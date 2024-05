Povedená aplikace Good Lock od Samsungu zavítá do Obchodu Play

Mezi majiteli smartphonů Samsung velmi populární aplikace Good Lock představuje skutečně jednoduchý způsob, jak si v mnoha ohledech upravit telefon k obrazu svému. Až doposud přitom platilo, že byl Good Lock exkluzivní právě pro smartphony zmíněného jihokorejského výrobce skrze virtuální obchod Galaxy Store, nyní však aplikace zavítala také do Obchodu Play.

Breaking ‼️



Good lock is now available in Google Play Store. Hope it will available to more countries. 🌐



Search "Good Lock" in playstore and check whether it's available in your country



Repost to create awareness #OneUI6 #Samsung #GalaxyS24 #GalaxyS23 #Goodlock📱📲 pic.twitter.com/cqss4r44ZP