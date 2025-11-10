FIXED se na nové iPhony připravil ve velkém stylu. Jaké kryty a skla nabízí?

Nové iPhony se na našem trhu již pomalu zabydlely, a tak je na čase prozkoumat nabídku značek příslušenství, které si pro nové iPhony připravily různé doplňky, samozřejmě hlavně kryty a skla. Opomenout nesmíme ani hlavního partnera ankety mobilenet.cz tech awards, společnost FIXED, která se na iPhony specializuje již delší dobu, nové iPhony 17 tak pochopitelně rovněž neignorovala. V nabídce FIXED se objevilo hned několik zajímavých krytů a skel, na která se dnes zaměříme podrobněji.
Magnetické bezdrátové nabíjení s přidanou hodnotou? Zkuste příslušenství FIXED – Dlouhodobé zkušenosti
Kryty na všechny novinky
FIXED se na nové iPhony připravoval s předstihem, čehož jsme byli svědky například i na veletrhu IFA 2025, který se konal v září. Už zde jsme viděli makety iPhonů, které byly součástí nových krytů této značky. Velký zájem vzbudil především iPhone Air (dříve přezdívaný jako iPhone 17 Air), kde si výrobci museli poradit s extra tenkým profilem a vcelku výrazným fotomodulem, pod kterým se mimochodem nachází prakticky kompletní výpočetní výkon nového iPhonu.
Pokud se vám nelíbí představa, že za nový kryt utrácíte zhruba 1 500 Kč (a dalších 18 stovek za crossbody popruh) přímo z dílny Applu, máme pro vás dobrou zprávu hned na začátek – příslušenství značky FIXED, jehož kompletní nabídku si můžete prohlédnout zde, je za mnohem přijatelnější částky. Je to snad na úkor kvality? I na to si v dnešním přehledu pokusíme odpovědět.
Na „omrknutí“ nám dorazily prakticky všechny zajímavé novinky, nejdříve se tedy zaměříme na kryty. Vzhledem k tomu, že slunné počasí byste v těchto dnech hledali jen těžko, začneme duhovým krytem FIXED MagRainbow s podporou MagSafe. Jak název napovídá, jde o duhový kryt, přičemž díky integrovaným magnetům nabízí plnou podporu nabíjení skrze MagSafe, a to maximálním výkonem MagSafe 2. generace, případně Qi2 25 W. Zadní strana z tvrzeného polykarbonátu chrání před poškrábáním, zatímco boky z pružného TPU tlumí nárazy a pády. Design krytu doplňuje jemný duhový efekt. Použitý materiál přirozeně odolává zažloutnutí a lehce zvýšené hrany v oblasti fotoaparátu a displeje je chrání před kontaktem s povrchem a případným poškrábáním. Kryt je pochopitelně kompatibilní se skly společnosti FIXED, navíc jej pořídíte už za 499 Kč.
Osobně se mi také moc líbí kryt FIXED MagMisty, opět s plnou podporou MagSafe. Jde o kryt s částečně průsvitnou zadní stranou s matným efektem, což působí velmi elegantně. Kryt má zesílené boky a hrany, zadní strana z odolného polykarbonátu v kombinaci s pružnými TPU boky spolehlivě ochrání telefon před nárazy a drobnými pády. Potěší, že kryt dokonale kryje i oblast fotomodulu, nad který jeho bočnice vystupují, takže se modul nepoškrábe ani v případě, že telefon odkládáte zády na podložku. Příjemným benefitem jsou kovové krytky tlačítek, cena se opět drží těsně pod hranicí 500 Kč. Nebudu nic zastírat, FIXED MagMisty je mým favoritem!
Když už jsme zmínili iPhone Air, mrkneme se i na jeden velmi zajímavý kryt s označením FIXED MagShell – jeho výhoda spočívá v tom, že kryt kryje prakticky celý fotomodul, ponechává výřez fotoaparátu, který lze následně krýt i ochrannou čočkou, o které si více povíme později. Kryt nechává vyniknout křivky iPhonu Air, je tedy ultratenký a samozřejmě kompletně průhledný, samozřejmostí je plná podpora MagSafe. Tělo krytu je vyrobeno z pevného polykarbonátu o tloušťce pouhých 1,2 mm, tlačítka kryje tenká 0,4mm vrstva. Transparentní materiál přirozeně odolává žloutnutí a lehce zvýšené hrany v oblasti fotoaparátu a displeje chrání před případným poškrábáním. A cena? Opět „baťovských“ 499 Kč.
Pokud si chcete dopřát supertenkou ochranu s puncem luxusu, nabízí se řada krytů FIXED MagVelar. Kryt je tvořen aramidovými vlákny, která vynikají stejnými vlastnostmi jako kevlar – materiál známý svou mimořádnou pevností a odolností s využitím v letectví i vojenství. Odolává nárazům, poškrábání, vysokým teplotám i extrémním podmínkám. Díky ultratenkému a lehkému designu nijak nezvětšuje velikost zařízení, zatímco zvýšený kovový rámeček účinně chrání čočky fotoaparátu. Kryt je navíc vybaven MagSafe magnety, které zajišťují bezproblémové bezdrátové nabíjení i kompatibilitu s dalším MagSafe příslušenstvím. Kryt je tenký pouze 1,2 mm, vyjde na 999 Kč. Z osobních dojmů rád zmíním, že kryt drží na iPhonu doslova jako přibitý.
Na závěr jsme si nechali pogumovaný kryt FIXED MagFlow, který je k dostání hned v několika barevných variantách. Jeho povrch tvoří Liquid silicon – lehký a přesto odolný materiál, který je oproti klasickým silikonovým krytům hebký na dotek, neklouže a příjemně se drží v ruce. Decentní vzhled pouzdra je doplněn metalickými kryty bočních tlačítek a okraje výřezu pro fotoaparát. Na vnitřní straně chrání vložený telefon výstelka z mikrovlákna, samozřejmostí je plná podpora MagSafe.
Pouzdra MagFlow úspěšně prošla standardem Military Drop Test MIL-STD-810H pro odolnost při pádu z 2 m, kdy nezaznamenala žádné poškození telefonu ani pouzdra. Kryt samozřejmě převyšuje i fotomodul nových iPhonů, zájemce vyjde na 599 Kč.
Skla, která ochrání displej i čočky
FIXED má v nabídce pochopitelně i ochranná sklíčka pro nové iPhony, a to jak varianty na displej, tak také (stále oblíbenější) ochrany čoček fotoaparátů, a to pro všechny nové iPhony. A začneme tím nejlepším, konkrétně skly na displej ARMOR, která v balení nabízejí i snadný instalační rámeček, díky kterému nalepíte sklo naprosto přesně, navíc bez smítek prachu. Toto sklo nabízí i antireflexní vrstvu, což poznáte okamžitě poté, co sklo nalepíte. Díky zvýšené pružnosti účinně pohlcuje nárazy a odolává téměř jakémukoliv pádu, poškrábání a minimalizuje riziko prasknutí. Chválit musíme jak extra snadnou aplikaci díky anti-dust fólii, stejně tak se nám líbí extra tenké rámečky 2,5D zaobleného skla, díky kterým neubíráte ploše displeje. Sklo vyjde na přijatelných 599 Kč.
FIXED má v nabídce i cenově dostupnější variantu, FIXED Full-Cover, která má v základním balení instalační rámeček v podobě „ohrádky“, jež zajistí, že nalepíte sklo přesně. Výhodou je, že v balení naleznete hned dvě sklíčka, takže pokud jedno poničíte, okamžitě jej můžete vyměnit. Chrání před poškrábáním, nečistotami i nárazy a pomáhá předejít prasknutí displeje při nechtěném pádu. Díky 2,5D designu kryje celou plochu displeje až k okrajům a na rozdíl od běžných 2,5D skel přilne k displeji po celé ploše. Sklo je tlusté 0,33 mm a balení po dvou kusech vyjde na skvělých 399 Kč.
Zmínili jsme, že FIXED nabízí i sklíčka čoček – v nabídce má edici Armor Camera Glass, a to jak pro iPhony 17, tak i pro iPhone Air. Díky extra tenkému provedení a lehce vyvýšeným hliníkovým rámečkům spolehlivě chrání čočky před poškrábáním i nárazy, aniž by narušila vzhled zařízení. Skla jsou plně kompatibilní s ochrannými kryty, benefitem je antireflexní úprava na obou stranách, která zajišťuje až 99% propustnost světla a zachovává kvalitu fotografií.
Aplikace je opravdu snadná – nejdříve stačí očistit čočky, zbavit je prachu přiloženou nálepkou a poté přiložit aplikátor, čočky se poté přichytí samy. Bez ohledu na počet čoček, sklíčka s jednoduchým aplikátorem vyjdou na velmi příjemných 249 Kč.
Povedená sestava
Kromě zmíněných krytů a skel má FIXED nabídku plnou zajímavého příslušenství, které je kompatibilní s novými iPhony. V příštím díle se zaměříme na nabíjecí příslušenství s podporou MagSafe, tedy jak nabíječky, tak i powerbanky.