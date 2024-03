Návrat ke kořenům? Samsung údajně opět vyrobí hodinky se čtvercovým displejem

Fotografie: Samsung

Samsung je v oblasti chytré nositelné elektroniky silným hráčem po více než dekádu. Ostatně sám to ilustroval zajímavou infografikou, která mapuje kořeny této elektroniky až do minulého století. Možná jste si všimli, že v posledních mnoha letech si jihokorejský výrobce oblíbil výhradně hodinky klasického kruhového vzhledu. Jiné v jeho nabídce nyní nenajdete, což je vždy špatná zpráva pro opačný tábor, který preferuje zařízení s hranatým, případně čtvercovým panelem. V takovém případě je pomyslnou volbou snad jen nový Galaxy Fit3, což je však jen náramek a výbava odpovídá ceně.

Posledními skutečně chytrými hodinkami s hranatým displejem v nabídce Samsungu byly modely Gear 2 a Gear Live, přičemž poslední se datují do zhruba poloviny roku 2014. Informace sammobile.com nyní naznačují, že se Samsung intenzivně zabývá možností návratu tohoto vzhledu hodinek, což by znamenalo obnovu po více než 10 letech.

Pokud k obnově hodinek s hranatým displejem dojde, budou již samozřejmě zakomponovány do řady Galaxy Watch, avšak v tuto chvíli je předčasné odhadovat, zda by k představení mohlo dojít již letos v létě v rámci modelů Galaxy Watch 7, nebo případně později, a to až v následujícím roce.