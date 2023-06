Když dorazí na trh nová značka a chce prorazit v mobilním odvětví, které je nasycené konkurencí, má na výběr z několika strategií. V případě výrobce Infinix padla sázka na jistotu v podobě dodávání spíše levnějších zařízení s co nejlepším poměrem cena/výkon. Jak se výrobci povedl jejich nejnovější model Infinix Note 30 Pro? To prozradím na řádcích níže.

V cenové relaci okolo 6 tisíc korun, která je na konkurenci skutečně bohatá, se jen málokdy objeví zajímavě vybavený smartphone, jenž může nabídnout i něco navíc. Za jeden z těchto ojedinělých úkazů považuji i nový Infinix Note 30 Pro, jehož výbavu lze v některých aspektech srovnávat s výrazně dražšími modely a celkově nabízí nevídaně zajímavý poměr cena/výkon.

Technické parametry Infinix Note 30 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 168,5 × 76,5 × 8,5 mm , 205 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda Chipset MediaTek helio G99 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 5 999 Kč

Obsah balení: nejštědřejší balení pod sluncem

Ačkoliv hraje v poslední době většina výrobců na environmentální notu odrážející se ve víceméně prázdném balení, Infinix se nebojí jít proti proudu a budoucím zákazníkům přinést závan starých dobrých časů. V líbivé zelenomodré krabičce tak na uživatele konkrétně čeká 68W adaptér zakončený USB-A, USB-A/USB-C kabel, základní sluchátka (pecky) s 3,5mm jackem, průhledné plastové pouzdro i ochranné sklo (přímo z výroby je pak na displeji fólie). Za 6 tisíc korun se pak zkrátka a jednoduše jedná o nejbohatší prodejní balení pod sluncem, které hravě trumfne i násobně dražší modely.

Líbilo se nám nevídaně bohaté prodejní balení

Konstrukční zpracování: plastový, ale povedený

Infinix Note 30 Pro na první pohled zaujme především zády vrhajícími odlesky stříbrné, růžové a oranžové, což vypadá velmi hezky a má šanci oslovit nejen dámské publikum, ačkoliv na to design zřejmě cílí primárně. Druhý pozitivní dojem na mě udělala povrchová úprava, která je naštěstí matná, uživatelé tak nemusí bojovat s neustálým leštěním otisků. Záda jsou navíc podle všeho skleněná, což není u takto levných telefonů standardem.

Kde jsou již otisky mírně patrné, jsou rámečky, které jsou plastové, nesetkáte se zde tak s žádnými anténními předěly. Kvůli povrchové úpravě je vhodné je jednou za čas přejet hadříkem, během čehož si jistě všimnete třeba i detailu, jako je logo společnosti JBL na horní straně. Pravý bok je klasicky domovem ovládacích prvků, které mají na rozdíl od nedávno testovaného Galaxy A14 5G zcela logické a hlavně praktické umístění, kdy na ně lze komfortně dosáhnout palcem. Dokonce i leváci mohou relativně komfortně nahmatat oba prvky ukazováčkem.

Uživatele potěší odolnost dle IP53.

Pochvalu si zaslouží i svižnost čtečky otisků prstů ukrývající se právě ve vypínacím tlačítku. Častokrát se u levnějších telefonů setkávám s tím, že je čtečka (i vzhledem k použitému hardwaru) mírně pomalejší, ovšem to není případ testovaného Note 30 Pro. Čtečka reaguje i na letmo přiložený prst uživatele, okamžitě jej rozpozná a zařízení odemkne, přesně tak, jak to funguje i u značně dražších modelů. Zmínku si přitom zasluhuje i slot pro dvojici nanoSIM a paměťovou kartu (o neudávané maximální kapacitě), který pojme vše zmíněné najednou (2 nanoSIM + 1 microSD) bez nutnosti dělat jakékoliv kompromisy. Nakonec zmíním i odolnost dle IP53, což je u takto levného zařízení dalším příjemným překvapením, která například již zmíněnému Galaxy A14 schází, stejně jako četné konkurenci.

Dalším z překvapení je na danou třídu nadprůměrně kvalitní haptická odezva či to, jak se Infinix Note 30 Pro drží a používá. Hmotnost 205 gramů sice může na papíře působit jako relativně vysoká, je však velmi dobře rozložená a hranaté boky zařízení umožňují jistý úchop, aniž by však jakkoliv tlačily do dlaně.

Zřejmě není potřeba zdůrazňovat, že jsem z telefonu nadšený, zejména proto, že u levných zařízení ze zkušeností již nemívám velká očekávání. V tomto případě se však výrobci povedlo odvést skutečně dobrou práci a jedinou malou výtku mám snad jen k velikosti fotomodulu, který by mohl být klidně poloviční. Výrobce chtěl však evidentně dát najevo, že tento telefon disponuje 108Mpx snímačem.

Líbilo se nám skvěle umístěné ovládací prvky

skleněná záda s matnou úpravou

odolnost dle IP53

rychlá čtečka otisků prstů

slot pro dvě nanoSIM + 1 microSD kartu

Displej: tenké rámečky, spousta Hz

Další oblastí, kde Infinix Note 30 Pro předčil má očekávání, je displej. Výrobce vsadil na 6,67" Full HD+ panel, který je typu AMOLED. Už to, samo o sobě, je podle mě velmi slušnou výbavou u takto cenově dostupného produktu, nezapomnělo se však ani na podporu 120Hz obnovovací frekvence (lze ponechat na automatice, případně vynutit 60, 90 i 120 Hz) či dostatečně vysoký jas pro komfortní používání venku během slunečného dne.

Jedná se navíc o 10bitový zobrazovací panel s certifikací od TÜV pro ochranu zraku (minimalizaci modrého světla), který kryje přímo z výroby ochranná fólie, ačkoliv výrobce mlčí o případném nasazení ochranného skla. Přítomen je i Always-On v limitované podobě, kdy se zobrazí po ťuknutí na displeji či zvednutí telefonu, nelze jej však mít zapnutý neustále.

Pro mě osobně největším šokem u tohoto displeje však byly rámečky, podle jejichž tloušťky lze snadno odlišit levnější smartphony od těch dražších. Infinix Note 30 Pro však klame tělem, což si můžete všimnout i na přiložených fotograficíh. Tento telefon má výrazně tenčí rámečky než již zmíněný Galaxy A14 5G, ale také výrazně tenčí rámečky než o dost dražší Samsung Galaxy A54. V tomto ohledu Infinix Note 30 Pro nastavilo zcela novou laťku pro zařízení v této třídě, která mnohdy nedosáhnou ani na OLED panel, natož takto tenké (vlajkově tenké) rámečky kolem něj i malý průstřel selfie kamerky.

Líbilo se nám krásný 10bitový 120Hz AMOLED

nevídaně tenké rámečky

vysoký maximální jas

Nelíbilo se nám někomu by mohl chybět klasický Always-On

Zvuk: stereo není problém

Infinix Note 30 Pro umí překvapit i v oblasti hudebního poslechu, kde disponuje hned 2 hlasitými reproduktory, což v této třídě stále není zcela běžné. Hrají se slušnou kvalitou i na nejvyšší hlasitost bez chrastění či tahání za uši, což je další z neduhů dostupnějších smartphonů. Pochopitelně nelze očekávat vyloženě vlajkový hudební přednes, nižší, střední i vyšší frekvence jsou však pěkně vyvážené a prokreslené a konkrétně basová složka rozhodně nezní špatně. V nastavení (nastavení => zvuk a vibrace => zvuk DTS) lze navíc aktivovat pěkně zpracovaný ekvalizér, případně vybrat jeden z několika presetů či třeba jen zvýraznit basy, vokály nebo výšky, viz printscreen.

Odkaz na spolupráci Infinixu s JBL najdeme i na krabičce

Alternativou je poslech do sluchátek skrze 3,5mm jack. Přiložená jsou vhodná spíše pro vyřizování hovorů a poskytnou základní kvalitu, uživatelům však nic nebrání v tom použít alternativu.

Líbilo se nám na danou třídu skvělé hlasité reproduktory

pěkně zpracovaný ekvalizér

3,5mm jack se sluchátky v balení

Výkon hardwaru: není se čeho obávat

Infinix Note 30 Pro se snaží sestřelit konkurenci i v oblasti hardwaru, především velikosti úložiště, které nabídne velmi štědrých 256 GB. Nadprůměrná je však i 8GB RAM, kterou umí telefon softwarově rozšířit o dalších 8 GB, jež si vypůjčí z úložiště. V kombinaci s podporou paměťových karet jsou pak paměti telefonu více než obstojné. O výkon se stará 6nm procesor MediaTek Helio G99, který zvládl po celou dobu používání zprostředkovat velmi hladký chod bez jakýchkoliv zpomalení či zaseknutí. Celkově má Infinix Note 30 Pro výkonu více než dost a nezklame ani mírně náročnější uživatele.

Líbilo se nám na danou třídu dostačující výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: drátově i bezdrátově, dokonce také reverzně

Novinka je osazena 5 000mAh baterií, která s přehledem udržela telefon v pozoru během celého jednoho dne se zhruba 30 až 40 % k dobru okolo večera. 1,5denní výdrž je tak reálná a snaživci se mohou teoreticky dostat až na dva dny. Mnohem zajímavější je však podle mě rychlost nabíjení, respektive výkon, který činí 68 W. S takto výkonným nabíjením lze totiž doplnit energii z 0 na 80 % již za půl hodiny a do 100 % pak celkem za 50 minut, což je excelentní výsledek. Aby toho však nebylo málo, podporuje Infinix Note 30 Pro rovněž 15W bezdrátové nabíjení (!), jež funguje naprosto spolehlivě. V nastavení lze pak dokonce najít i možnost reverzního bezdrátového nabíjení, což je funkce, kterou nenajdeme ani u některých vlajkových telefonů s podporou bezdrátového nabíjení, Infinixu tedy nezbývá než zatleskat. Další plusové body si pak odnáší i za podporu Power Delivery 3.0, což znamená, že s přiloženým adaptérem můžete nabíjet třeba notebook či jinou elektroniku.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

velmi rychlé nabíjení

podpora bezdrátového (včetně reverzního) nabíjení

umí Power Delivery 3.0

Konektivita: bez 5G, jinak kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, 5G však k dispozici (vzhledem k nasazenému čipsetu) schází. Během používání v síti operátora Vodafone jsem však měl k dispozici VoLTE.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 108Mpx v hlavní roli

Na zádech telefonu je 108Mpx hlavní snímač (zřejmě Samsung HM6) s clonou f/1.75, který umí skládat 9 pixelů do 1 a pořizovat 12Mpx snímky. Jejich kvalita je na danou cenu slušná – neschází jim totiž líbivé barevné podání, dostatek detailů a také jsou snímky správně zaostřené. Samozřejmě je patrné, že se jedná o cenově dostupný telefon, a tak je nutné počítat s občas horším nastavením kontrastu či slabějším HDR. Překvapilo mě rovněž, že při focení na 2× digitální zoom se umí telefon nechat unést a pořídí výrazně saturovanější záběry (než na 1× přiblížení), které se však mnohým zřejmě stále budou líbit. N

Zajímavostí je pak možnost záznamu 2K videa (u tohoto snímače je obvyklé natáčení ve Full HD), přičemž video nevypadá vůbec zle a má i slušnou (elektronickou) stabilizaci, natáčíte-li ve speciálním stabilizovaném režimu. OIS jako taková u zařízení zcela schází, na druhou stranu by byla optická stabilizace za danou cenu spíše ukázem. 32Mpx selfie kamerka je pak vcelku příjemným překvapením z hlediska kvality. Naopak dvojice 2Mpx senzorů na zadní straně (jeden pro umělou inteligenci, druhý pro portrét) působí tradičně naprosto zbytečně.

Infinix Note 30 Pro 1080p 30 FPS stabilizovaný režim

Infinix Note 30 Pro 2K 30 FPS

Líbilo se nám slušný 108Mpx snímač

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx senzory

Software: svižný chod s Androidem 13

Infinix Note 30 Pro dorazil na test s Androidem 13 a dubnovými bezpečnostními záplatami, přičemž výrobce garantuje minimálně dvouletou podporu v oblasti bezpečnostních záplat (se čtvrtletní frekvencí) a alespoň jednou velkou aktualizací na Android 14. Ano, Galaxy A14 5G je v tomto ohledu lepší a podpora je dvojnásobně dlouhá, domnívám se však, že většině zákazníků se Infinix zavděčí a osobně jsem rád za to, že je značka vůbec schopná uvést konkrétní podobu softwarové podpory.

Pochvalu si telefon zaslouží rovněž za svižný chod i dle mého vcelku povedenou nadstavbu. Příznivce čistého Androidu sice zřejmě příliš nenadchne, alespoň však nehýří milionem různých pestrých barev na jednom místě a obsahuje několik skutečně praktických funkcí či bohatých možností nastavení, které jsem se pokusil zachytit na přiložených screenshotech.

Líbilo se nám svižný systém

solidně dlouhá podpora

Zhodnocení

Přiznám se, že testování smartphonu Inxinix Note 30 Pro mě skutečně bavilo, neboť mě zařízení zvládlo v mnoha ohledech dost překvapit. Za velkou přednost lze považovat podporu bleskového nabíjení, ale i jeho bezdrátové alternativy, kvalitní hlasité reproduktory či parádní displej s (vlajkově) tenkými rámečky. Přidáme-li k tomu nadprůměrně velké úložiště i RAM, dostatečně výkonný čipset a solidní softwarovou podporu, máme zde produkt, jehož nákup vám mohu vřele doporučit, neboť se v tuto chvíli jedná o zřejmě nejlépe vybavený telefon v daném segmentu na trhu vůbec.

