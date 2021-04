Vyhrajte chytré hodinky Amazfit GTR 2 v naší speciální soutěži!

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Venku je počasí jak na houpačce, viďte? A co si takto zpříjemnit čekání na to pravé jaro soutěží o chytré hodinky? Dnes se můžete zapojit do soutěže o chytré hodinky Amazfit GTR 2, které zaujmou nejenom funkcemi, ale také luxusním designem a špičkovým zpracováním. Tyto chytré hodinky mohou být vaše, pokud správně zodpovíte jednoduchou soutěžní otázku.

Pokud chcete kromě hodinek i nějaký pěkný telefon, nezapomeňte, že stále soutěžíme i o Xiaomi Mi 11 v rámci našeho výročního maratonu.

Jak hrát a vyhrát?

Je to snadné, jako vždy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku, doplnit své kontaktní údaje a pak už jen čekat. Soutěž trvá od od 6. 4. 16:00 hod. do 12. 4. 2021 19:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme. Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat naše sociální sítě, primárně Instagram, kde si nás přidejte. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde.

Ten, kdo formulář vyplní v rámci vysílání mobilecastu #199 (a chvíli po, konkrétně do dnešních 18:30 hod.), do slosování jej zapíšeme hned 5×!

Soutěžní formulář

Načítání…

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!