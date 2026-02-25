Porovnali jsme originální pouzdra od Googlu, Applu a Samsungu. Které je nejlepší?

Koupě smartphonu u mnoha novopečených majitelů zpravidla automaticky doprovází pořízení dodatečné ochrany, typicky v podobě ochranných skel, kdy lze vybírat z široké nabídky různých variant se zaměřením na odolnost i optické vlastnosti, ale také ochranných pouzder. Pokud nechcete sáhnout po kompletní výbavě v podobě skla i pouzdra, případně dalších doplňků od jedné značky (například Panzerglass), nabízí se možnost zakoupit pouzdro přímo od výrobce. V takovém případě byste měli mít 100% garanci toho, že pouzdro bude krásně sedět na desetinu milimetru, tlačítka půjdou pěkně mačkat, a samozřejmě nebude chybět ani patřičná ochrana. Proto jsme se rozhodli porovnat aktuální nabídku „referenčních“ pouzder od společností Apple, Google a Samsung.
Pouzdro TechWoven pro iPhone 17 Pro
Po materiálu FineWoven, který byl mnohými kritizován, ale v rámci našeho testování jsme neshledali, že by pouzdro vykazovalo nadměrně rychlé opotřebení (viz samostatný článek), přichází Apple s materiálem označovaným jako TechWoven. Pouzdro testujeme v barvě „siensky hnědá“, která pěkně ladí s oranžovým iPhonem 17 Pro a výrazně oranžovou „zjemní“. Sám výrobce na svých stránkách uvádí: „Kryt je vyrobený ze speciální technické tkaniny ze 100procentně recyklovaného polyesteru. Tkaním vícebarevných vláken na žakárovém stavu vzniká prostorová textura s bohatou barevností. Boční hrany krytu jsou pokryté jemným termoplastickým polyuretanem, aby se ti iPhone líp držel. Tlačítka z anodizovaného hliníku poskytují přesnou odezvu.“
Z praktického hlediska je testované pouzdro skutečně povedené a ani po cca půl roce nevykazuje žádné viditelné známky opotřebení, ačkoliv lze na internetu najít i několik případů, kdy se boky pouzdra začala krabatit. Tento jev jsme mohli spatřit také u jednoho českého uživatele se zeleným pouzdrem, což bylo vyřešeno dodáním nového pouzdra. Zadní strana testované barevné varianty, přestože zažila již mnohé (zpocené ruce v posilovně, pády na zem, držení v ušpiněných dlaních i patřičnou zkrášlovací „kúru“ v dětských upatlaných rukách), vypadá stále stejně dobře. Pocitově je pak TechWoven velmi příjemný, nezadrhává se při vytahování z kapes, tlačítka se příjemně tisknou, což doprovází i jistá odezva kliknutí. Ve spodní části najdeme otvory pro Crossbody popruh, jehož praktičnost si v případě zájmu čtenářů, můžeme samostatně shrnout v jiném článku. Otvor pro konektor má standardizovanou velikost pro většinu USB-C kabelů, může se však stát, že s některými se zkrátka do výřezu objímka konektoru nevměstná. Samozřejmostí je také magnet integrovaný přímo v pouzdru.
|Název
|Kryt z tkaniny TechWoven s MagSafe
|Výrobcem doporučená cena
|1 790 Kč
|Integrovaný magnet
|ano
|Materiál
|tkanina ze 100% recyklovaného polyesteru, termoplastický polyuretan
Pouzdro S26 Tenký kryt s magnetem
Nedáno uvedená řada Galaxy S26 dorazila také s novou nabídkou pouzder, z nichž k nám do redakce zavítalo „S26 Tenký kryt s magnetem“ pro kompaktního zástupce vlajkové série. Výrobce u tohoto pouzdra mj. uvádí: „Tenký kryt s magnetem má zeštíhlený a lehký design, takže chrání telefon bez toho, aby zvětšoval jeho velikost nebo hmotnost. Jeho čistý, minimalistický tvar se pohodlně drží a příjemně používá.“ Co je u tohoto pouzdra nutné vyzdvihnout, je jeho tenkost, což ale zároveň znamená, že se jedná o tvrdou „skořápku“, nikoliv měkčený materiál jako v případě iPhonu či Pixelu. Pojí se s tím také náročnější vytahování zařízení z pouzdra, které vyžaduje trochu opatrnosti, jinak může hrozit prasknutí. Použitý plast však v dlani neklouže a vystupující magnetický kroužek svým způsobem mírně zlepšuje „grip“.
Výhodou tohoto pouzdra je rovněž magnet, který vystupuje nad okolní úroveň, tudíž klvůli němu pouzdro zbytečně nenabralo na tloušťce, nicméně umístění magnetu a tvar fotomodulu například neumožňuje bezproblémové připojení magnetické powerbanky třetí strany. Pokud však máte např. v autě magnetický držák, bude fungovat bezvadně. Oproti Applu jsou tlačítka pouze plastová a rozhodně nenabízí tak příjemnou odezvu. Napoprvé při nasazení pouzdra se nám rovněž stalo, že si pohyblivé části tlačítek pouzdra a telefonu dobře „nesedly“, a tlačítka tak nebylo možné správně domáčknout. Za jistou (ne)výhodu lze do jisté míry považovat výkroj ve spodní části, díky němuž tak nemusíte řešit tloušťku objímky USB-C kabelu a klidně vytáhnout SIM bez nutnosti svlékat pouzdro, na druhou stranu je tato část telefonu logicky náchylnější k poškození.
|Název
|S26 Tenký kryt s magnetem
|Výrobcem doporučená cena
|1 690 Kč
|Integrovaný magnet
|ano
|Materiál
|blíže nespecifikovaný tvrdý plast, magnety
Pouzdro Pixelsnap na Pixel 10 Pro
Na rozdíl od zbylé dvojice je nám pouzdro od Googlu sympatické už jen přívětivější cenou, kterou výrobce oficiálně stanovil na 1 369 Kč, navíc je dostupné rovnou v sedmi barevných provedeních, a vybrat by si tak měl skutečně každý. Pouzdro Pixelsnap na Pixel 10 Pro tvoří skořepina, na které se nachází silikon velmi příjemný na dotek, uvnitř pak najdeme výstelku z mikrovlákna, v pouzdru je rovněž integrovaný magnet. Na rozdíl od Applu se zdá, že tlačítka pouzdra jsou pouze plastová, působí však hodnotným dojmem a ani po cca půl roce používání nevypadají opotřebovaně.
Výkroj pro USB-C konektor je u Pixelu o něco širší než u iPhonu, tudíž zpravidla nedělají problém ani kabely s tlustšími objímkami. V pouzdru nicméně, stejně jako u Samsungu, schází otvory pro provlečení poutka, stejně tak si někteří uživatelé trochu stěžují na to, že má použitý silikon tendenci se zadrhávat o vnitřní část kapsy při vytahování a v dlani trochu klouže. Celkový dojem je přesto velmi dobrý a environmentálně zaměřené jedince potěší rovněž fakt, že recyklované materiály tvoří alespoň 42 % hmotnosti pouzdra a polykarbonátová skořepina je vyrobená ze 75 % z recyklovaného plastu.
|Název
|Pouzdro Pixelsnap na Pixel 10 Pro
|Výrobcem doporučená cena
|1 369 Kč
|Integrovaný magnet
|ano
|Materiál
|silikon, polykarbonát, magnety a výstelka z mikrovlákna
Náš verdikt
Krytů na trhu je pochopitelně nespočet a i samotní výrobci zpravidla nabízí několik variant, kdy jsou například oblíbenou stálicí transparentní plastová pouzdra. Pokud bychom však měli porovnat trojici výše uvedených originálních krytů, vychází z něj podle našeho názoru nejlépe právě pouzdro od Googlu, které boduje nejpřívětivější cenou i nejširší nabídkou barev a také schopností si zachovat původní vzhled i po delším používání.
V těsném závěsu je kryt od Applu, který využívá ze zbývajících konkurentů nejzajímavější materiál TechWoven i hliníková tlačítka, a je tak ideální volbou pro všechny, které nudí „obyčejná“ silikonová pouzdra. Pro někoho může být výhodou i otvor na poutko.
Na posledním místě se umístil kryt od Samsungu. Líbí se nám, že je USB-C konektor snadno přístupný i nasazení magnetu (řada Galaxy S26 totiž přímo v telefonech integrovaným magnetem stále nedisponuje), s ohledem na cenu a zpracování v podobě plastové skořepiny, má však podle našeho názoru nejhorší poměr cena/výkon. Zajímavou náhradou pro toto pouzdro může být rovněž velmi tenká aramidová alternativa, např. od značky Pitaka, která cenově vychází stejně či dokonce levněji.
Ale jinak nejlepší kryty sou za mě Pitaka. Naštěstí jdou koupit většinou na všechny 3 výrobce. Škoda, že je nedělá i na nějakou Čínu. To je často pakárna koupit slušný kryt, co nemá tloušťku centimetr.
Načíst všechny komentářePřidat názor