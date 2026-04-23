Jaké vylepšení fotoaparátů by mohly dostat budoucí iPhony?

Je to zmínka, která zaručeně vyvolá diskusní bouři (tzv. flamewar). Zatímco Samsungy běžně operují s rozlišením 200 megapixelů, Apple se drží 48 Mpx, údajně s důrazem na kvalitu pixelů a software. Ale to mu asi nevydrží navždy, protože se hodně spekuluje o tom, kdy by se toto číslo mohlo výrazně navýšit.
Poslední informaci, že by se tak mohlo stát v roce 2028 doplňuje nový únik informací od Digital Chat Station na Weibu (weibo.com). Podle něj bude Apple každoročně uvádět významnou aktualizaci fotoaparátu, a to počínaje modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které se na trh dostanou letos v září.
Tyto dva modely budou vybaveny tolik diskutovanou variabilní clonou. V roce 2027 by pak modely Pro měly být údajně vybaveny hlavním fotoaparátem s rozlišením 200 MPx a snímačem typu 1/1,12", zatímco v roce 2028 přibude také teleobjektiv s rozlišením 200 MPx. Modely iPhone Pro z roku 2028 tak budou mít dva fotoaparáty s rozlišením 200 Mpx. Někdy v roce 2027 nebo 2028 Apple vybaví i ultraširokoúhlý fotoaparát stabilizací obrazu podobnou gimbalu. Vypadá to tedy, že řady iPhone Pro čekají zajímavé roky, ale je samozřejmě škoda, že nám Apple nové funkce tohoto typu servíruje jen po troškách.
