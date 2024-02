Chytré hodinky Amazfit platí zejména v cenově dostupných patrech za jistotu. Získáte dobře vybavené hodinky za dobrou cenu. Takovým příkladem je i aktuální model Bip 5. Jeho trumf se však skrývá v nečekaně velkém displeji, který je přehledný. Konkurenční výhodou pak bude nejen GPS, ale třeba i možnost skrze hodinky telefonovat.

Řada Bip je tu s námi několik posledních let a vždy sdružuje zcela základní modely pro méně náročné. Nejnovější Bip 5 se však snaží přinášet maximum přidané hodnoty a i uživatelům, kteří chtějí za chytré hodinky dát zhruba 2 tisíce korun, ukázat další funkce, jako je telefonování nebo GPS. Zajistí to Bipu 5 neotřesitelnou pozici mezi konkurencí?

Technické parametry Amazfit Bip 5 Kompletní specifikace Konstrukce 45,9 × 38,1 × 11,2 mm , 26 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej TFT IPS, 1,91" (380 × 320 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 300 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost srpen 2023, 2 190 Kč

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Nelíbilo se nám mohlo dojít na náhradní pásek

Konstrukční zpracování: mírně prohnutá klasika

Vzhled Bip 5 je vcelku klasický, avšak na první pohled je patrné, že půjde o rozměrnější hodinky. Výrobce vsadil na plastové tělo, kdy jsou boky z poloviny matné a z druhé půlky lesklé. Při pohledu z profilu si rovněž povšimnete, že krycí sklíčko displeje je mírně zaoblené, zřejmě tak, aby lehce kopírovalo vaše zápěstí. I tloušťka se díky tomu drží ve vcelku ucházejících hodnotách. Hmotnost samotných hodinek se pak zastavila na 26 gramech. Na ruce tak o nich po krátké chvíli ani nevíte.

Hardwarové prvky ovládání se smrskly na jediné tlačítko na pravém boku. Je lehce vystouplé, spolehlivě jej nahmatáte a dobře se tiskne. Mnohem více je tak k ovládání potřeba displej, protože tlačítko vás dokáže pouze dostat zpět na hlavní obrazovku, případně naopak do menu.

Zpracování je opravdu povedené, v tomto ohledu hodinkám nelze nic vyčítat. Odolné jsou dle IP68, vyhnout se tak musíte potápění, kdy by tlak vody hodinky již nevydržely.

Líbilo se nám dobré zpracování

líbivý zakřivený vzhled

Displej: velikost na prvním místě

Jak už jsme párkrát naznačili, velký displej je poznávacím znamením Bip 5. Úhlopříčka se zastavila na 1,91". Větší panel budete na chytrých hodinkách hledat jen velmi obtížně, tím spíše v těchto cenových patrech. Naopak je potřeba se smířit se základním IPS panelem, který je však překvapivě dobrý, barvy vcelku syté a čitelnost venku velmi obstojná. Zpravidla stačí mít jas na 80 % za slunného dne a vše na displeji pohodlně přečtete. Je však třeba dodat, že jas musíte regulovat sami, čidlo pro automatickou regulaci bohužel chybí. Rozlišení displeje neboří rekordy, ale lze jej označit za dostatečné.

Líbilo se nám kvalitní IPS panel

velká úhlopříčka

dobrá čitelnost i venku

Nelíbilo se nám chybí automatická regulace jasu

Systém a výkon: spolehlivý a český

Amazfit Bip 5 využívají proprietární operační systém Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Jen se nedostalo na pro někoho líbivé animace, které výrobce ponechává vybavenějším a o něco dražším modelům.

Hlavní obrazovka je tvořena ciferníkem, výběr je široký. V nabídce jich jsou vyšší desítky, což je sice méně než u dražších modelů, ale to asi nikomu vadit nebude. Hodinky si jich pět pamatují v paměti, další můžete stahovat skrze aplikaci v telefonu. Některé ciferníky jsou na údaje bohatší a umožňují se rychle prokliknout například na měření okysličení krve či podrobnější informace o krocích v daném dni. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že valná část doinstalovatelných ciferníků je zpoplatněna, což dříve nebývalo. Částka za jeden se pak pohybuje kolem 2 eur, tedy zhruba 50 Kč při aktuálním kurzu.

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítku na pravém boku, přičemž si lze teoreticky vystačit i bez tlačítka. Vracet se lze totiž i gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. Nechybí horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací. Jsou přehledné, ale maximálně si je přečtete. Oproti větším modelům Amazfit na ně tentokrát nelze nijak reagovat, což je škoda. Z levé strany se objeví seznam dlaždic, kde získáte přehled o všech aktivitách či počasí. Obdobná nabídka, byť jinak graficky ztvárněná, vyjede z pravé strany.

Schopnosti hodinek lze rozšířit skrze stahovatelné aplikace. Celý proces probíhá prostřednictvím aplikace Zepp, ta je mimochodem také česky a vcelku přehledná. Na výběr je pár praktických aplikací a jednoduchých her, většina z nich je zdarma. To je lehce paradox, když za aplikace neplatíte, ale za ciferníky ano. Příliš užitečných věcí ale prozatím nenajdete, vhod může přijít třeba konvertor jednotek, pokročilejší ovládání Spotify či aplikace připomínající pitný režim. Z her lze zmínit například Tetris, který je hezky zpracovaný a zdarma. Navíc se na relativně větším displeji dá i ovládat.

Ačkoliv jsme si řekli, že na příchozí události nelze nijak reagovat, existuje jedna nečekaná, ale o to příjemnější výjimka. Tou jsou hlasové hovory, které můžete klidně vyřídit přímo skrze hodinky. Na těle se totiž nachází nejen reproduktor, ale i mikrofon. Hlasitost by sice mohla být lepší, avšak protistrana vás slyší spolehlivě a v nouzi je tato funkce opravdu dobře použitelná. Podmínkou je samozřejmě aktivní spárování s telefonem, skrze který hovory probíhají. Samy o sobě hodinky volat neumí, neboť v sobě nemají SIM kartu a s ohledem na cenu nepodporují ani eSIM.

Telefonovat lze přímo z hodinek

Kromě notifikací zvládají hodinky měřit váš tep, okysličení krve či míru stresu. Nechybí ani praktické dechové cvičení či monitoring spánku. U něj hodinky rozpoznají všechny základní fáze, jako je hluboký spánek, lehký spánek a REM, zaznamenají i momenty, kdy jste vzhůru.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.2 a váš mobil musí využívat minimálně Android 7.0 nebo iOS 14. V souvislosti s konektivitou je pro úplnost dobré zmínit, že modelu Bip 5 chybí NFC. To bohužel znamená, že nejde a v budoucnu ani nepůjde bezkontaktně s ním platit.

Líbilo se nám svižný chod

přehledné prostředí

možnost hodinkami telefonovat

lze doinstalovat aplikace

Nelíbilo se nám nelze reagovat na notifikace

vysoké ceny za další ciferníky

Výdrž a nabíjení: k nabíječce jednou týdně

V útrobách hodinek je s ohledem na velikost displeje baterie s průměrnou kapacitou 300 mAh. Výrobce slibuje při běžném používání až 10denní výdrž, my jsme se zpravidla pohybovali kolem 7 až 8 dnů, po kterých již hodinky vyžadovaly připojení k nabíječce. Nabíjení je řešeno formou kolébky a Amazfit naštěstí nechává rozmístění nabíjecích pinů stejné napříč mnoha modely, což znamená, že jsou nabíjecí kabely zaměnitelné. Na druhou stranu bychom obecně na hodinkách raději viděli nějaký nabíjecí standard. Proces kompletního nabití zabere zhruba 2 hodiny.

Líbilo se nám dobrá výdrž baterie

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: GPS potěší

Amazfit Bip 5 nabízí více než 120 režimů pro venkovní i vnitřní sportovní aktivity. Zajímavostí je, že mezi sportovními aktivitami není jen chůze, běh, jízda na kole či posilování, ale také hraní počítačových her nebo deskovek. Pár běžných režimů zvládnou hodinky rozpoznat samy, například běh, takže je nemusíte ručně spouštět. Kvůli absenci odolnosti do 5 ATM mezi sporty chybí plavání. Klasické vodní sporty, jako je veslování či vodní lyže, však v hodinkách najdete.

U běžných aktivit, jako je chůze, běh či cyklistika, se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu, a to i v případě, kdy u sebe nebudete mít mobilní telefon. Amazfit Bip 5 podporují kromě GPS ještě tři další geolokační systémy a vaši polohu dokáží venku určit během několika vteřin. Nejen při sportu pak získáte údaje o čase, trase, srdeční aktivitě, okysličení krve a vzdálenosti.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Nelíbilo se nám hodinky nenabízí plavecké sporty

Zhodnocení

Amazfit Bip 5 si na českém trhu můžete pořídit za zhruba 2 tisíce korun. Jednoznačně se tak řadí k těm levnějším, přičemž ale nabízí opravdu pestrou škálu funkcí. Zdaleka nemusí být jen hloupým zobrazovačem času. Spolehlivě vás informují o nových notifikacích, ale už na ně nelze reagovat. Hovor však klidně vyřídíte skrze zápěstí. Veškeré dění pak sledujete na velkém, bezmála 2" displeji. Písmenka jsou tak rozměrná a čitelná. U čitelnosti lze zůstat, neboť displej je dobře vidět i venku a k dokonalosti mu chybí jen automatická regulace jasu.

Přidanou hodnotou jsou doinstalovatelné aplikace či vyšší odolnost, protože IP68 vás dle výrobce vyčlenilo z vodních sportů, které hodinky neumějí měřit. Velké výtky se ale hodinkám vyhýbají. Na druhou stranu je dnes konkurence silná a jak si ukážeme, snadné to na trhu model Bip 5 rozhodně mít nebude.

Konkurence

Velkou konkurencí pro Amazfit Bip 5 bude dozajista spíše chytrý náramek Xiaomi Smart Band 8 Pro, který je levnější, ale nabízí kvalitnější AMOLED displej. Ten je sice o něco menší, ale s jemnějším rozlišením. Tělo náramku je kovové a máme zde i rychlejší nabíjení. Výhodou modelu Bip 5 zůstávají jen hlasové hovory.

Přejít do katalogu Xiaomi Smart Band 8 Pro Konstrukce 46 × 33,4 × 9,9 mm , 22,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,74" (336 × 480 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 289 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:20 hodin

Zmínit musíme i chytré hodinky Xiaomi Redmi Watch 3, které jsou cenově srovnatelné s modelem Bip 5 a rovněž zvládají hlasové hovory. Mají sice o něco menší displej, ale za to kvalitnějšího typu AMOLED.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Watch 3 Konstrukce 42,6 × 36,6 × 10 mm , 37 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,75" (390 × 450 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , ne Akumulátor 289 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz