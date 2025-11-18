Apple vyvíjí dotyková pouzdra pro iPhony Pro

Modulární telefony byly jednu dobu velké téma, pak ale praxe ukázala, že se vývoj ubírá trochu jiným směrem. Apple tuto odvážnou myšlenku možná brzy oživí, tvrdí to alespoň únik zveřejněný na (weibo.com).
Nepůjde totiž o modularitu jako takovou, ale spíše o speciální příslušenství v podobě pouzdra. To má na svém telefonu skoro každý, chrání jej před poškozením, ale jen výjimečně přidává nějaké funkce navíc, jako je například stojánek nebo magnety pro bezdrátové nabíjení. Apple by ale mohl jít ještě a přetvořit pouzdro na „sekundární dotykové rozhraní“.
Co to přesně znamená? Únik informací je v tomto ohledu poměrně vágní. Jedná se o plnohodnotný druhý dotykový displej, jaké v minulosti vyráběly společnosti LG a Asus? Nezdá se tomu tak. Bude to dotyková plocha, jakou známe z klávesnicových krytů pro iPad? To není jasné. Realitou je ale patent Applu s názvem „Pouzdro s ovládacími prvky pro elektronické zařízení“. Jeho popis zní: „Pouzdro může například obsahovat elektromechanický dotykový senzor, který uživateli poskytuje ovládací mechanismus, který nevyžaduje stisknutí tlačítka elektronického zařízení. Elektronické zařízení po detekci přítomnosti pouzdra může deaktivovat jedno nebo více tlačítek a provádět akce odpovídající těmto tlačítkům, když jsou přijímány signály z pouzdra.“
Takže i když detaily nejsou jisté, vypadá to, že se Apple snaží znovu prorazit s multifunkčním haptickým ovládáním, které je ale u jeho speciálně dedikovaného tlačítka příliš neujalo.