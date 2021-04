Jaké chytré hodinky jsou v ČR nejoblíbenější? Odhaluje to velká analýza Heureky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Hodinky, které už dávno neukazují pouze čas. To je rostoucí trend posledních let. Nositelná elektronika, jak se souhrnně nazývají chytré hodinky, chytré náramky a příslušenství, rostla vloni meziročně o 86 %. A růst zaznamenává nejen v Česku. „Lidé si rychle zvykli na propojení chytrých hodinek s telefonem a jeho snadné ovládání bez nutnosti jej pokaždé vytahovat z kapsy. A kontrola toho, kolik pohybu se nám denně dostává, má zvlášť v dnešní době obrovský význam,” říká Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka ze skupiny Heureka Group. Na obratu v segmentu elektroniky se tato kategorie podílí už téměř 5 % a potenciál trhu tuší také nové značky, do Česka přibylo za loňský rok hned několik. Podrobnou analýzu přináší nákupní rádce Heureka, součást skupiny srovnávačů střední a východní Evropy Heureka Group.

„První čtvrtletí tohoto roku ukazuje, že loňský trend pokračuje. Ve srovnání s loňskem je první kvartál silnější zhruba o 150 %,” řiká Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka, a pokračuje: „Nemluvíme o zanedbatelných číslech, protože kategorie nositelné elektroniky se na obratu celé elektroniky na internetu podílí už téměř 5 %. A to je zajímavé číslo.” Vyšší zájem o sledování pohybové aktivity nemají jenom Češi, podobný růst je patrný i na Slovensku, v Maďarsku nebo třeba ve Slovinsku, tedy napříč celým regionem střední a východní Evropy. „Ve Slovinsku a Chorvatsku rostla nositelná elektronika meziročně dokonce o 150, respektive 300 %,” doplňuje Buzek.

Meziroční vývoj segmentu nositelné elektroniky

CZ SK HU RO BG SL HR 86 % 25 % 28 % 103 % 60 % 158 % 306 %

Jedním z hlavních důvodů, proč si lidé chytré hodinky či náramky pořizují, je samozřejmě kontrola vlastní pohybové aktivity – od měření základních statistik, jako je počet kroků nebo naběhaných kilometrů, přes zachycení trasy prostřednictvím GPS po hlídání tepové frekvence. Hodinky a náramky často disponují upozorněním, aby v případě delší pohybové nečinnosti člověk vstal a něco dělal. „Kontrola toho, kolik pohybu se nám denně dostává, má především v dnešní době omezení možností pohybu, velký význam,” říká Michal Buzek z Heureky, a pokračuje: „Díky propojení s různými sportovními aplikacemi navíc lidé mohou zůstat pořád ve spojení a soutěžit mezi sebou alespoň virtuálně. Můžete tak zjistit, zda jste za den nachodili více kroků než manželka nebo jste v běhu porazili kamaráda.“

A zvýšený zájem o sportovní aktivity dokládá i to, že vloni byl nejrychleji rostoucím segmentem v e-commerce právě sport, konkrétně kategorie jako cyklistika, domácí fitness nebo běh. Když se nemohlo cestovat, alespoň se sportovalo.

Kolik je hodin? Čas platit

Každoročně se ale významně zvyšuje podíl zákazníků, kteří sáhnou po „komplexnějším“ zařízení, které kromě měření sportovní aktivity umožní také jednoduše ovládat mobilní telefon. „Lidé si rychle zvykli na propojení chytrých hodinek s telefonem a jeho snadné ovládání bez nutnosti jej pokaždé vytahovat z kapsy,” říká Buzek.

Jeho slova potvrzuje také Petr, IT manažer jedné liberecké firmy, který výstižně shrnul, proč si chytré hodinky pořídil: „Jsem závislák na telefonu a internetu. Hodinky jsou pro mě super v tom, že nemusím kvůli každé věci vytahovat telefon, ale zvládnu skrze předdefinované odpovědi psát zprávy a přijímat hovory, i když telefon nemám přímo u sebe. A platbu v obchodech už si bez nich nedokážu moc představit.“

Češi jsou milovníci Applu, na Slovensku i v Maďarsku vede Xiaomi

Z pohledu objemu online prodejů jsou na českém trhu nejpopulárnější hodinky značky Apple, které vůbec jako první s platbou prostřednictvím hodinek na trh přišli. Mezi další oblíbené značky u nás patří Samsung a Garmin, následované Xiaomi a Huawei. „Do tohoto segmentu však v loňském roce vstoupilo hned několik nových hráčů, například značky Wotchi, Niceboy, Haylou, Forever nebo Suunto, které si během prvního roku získaly pozornost zákazníků, a na obratu celé kategorie ukořistili podíl téměř dvě procenta,” doplňuje šéf analytiků Heureky Michal Buzek.

TOP 5 značek chytrých hodinek, a jejich podíl na různých trzích

CZ SK HU BG RO SL HR Apple Xiaomi Xiaomi Huawei Huawei Garmin Huawei Samsung Garmin Huawei Xiaomi Xiaomi Huawei Garmin Garmin Apple Samsung Samsug Samsung Samsung Xiaomi Xiaomi Huawei Apple Apple Apple Xiaomi Samsung Huawei Samsung Honor Garmin Garmin Suunto Suunto 70 % 79 % 83 % 90 % 85 % 75 % 77 %

Zajímavé je, že zatímco Češi nedají na značku Apple dopustit, v ostatních zemích střední a východní Evropy kralují spíše levnější značky typu Xiaomi nebo Huawei. „V ostatních zemích je také vidět, že si nejoblíbenější značky ukusují na zájmu zákazníků větší podíl než u nás. I když to pro nové hráče na trhu může vypadat složitě, díky vysokému zájmu je všude velký potenciál,“ doplňuje Michal Buzek.

Hodinky v ceně slušné televize

V meziročním srovnání se průměrná cena nejčastěji prodávaných hodinek a náramků téměř vůbec nezměnila. „To souvisí se vstupem nových značek. Ty se snaží často za nižší cenu držet stejné designové a technické hledisko jako dlouhodobá konkurence,” vysvětluje Michal Buzek.

Na trhu jsou dostupné hodinky za 65 000 korun, na Heurece byl nejdražším prodaným kusem Garmin (MARQ Athlete 010-02006-16 Premium) v hodnotě 39 000 korun. To samozřejmě není částka, za kterou si zákazníci pořizují hodinky běžně. „Největší část zákazníků, celá polovina, nejčastěji hledá a filtruje chytré hodinky v hodnotě kolem 4 300 korun,” říká Michal Buzek a pokračuje: „Cena hodně závisí na funkcích a také designu, které hodinky nabízí. Pokud nemají zákazníci nároky na design k nerozeznání od klasických hodinek, stačí jim jednoduchý vzhled a základní funkce pro měření sportovní aktivity, zaplatí v průměru kolem tisícovky.”

Chytré hodinky pod vánoční stromeček? Nakupujeme na Black Friday

„Chytré hodinky a náramky se nejvíce prodávají v listopadu, bývají tedy oblíbeným vánočním dárkem. Jednoznačně nejvíce se vloni prodávaly 27. listopadu, tedy během Black Friday,” říká Michal Buzek. Pod vánoční stromečkem tak mohli zákazníci nejčastěji rozbalit Amazfit GTS, Apple Watch Series 3 38mm, Armodd Candywatch Premium, Garmin vívo Active 3 Optic nebo Samsung Galaxy Watch Active.