co však nemají ostatní výrobky podobného druhu, je příběh okolo: toto nové příslušenství vytvořil umělec a průmyslový designér Bailey Hikawa z Los Angeles. Jeho tvar byl navržen tak, aby podporoval různé polohy rukou, a jeho konstrukce klade důraz na snadné používání. Snadno se nasazuje a sundává a díky prémiovému silikonu použitému při jeho výrobě je na dotek příjemný.
To vše spadá do oslav 40. výročí přístupnosti u společnosti Apple. Tento ergonomický úchop byl navržen s ohledem na přístupnost od samého počátku a vychází z přímých podnětů osob se zdravotním postižením, které má vliv na jejich svalovou sílu, obratnost a ovládání rukou. Jinými slovy: co může zdravým lidem připadat jako výstřelek, může být pro jiného jediná možnost, jak telefon udržet.
Produkt je navíc inspirovaný moderní sochařskou tvorbou a je sám o sobě uměleckým předmětem. Limitovaná edice je k dispozici ve dvou barvách, výrazném, dobře viditelném odstínu Chartreuse a recyklovaném odstínu Crater. A na závěr cena, i když tady se Apple držel docela při zemi. 69,95 dolarů odpovídá asi 1800 korunám po přidání daně, bohužel dostupnost je omezena na USA.
