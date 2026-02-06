O2 se rozhodlo nabídnout řadu vlastního příslušenství. Nechybí MagSafe powerbanka

V nabídce operátora O2 najdete celou řadu zařízení a samozřejmě i příslušenství. Nově se však náš nejstarší operátor zaměří na příslušenství pod vlastní značkou, která nese označení O2 spark. Najdeme v něm několik druhů powerbanek, datové a nabíjecí kabely, autonabíječky a klasické adaptéry do zásuvky.
„Bez spolehlivého nabíjení telefonů, notebooků a dalších zařízení si dnes běžný den už ani neumíme představit. V O2 jsme se proto na tuto oblast zaměřili opravdu do hloubky, vybrali to nejlepší z trhu a sami si to vyzkoušeli v praxi. Pod značkou O2 spark teď přinášíme několik nových produktů – od větších i menších powerbank přes chytré kabely až po adaptéry. Každému z nich jsme dali jednoduchý popisek, který na první dobrou říká, v čem je jeho hlavní výhoda. Zákazníci si tak nemusí lámat hlavu s výběrem toho ideálního poměru cena a kvalita,“ říká Aleš Brázda, manažer mobilního hardwaru v O2.
Možná si kladete otázku, proč řadu příslušenství operátor pojmenoval právě spark. „Slovo spark znamená v angličtině jiskra. A právě ta dává technologiím život. Každé zařízení v této řadě jsme navrhli tak, aby dodalo rychlou, stabilní a bezpečnou energii přesně ve chvíli, kdy ji potřebujete. O2 spark je pro lidi, kteří nemají čas hledat zásuvku nebo používat pomalé adaptéry. Je to kvalitní a spolehlivý partner na pracovním stole, v zasedačce i na cestách. A to s důrazem na prémiové materiály a moderní design,“ uvádí Aleš Brázda.
Lákadlem nabídky je velice tenká O2 MagSafe powerbanka 5 000 mAh s podporou 15W bezdrátového nabíjení a 20W drátového nabíjení skrze USB-C. Cena je stanovena na 899 Kč a je třeba říci, že pokud vám nejde o každou desetinu milimetru tloušťky, najdete na trhu cenově výhodnější nabídky.
Zajímavě naopak vypadá USB-C kabel s podporou až 100W nabíjení a datovou rychlostí rychlostí až 480 Mb/s. Na kabelu je rovněž displej pro přehled o aktuálním výkonu při nabíjení. V nabídce jsou dvě varianty s délkou 1,2 metru a 2 metry. Cena činí 379 Kč.
Dalším příslušenstvím je nabíječka do auta s USB-C výstupem o výkonu 20 W a USB-A výstupem o výkonu až 18 W. O2 si tuto nabíječku cení na 299 Kč, avšak opět je potřeba říci, že poctivé hledání na trhu vás zavede k obdobně vybavenému produktu za o třetinu nižší cenu.
Dostalo se také na klasické powerbanky, například na model s kapacitou 10 000 mAh a podporou 35W nabíjení, která má praktický displej i integrovaný USB-C kabel. O2 ji prodává za 599 Kč, kdy lze vyšší cenu obhájit příjemně menšími rozměry. Pokud však rozměry nehrají tu hlavní roli, najdete na trhu i levnější modely s podobnou výbavou.
Do začátku pak O2 ještě připravilo 10% slevu pro všechny své zákazníky. Tři slevové vouchery každý najde v aplikaci Moje O2 a jsou platné do 17. června.