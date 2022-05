Samsung ukazuje působivé schopnosti svého 200Mpx snímače

Fotografie: Samsung

200 megapixelů. To je hodnota, která v závodech fotomobilů zaznívá v poslední době čím dál tím častěji. Už loni přišel Samsung se snímačem ISOCELL HP1 s tímto rozlišením, které se však nedostalo do žádného komerčně dostupného zařízení. Namísto toho Samsung zapracoval na další generaci, která by se už měla objevit v Samsungu Galaxy 23 nebo jeho vrcholové verzi.

Vedle samotných technologických problémů musí Samsung přesvědčit i zákazníky, že takto vysoké rozlišení potřebují, respektive, že pro ně má smysl. Zda na vás tato demonstrační akce bude mít takový účinek, je otázka.

Video zachycuje neobvyklý projekt, při němž si inženýři Samsungu museli nejdříve sami sestavit zařízení, které by s 200Mpx čipem fotilo. Nutno podotknout, že při tom využili kvalitní optiku pro fotoaparáty. Jako objekt snímání byla vybrána kočka domácí, která umožňuje demonstrovat míru zachycených detailů.

A ta je opravdu úctyhodná. Pořízený snímek byl poté pomocí průmyslové tiskárny vytištěn na obrovské plátno o rozměrech 28×22 metrů. Plátno bylo vyrobeno sešitím dvanácti kusů, z nichž každý měl délku 2,3 m. Poté byl výtisk převezen na nákladním autě a pomocí jeřábu instalován na stěnu budovy.

Množství pixelů se samozřejmě hodí i v situacích, kdy nebudete své domácí mazlíčky tisknout v nadživotní velikosti. Snímač využívá aktualizovanou verzi technologie spojování pixelů společnosti Samsung a algoritmy hlubokého učení, aby co nejlépe využil toho, jak je citlivý na světlo. S tím souvisí technologie spojování pixelů nazvaná ChamelonCell, která dokáže kombinovat až 16 pixelů do jednoho.