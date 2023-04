Google Pixel Tablet se již blíží. Kolik by měl zhruba stát?

Tablet od Googlu je již rok obestřen tajemstvím, kdy jej Google pouze poodhalil a následně řekl, že se jej dočkáme až v roce 2023. Letos by tak měl konečně finálně spatřit světlo světa. Známý informátor Roland Quandt nyní nastínil konkrétní paměťové varianty a rovněž cenovou hladinu, ve které by se měl Pixel Tablet pohybovat.

K dispozici by měla být verze se 128 GB a 256 GB, což je poměrně standardní, přičemž je nutné počítat s tím, že u zařízení řady Pixel nebude k dispozici slot pro paměťovou kartu. Cenově se má novinka pohybovat v rozmezí od 600 do 650 eur za základní verzi, což v přepočtu znamená zhruba 14 tisíc korun. V případě českého trhu však s oficiální dostupností příliš počítat nelze a dovoz bude mít za následek o něco vyšší cenu.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros.