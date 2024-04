Nokia s klávesnicí a 2megapixelovým foťákem? Přivítejte novinku 235 4G (2024)

Fotografie: HMD Global

Příval nových tlačítkových Nokií vrcholí s představením modelu 235 4G (2024). Ten stanul nad dalšími novinkami, které jsme si již přiblížili. Jmenovitě šlo o Nokie 215 4G (2024) a 225 4G (2024). Verze 235 láká především lepším integrovaným fotoaparátem. Ten má rozlišení 2 megapixely a ačkoliv to není nijak oslňující, na nouzové zaznamenání momentky by to už mělo postačit.

Vzhled nových Nokií je v podstatě identický, a tak i model 235 má plastové tělo a na zádech se vyjma loga Nokie nachází i logo HMD. Čelní strana je domovem alfanumerické klávesnice a 2,8" displeje s QVGA rozlišením. Výkon obstarává Unisoc T107 společně s 64MB RAM. Interní paměť disponuje 128 MB, avšak jsou podporovány až 32GB paměťové karty, díky kterým lze mobil využít i pro poslech hudby. Díky 3,5mm jacku připojíte snadno svá klasická sluchátka, podpora Bluetooth 5.0 zajistí i možnost spárovat bezdrátová sluchátka.

Samotné prostředí má na starost systém S30+, výbava je spíše základní, ale vyčnívá z ní kupříkladu podpora sítí 4G. Ty jsou zde pro kvalitnější hovory. Nepřekvapí USB-C pro nabíjení baterie s kapacitou 1 450 mAh. Ta by měla slibovat velmi dlouhou výdrž. Jmenovat můžeme ještě možnost naladit si FM rádio či si ukrátit dlouhou chvíli hraním populárního Hada.

Nokia 235 4G (2024) bude prodávána v černé, modré a fialové variantě, přičemž její cena by se měla těsně vměstnat pod hranicí 2 tisíc korun. O případné dostupnosti na českém trhu vás budeme informovat.