mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejlepší a nejlevnější fotomobil od Applu? Takto fotí iPhone 17 s novou fotovýbavou

Ioannis Papadopoulos
3
Nejlepší a nejlevnější fotomobil od Applu? Takto fotí iPhone 17 s novou fotovýbavou
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Hlavní hvězdou letošního modelu je nový 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením
  • Pozornost si však zaslouží také 18Mpx selfie kamerka s optickou stabilizací a schopností fotit na šířku i na výšku bez změny orientace telefonu
Apple iPhone 17
Kde koupitApple iPhone 17 256GB
Koupit od 643 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Základní iPhone 17 letos obdržel skutečně důležitý upgrade v podobě 120Hz obrazovky, která je navíc větší a je tak shodná s tou u iPhonu 17 Pro, ale také vylepšené fotoaparáty. Již u minulé generace přitom částečně předběhl konkurenční Galaxy S25 a S25+, neboť se naučil automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu. Letošní iPhone 17 však navíc nově vylepšil již tak schopný ultraširokoúhlý objektiv a na zadní straně tak nyní najdeme 48Mpx snímač.

Apple iPhone 17 vyspěl a zlevnil. Jaké jsou naše první dojmy?
Přečtěte si také

Apple iPhone 17 vyspěl a zlevnil. Jaké jsou naše první dojmy?

Nádavkem obdržel také novou 18Mpx selfie kamerku, která se chlubí optickou stabilizací a také schopností bez změny orientace telefonu upravit záběr z vertikálního na horizontální, což ocení nejen vloggeři, ale i běžná populace. Kromě toho samozřejmě nechybí podpora 4K videa s 60 FPS, fotografických stylů a samozřejmě ani prvek Ovládání fotoaparátu, který má však stejně nešťastné umístění jako loni a nepoužívá se příliš pohodlně ani při držení na výšku, ani na šířku.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 18 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/1.9
Velikost snímače 1/1,56" 1/2,55" 1/3,6"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,7 µm ? µm
Označení snímače ? ? Sony IMX914
Ohnisková vzdálenost 26 mm 13 mm 20 mm
Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace optická stabilizace
Rozsah objektivu 120°
Ostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF

S novým iPhonem 17 jsme pořídili snímky v různých světelných podmínkách včetně nočních záběrů. Jako vždy ani tentokrát nedošlo k žádným manuálním úpravám a vše je tak foceno na automatiku – tedy přesně tak, jak je optimální podle samotného iPhonu 17. Kvalitu fotografií posuďte sami, o vaše názory se můžete podělit v komentářích pod článkem.

Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 256 GBPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 256 GB

Rozměry149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor? mAh
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Jak je na tom se škrábanci a odlupováním barvy? A rohy se neodlamují?
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Je to slušné ale konkurence umí ještě líp.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze