Nejlepší a nejlevnější fotomobil od Applu? Takto fotí iPhone 17 s novou fotovýbavou

Základní iPhone 17 letos obdržel skutečně důležitý upgrade v podobě 120Hz obrazovky, která je navíc větší a je tak shodná s tou u iPhonu 17 Pro, ale také vylepšené fotoaparáty. Již u minulé generace přitom částečně předběhl konkurenční Galaxy S25 a S25+, neboť se naučil automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu. Letošní iPhone 17 však navíc nově vylepšil již tak schopný ultraširokoúhlý objektiv a na zadní straně tak nyní najdeme 48Mpx snímač.
Nádavkem obdržel také novou 18Mpx selfie kamerku, která se chlubí optickou stabilizací a také schopností bez změny orientace telefonu upravit záběr z vertikálního na horizontální, což ocení nejen vloggeři, ale i běžná populace. Kromě toho samozřejmě nechybí podpora 4K videa s 60 FPS, fotografických stylů a samozřejmě ani prvek Ovládání fotoaparátu, který má však stejně nešťastné umístění jako loni a nepoužívá se příliš pohodlně ani při držení na výšku, ani na šířku.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|18 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.2
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,55"
|1/3,6"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,7 µm
|? µm
|Označení snímače
|?
|?
|Sony IMX914
|Ohnisková vzdálenost
|26 mm
|13 mm
|20 mm
|Stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|Rozsah objektivu
|?°
|120°
|?°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|PDAF
S novým iPhonem 17 jsme pořídili snímky v různých světelných podmínkách včetně nočních záběrů. Jako vždy ani tentokrát nedošlo k žádným manuálním úpravám a vše je tak foceno na automatiku – tedy přesně tak, jak je optimální podle samotného iPhonu 17. Kvalitu fotografií posuďte sami, o vaše názory se můžete podělit v komentářích pod článkem.
Apple iPhone 17 256 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
