Infinix GT 10 Pro je cyberpunkový speciál se systémem bez bloatwaru a Dimensity 8050

Fotografie: Infinix

Značka Infinix nás nedávno ohromila modelem Note 30 Pro, který nabízí za velmi přívětivou cenu kvalitní displej s tenkými rámečky, slušnou porci výkonu, ale také podporu bezdrátového nabíjení. U jejího novějšího smartphonu s označením Infinix GT 10 Pro se pak zaměřila na hráče z řad mladších uživatelů s omezeným rozpočtem, kterým chce kromě výkonu nabídnout také unikátní design.

Výkonu bude mít více než dost

Mezi naprosto klíčové parametry se řadí povedený 6nm čipset Dimensity 8050, jenž je v mnoha aspektech výkonově srovnatelný například se Snapdragonem 888. Tento 6nm procesor využívá primární jádro Cortex-A78 s taktem 3 GHz, dále tři jádra Cortex-A78 o frekvenci 2,6 GHz a nakonec čtyři úsporná jádra Cortex-A55 s taktem 2 GHz. Společně s GPU Mali-G77 a 8 GB RAM (rozšířitelné o dalších 8 GB, které si telefon „vypůjčí“ z úložiště) by tak měl mít GT 10 Pro více než dostatek výkonu pro hraní her i běžné používání. Integrované 256GB úložiště typu UFS 3.1 lze navíc rozšířit o microSD karty o velikosti až 1 TB.

Zařízení dorazí s Androidem 13 a nadstavbou Pure XOS, přičemž velmi netradičně zní příslib výrobce o tom, že se v telefonu nebude nacházet žádný bloatware, což by mohla být zajímavá konkurenční výhoda oproti ostatním konkurentům z Číny. Stejně tak nemají scházet podrobnější možnosti nastavení notifikací pro co nejpohodlnější hraní her, zaujme však také přítomnost 4D haptické odezvy s lineárním motorem či stereo reproduktory.

Cyber-mecha indikátor a 10bitový AMOLED

Infinix GT 10 Pro se inspiroval kulturou cyberpunku, což se odrazilo na futuristickém designu a také miniLED Cyber-mecha indikátoru na zádech, jenž má hráčům umožnit telefon stylizovat dle představ. V balení se pak má rovněž nacházet speciální herní pouzdro s pohodlným, ale jistým úchopem, přičemž telefon bude nabízen v barvách Cyber Black a Mirage Silver. Samotná krabička je rovněž chytře vymyšlena, neboť lze jejím poskládáním vytvořit stojánek, který má zesílit reprodukovaný zvuk.

U herního telefonu je nezbytným prvkem i kvalitní displej, kterým je v tomto případě 6,67" 10bitový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, podporou 120Hz obnovovací frekvence a 360Hz dotykovou plochou. Obrazovka má mít rovněž tenké rámečky a slušný maximální jas 900 nitů.

Energii bude novince dodávat 5 000mAh baterie s podporou rychlého 45W nabíjení standardem Power Delivery 3.0. Z další výbavy stojí za zmínku 108Mpx primární snímač doplněný o dvojici 2Mpx senzorů či 32Mpx selfie kamerka s duálním LED přisvícením.