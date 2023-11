Jak si vede značka Infinix (nejen) na českém trhu a co nového chystá?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Infinix je na českém trhu stále relativně nová, ačkoliv můžeme její globální počátky vysledovat až do roku 2013. Na rozdíl od většiny čínských značek se také odlišuje svým přístupem a zaměřením na různé trhy. Zatímco „běžný“ čínský výrobce začne na domácím trhu a v případě úspěchu expanduje za hranice, značka Infinix se hned od začátku zaměřila na Afriku. A ačkoliv má sídlo v Šen-Čenu, paradoxně na domácím (čínském) trhu své telefony vůbec nenabízí. Pojďme se podívat na to, jak se jí vede v České republice.

Kontinuální růst

V Evropě začínal Infinix v létě loňského roku a Česká republika i Slovensko patřily mezi první země, kde se Infinix objevil společně s Polskem. Skupina Transsion, pod kterou Infinix spadá, stejně jako Tecno, je pak podle zástupce značky celosvětově 5. největším výrobcem smartphonů, při zohlednění tlačítkových modelů se dokonce umístila na třetím místě. A jak si vede Infinix v ČR?

Podle zástupce společnosti lze sledovat kontinuální růst s výjimkou května 2023, kdy se představovala nová řada a předešlé modely již nebyly na skladech. Jejího zástupce, model Infinix Note 30 Pro, jsme tehdy v recenzi ocenili za povedený AMOLED displej s vlajkově tenkými rámečky, kvalitní stereo reproduktory, štědré úložiště i velikost RAM, ale také v dané cenové třídě nadstandardní podporu bezdrátového nabíjení. I proto se tak tento model dostal do našeho výběru nejlepších telefonů s cenou do 5 tisíc korun. Aktuálně by pak měla být značka Infinix na českém trhu na pátém místě.

Zastoupení u operátora i nový servisní partner

Jelikož se značce Infinix daří nejen v cizině, ale i na našem trhu, chystá hned několik novinek. Jedna z nich reflektuje poptávku po příslušenství. Je pravdou, že v balení smartphonů Infinix se nachází kabel, adaptér, sluchátka i pouzdro, přesto se však zástupci značky domluvili se společností Epico, která bude pro smartphony Infinix vyrábět příslušenství na míru.

Další novinkou je pak kooperace se servisním partnerem BPS Mobil, s nímž Infinix spolupracuje již několik měsíců. V tomto ohledu je zajímavá rovněž kazivost, která se dle zástupce značky drží pod 1 %, což má být velmi dobrý výsledek v porovnání s konkurencí.

Poslední výraznější připravovanou novinkou je zahájení spolupráce s českým zastoupením O2. Slovenské O2 má již smartphony Infinix ve své nabídce od června 2023, české O2 má pak v lednu 2024 zalistovat tři modely.