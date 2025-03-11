Kávová, fialová, nebo vínová? iPhone 18 Pro by mohl zaujmout novou barevnou variantou

Podle informací od známého informátora z čínské sítě Weibo (viz weibo.com), vystupujícího pod přezdívkou „Instant Digital“, se Apple chystá pro svou řadu iPhone 18 Pro, která má být představena na podzim příštího roku, připravit nové barevné varianty. Spekuluje se hned o několika nečekaných odstínech, které by mohly nahradit některé dosavadní stálice.
Jaké barvy by se mohly objevit v řadě iPhone 18 Pro?
- Coffee (Kávová)
- Burgundy (Bordó/Vínová)
- Purple (Fialová)
Pokud jde o konkrétní odstíny, barva Coffee spadá do hnědé škály a mohla by navázat na tradici dřívějších prémiových odstínů, jako byla zlatá u iPhonu XS nebo „pouštní titan“ u iPhonu 16 Pro. Burgundy by byla tmavě vínový odstín, který kombinuje sytě rudou s hnědými nebo fialovými podtóny. Fialová by pak doplnila portfolio, i když by se jednalo spíše o tlumenější odstín.
Zajímavé je, že se spekuluje, že příští rok nebude k dispozici černý iPhone 18 Pro. Apple již v případě současné řady iPhone 17 Pro experimentoval s odklonem od černých a šedých variant. Tato nová paleta tak naznačuje, že Apple se nadále snaží posouvat estetiku řady Pro k bohatším a méně strohým barevným tónům. Není však jisté, že se reálného představení dočkají všechny tři spekulované barevné varianty. Alespoň jedna by však chybět neměla.