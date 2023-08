Vydáváte se na dlouhou cestu, na které ne vždy bude dostupná elektrická síť a hodil by se vám parťák s velkou kapacitou? Možná vás zaujme Epico Multifunctional Power Bank s 46 200 mAh, která kromě běžné elektroniky dodá energii klidně i minilednici nebo menšímu televizoru. To vše v elegantním provedení z hliníku.

Čas od času k nám do redakce dorazí powerbanka, která se spíše než do tašky či dámské kabelky hodí do samostatného zavazadla. Důvod je jednoduchý – velká kapacita baterie, díky které dobijete nejen běžnou elektroniku, ale zvládne napájet i spotřebiče, a to díky přítomnosti klasické zásuvky a vysokému nabíjecímu výkonu.

Naposledy jste se mohli seznámit s powerbankou Jackery Explorer 240 SolarSaga 80W, dnes se podíváme na o poznání elegantnější kousek Epico Multifunctional Power Bank 46 200 mAh.

Technické parametry Epico Multifunctional Power Bank 46 200 mAh

Rozměry 232 × 81 × 81 mm Hmotnost 1,8 kg Kapacita 46 200mAh (170,9 Wh) Typ článků Ternary lithium-ion Materiál hliníkový plášť, PC plast, ABS Konektory 1× USB-C In/Out (65 W Power Delivery), 3× USB-A (2× 18 W, 1x 12 W), 1× 220V AC (150 W max) Ovládání multifunkční tlačítko Bezdrátové nabíjení ne Signalizace LED panel (% baterie 0–100) Cena cca 6 000 Kč

Obsah balení: rozšířený základ

V krabici, která je jen o málo větší než samotná powerbanka, naleznete kromě ní i základní 30cm USB-C–USB-C kabel. Adaptér do sítě chybí, vzhledem k možnostem powerbanky doporučujeme nákup alespoň 65W adaptéru. Na nákup takového adaptéru si připravte zhruba tisíc korun, ovšem rozhodně se to vyplatí. My jsme pro nabíjení využili multifunkční adaptér Epico 140W GAN CHARGER, který jsme rovněž testovali.

Líbilo se nám alespoň základní kabel v balení

Nelíbilo se nám adaptér je nutné dokoupit

Design a provedení: líbí se nám

Epico Multifunctional Power Bank je jednoznačně jedna z největších powerbank, kterou jsem měl kdy možnost testovat, ale i držet v rukou. Rozměry 232 × 81 × 81 mm naznačují, že nejde o žádného drobečka, stejně tak hmotnost, kterou nebudeme uvádět v gramech, ale rovnou kilogramech – váží totiž 1,8 kg, tedy více než běžný notebook. Mohou za to jak články, tak plášť z hliníkové slitiny.

Aby se powerbanka lépe přenášela, má napevno zabudované koženkové poutko, což vypadá nejen velmi elegantně, ale jde o velmi praktický prvek. Líbí se nám i tmavě šedé barevné provedení, na kterém je elegantně vyobrazené logo společnosti. I přestože jde o obra, ostudu vám rozhodně neudělá. A když na to přijde, šla by powerbanka použít v sebeobraně i jako osobní zbraň.

Vrchní část powerbanky je asi nejzajímavější, nachází se zde displej, svítilna i multifunkční tlačítko + konektorová výbava. Konkrétně jde o jeden USB-C vstup/výstup a trojici USB-A. Multifunkčním tlačítkem můžete rozsvítit LED panel, který svítí červeně a zobrazuje aktuální kapacitu baterie, stejně tak s ním můžete sepnout svítilnu, a to hned ve dvou režimech. V tom základním svítilna pouze svítí, ve druhém vysílá SOS znamení, což se může hodit někde v přírodě. Dalším dlouhým stiskem svítilnu vypnete. Rozmístění prvků je praktické a ovládání intuitivní.

V případě nouze poslouží i jako prostředek sebeobrany.

To ale není vše, zajímavá je totiž i spodní strana. Ta má gumové nožky, na kterých powerbanka pevně stojí, ale nachází se zde také mechanický spínač ON/OFF, kterým sepnete klasickou 220V zásuvku. Ta na první pohled vypadá jako anglická, ovšem zapojit do ní můžete i tuzemské spotřebiče, v Anglii navíc bude fungovat také, což je praktické. Hned vedle zásuvky je ventilátor. Pokud tedy zapojíte spotřebič přímo skrze zásuvku, po chvilce se ventilátor spustí tak, aby ochlazoval tělo powebanky. Jeho hlasitost činí asi 58 až 60 dB, což je přijatelná hodnota, ne však zcela ideální na spánek.

Z provedení a designu jsem potěšen, líbí se mi do detailu promyšlený vzhled i rozmístění jednotlivých prvků. To se Epicu opravdu povedlo.

Líbilo se nám dostatek konektorů

USB-C i USB-A

snadné ovládání

přehledný LED panel

Nelíbilo se nám nutno dokoupit adaptér

Funkce a výkonnostní výsledky: příjemné překvapení

Powerbanku jsme testovali několik týdnů a musím prozradit, že k naprosté spokojenosti. Začneme ale specifikacemi konektorů. Máme tu USB-C s PD, které slouží jak pro nabíjení elektroniky, tak k nabíjení samotné powerbanky, obojí rychlostí až 65 W. Není to 100 W, které umí Epico Multifunctional Laptop Power Bank, ale i tak jde o výkon dostačující pro většinu standardních ultrabooků a notebooků, třeba i MacBook Pro 14" M1, jenž k práci využívám já. Dále tu máme trojici USB-A, dvě z nich zvládnou dobíjet elektroniku 18 W, jedno 12 W. Co se týká 220V zásuvky, nabídne maximální výkon 150 W a kromě na energii náročných notebooků můžete skrze ni dobíjet klidně i menší televizor, minilednici nebo podobnou elektroniku.

Kapacita powerbanky činí 46 200 mAh, ovšem lepší bude, když uvedeme kapacitu ve watthodinách, to se bavíme o 170,9 Wh. Samozřejmě platí, že takto velkou powerbanku již nesmíte vzít do letadla, tam platí omezení na 100 Wh.

Nabíjení jsme otestovali s MacBookem Pro 14" M1 a MacBookem Air M2 (15,6"). MacBook Pro 14'' jsme nejdříve nabíjeli z USB-C, ale poté také ze zásuvky. Hodnoty u MacBooku odpovídaly nabíjení z klasické sítě, a to s pomalým (65W) a rychlým (96W) adaptérem. Jinak řečeno, USB-C zásuvka Epica nabije MacBook stejně rychle jako klasický adaptér do sítě s výkonem 65 W, zásuvka powerbanky pak dobije MacBook Pro stejně rychle, jako dobíjíte MacBook 96W adaptérem do sítě, rozdíly činily jen pár minut. Pro lepší přehled jsme přichystali tabulku, která vše reflektuje. Nabíjení je každopádně extrémně rychlé.

Rychlost nabíjení

Apple MacBook Pro 14'' Apple iPhone 14 Pro Max Rychlé dobíjení ze sítě 1:30 hod. (96W adaptér) 1:35 hod. (96W adaptér) Pomalé dobíjení ze sítě 1:50 hod. (65W adaptér) 2:05 hod. (30W adaptér) Dobíjení ze zásuvky Epico 1:35 hod. (150 W) 1:37 hod. (150 W) Dobíjení z USB-C Epico 1:55 hod. (65 W) 1:40 hod. (65 W)

Powerbanka by měla dobít Apple MacBook Air M2 (15,6") s kapacitou 66,5 Wh celkem 2,5× (170,9 : 66,5), iPhone 14 Pro Max s kapacitou 16,68 Wh celkem 10× (170,9 : 16,68). Je však nutné počítat se ztrátou, která činí zhruba 10 až 20 % v závislosti na stavu powerbanky a okolní teplotě, stejně tak i nabíjení přímo ze zásuvky navyšuje ztrátu oproti nabíjení z USB-C/USB-A. Každopádně, u každé powerbanky hledejte ideálně údaj kapacity ve watthodinách, které jsou více vypovídající než kapacita v mAh, u které záleží na napětí. Nám se MacBook Air 15'' podařilo dobít 1× na 100 % a 1× na 80 %, iPhone se na 100 % nabil 8× a ještě zbylo pár procent na nabití Apple Watch, a to celkem třikrát.

Nabíjení MacBooku Air 15''

Nabito na... Délka nabíjení MacBooku Air 15'' (66,5 Wh) Zbývající kapacita powerbanky 0 % začátek nabíjení 100 % 50 % 32 minut 70 % 70 % 49 minut 60 % 85 % 67 minut 52 % 100 % 98 minut 42 %

Možná se ptáte, zda iPhone/MacBook powerbanku nebojkotoval, protože ze zkušeností víme, že právě produkty Apple jsou na nabíječky nejnáročnější. Odpověď je rychlá a pozitivní: iPhone ani MacBook s powerbankou od Epica neměl problém a zařízení ji vnímala stejně, jako kdyby se nabíjela ze sítě klasickým adaptérem. Zpřístupnila tedy maximální nabíjecí výkon.

MacBook dobijete stejně rychle jako ze sítě.

A jak dlouho budete nabíjet samotnou powerbanku, když nabízí tak velkou kapacitu? Nemusíte mít strach, žádné hororové hodnoty se nekonají. Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tedy alespoň 65W, nabití samotné powerbanky není na dlouho. Na 50 % se powerbanka dobije asi za 1 hodinu a 19 minut, na 70 % kapacity za 2 hodiny a 5 minut, na 100 % si počkáte 3 hodiny a 22 minut. To je doba, za kterou se dobije například iPhone 14 Pro Max při bezdrátovém nabíjení s rychlostí 7,5 W.

Dodáme, že nabíjet můžete i více zařízení zároveň, v takovém případě je však nutné počítat s poklesem nabíjecího výkonu. Dochází také k větším ztrátám. Powerbanka se automaticky vypne při zbývající kapacitě asi 5–10 %, záleží na tom, jakou elektroniku v dané chvíli dobíjí. Pokud budete dobíjet ze zásuvky, powerbanka se vypne při zbývající kapacitě asi 10 %, pokud z USB-A, nebo USB-C, vypne se při 5 % zbývající kapacity baterie.

Líbilo se nám rychlé nabíjení zařízení

rychlé nabíjení powerbanky

podpora Power Delivery

Zhodnocení: problémem může být jen cena

Epico Multifunctional Power Bank 46 200 mAh je opravdu multifunkční parťák, kterého můžete vzít pod stan nebo klidně do divočiny. Kromě extrémní kapacity se hodí vyzdvihnout i funkce svítilny nebo možnost nabíjet až 5 zařízení najednou, dokonce i těch velmi náročných na přísun energie.

Problémem tak může být snad jen cena, která se pohybuje okolo 6 tisíc korun. Je jasné, že si připlácíme za design a v rámci mezí i kompaktní rozměry. Pokud se ptáte, zda bychom nákup doporučili, bez rozmýšlení můžeme říci, že ano, protože se nám její obrovská kapacita mnohdy velmi hodila.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz