Letošní Google I/O bude 10. května. Ukáže tablet nebo přívěsek?

Loňský ročník konference Google I/O se nesl v duchu doznívajících koronavirových opatření. Vypadá to, že se z toho stal pomalu nový standard. Stejně jako v loňském roce bude mít akce omezený počet diváků. Google I/O je však otevřená všem a zájemci se mohou registrovat zdarma. Nejprve začal Google lákat na konferenci sérií zábavných hádanek, které připomínají IQ testy. Ti, kteří si dali práci s jejich luštěním, tak mohli v předstihu zjistit, že Google I/O 2023 se odehraje v amfiteátru Shoreline v Mountain View 10. května. Bude se jednat o kombinaci živě přenášených přednášek a obsahu, jako jsou technické workshopy, na kterých Google nepochybně odhalí aktualizace svých různých produktů.

Plný program bude zveřejněn během následujících týdnů. Jako obvykle se jedná o konferenci, která je zaměřena hlavně na tvůrce aplikací, kterým zde Google vysvětluje, jak co nejlépe využít jeho platformu. Nechybí však ani představení nových služeb samotného Googlu, které často okoření i nový hardware. Ohledně tohoto ročníku se spekuluje o finální podobě dlouho slibovaného tabletu. Další spekulací je, že by Google mohl připravovat vlastní obdobu AirTagu.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5