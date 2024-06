Infinix v červnu minulého roku zabodoval modelem Note 30 Pro, který zaujal parádním displejem s vlajkově tenkými rámečky či podporou bezdrátového nabíjení. Jak si vede nástupce s číslovkou 40, který přináší lišácké řešení v podobě bezdrátového nabíjení à la MagSafe od Applu?

Nový Infinix Note 40 Pro se s cenou necelých 7 tisíc Kč profiluje jako dostupný smartphone s líbivým designem a několika zajímavými přednostmi v podobě rychlého nabíjení či velkého OLED displeje. Osvědčil se během testu, nebo byste se raději měli porozhlédnout u konkurence?

Technické parametry Infinix Note 40 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 164,4 × 74,6 × 7,8 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej AMOLED, 6,78" (2 436 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda Chipset MediaTek helio G99 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 6 899 Kč

Obsah balení: velkorysý jako vždy

V balení najdeme kromě telefonu ještě celou řadu příslušenství. Zákazníci se mohou těšit na nabíjecí adaptér, kabel typu USB-C/USB-A, kryt a rovněž ochranné sklo. V současnosti lze navíc s telefonem zdarma obdržet rovněž bezdrátovou nabíječku MagPad.

Líbilo se nám nadstandardní obsah balení včetně pouzdra a skla

Konstrukční zpracování: dostupný, přesto stylový

Infinix se snaží, stejně jako u předešlého modelu, oslovit nejen výbavou, ale také designem, kterému v tomto případě dodává na prémiovosti především fakt, že je telefon zaoblený a má záda v provedení z veganské kůže. Dva zmíněné prvky se postarají o to, že se zařízení příjemné drží a používá, z dlaně jen tak nevyklouzne. Zároveň odpadá starost o leštění zad, což mnoho uživatelů ocení. Kde již situace není tak růžová, ale ani nelze Infinix Note 40 Pro vyloženě kritizovat, je odolnost. Výrobce garantuje splnění normy IP54, avšak konkurence to mnohdy zvládá lépe. Běžnému uživateli by však měla i tato norma postačit.

Zajímavý prvek pak obsahuje fotomodul, jehož LED přisvícení umí různé blikat a pulzovat, čímž představuje jakousi formu notifikačního systému, ovšem pouze u zlatého provedení. Takovéto rozhodnutí je jednoduše zvláštní a schází mu jakákoliv logika. Osobně mi absence této funkce nijak nevadí, přesto to podivuhodné. Na spodním rámečku zařízení pak najdeme slot, do něhož se vměstná dvojice nanoSIM, avšak na podporu paměťových karet či eSIM si musíte nechat zajít chuť. Haptická odezva je solidní a rozhodně neurazí. Rámeček je z plastu, což s ohledem na cenu zřejmě nikoho nepřekvapí.

Líbilo se nám praktická záda z veganské kůže

hezky padne do dlaně a dobře se používá

líbivý design

Nelíbilo se nám bez podpory eSIM

zbytečná absence notifikačního systému skrze LED přisvícení u zelené verze

Displej: uspokojí i náročnější

Infinix se snaží oslovit potenciální zájemce nejen designem, ale také obrazovkou, která je typu AMOLED a vzhledem k ceně má hned několik zajímavých vlastností. Kromě zaoblených boků se jedná o ochranu v podobě Corning Gorilla Glass 5, maximální jas až 1 300 nitů či velkou uhlopříčku 6,78" s rozlišením 2 436 × 1 080 pixelů. V každém případě je zobrazovací panel povedený a je radost na něm sledovat videa nebo třeba hrát hry, nicméně mu schází podpora HDR i Dolby Vision. Certifikace Widevine L1 nicméně nechybí. v možnostech nastavení pak najdeme režim vysokého jasu či možnost úpravy barevného podání. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz a kromě jejího vynucení je možné aktivovat rovněž 60 Hz, případně vše ponechat na automatice.

V obrazovce se rovněž ukrývá čtečka otisku prstů, která je optického typu a je spíše níže. Její fungování je nicméně příkladné. Uživatelé si mohou rovněž upravit animaci odemknutí, respektive si vybrat celkem ze 6 možností, stejně tak neschází odemykání pomocí rozpoznání obličeje, ačkoliv jen běžné (nepříliš bezpečné) 2D.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED zobrazovací panel

vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám nepodporuje Dolby Vision ani HDR

Zvuk: nezklame

Výrobce se i tentokrát chlubí spolupráci s JBL a použité reproduktory určitě nezklamou, neboť mají dostatečnou hlasitost i solidní kvalitu s ohledem na cenu zařízení. V nastavení zvuku si lze povšimnout ekvalizéru i různých zvukových režimů.

Líbilo se nám slušné stereo reproduktory

Výkon hardwaru: jde to i s čipsetem bez 5G?

Specifikem tohoto modelu je vzhledem k použitému čipsetu absence 5G. Velkou otázkou tak je, jak moc je pro vás 5G důležité. Podle mého názoru nepřináší 5G síť v ČR stále žádnou skutečně zásadní výhodu oproti LTE (technologie mmWave u nás není k dispozici), tudíž jsem se necítili nijak limitován používáním telefonu bez 5G, zejména relativně levného modelu. Zároveň je však nutné zmínit, že je 5G již vcelku běžným standardem a Infinix Note 40 Pro by jej podporovat mohl.

Výrobce nasadil MediaTek Helio G99 Ultimate v doprovodu 12 GB RAM LPDDR4X. Použitý hardware postačí, i když se občas telefon umí „zamyslet“ a třeba spouštění fotoaplikace vždy malou chvíli trvá. Po stránce absolutního výkonu najdeme na trhu rozhodně i schopnější smartphony, ale jako celek je na tom Infinix Note 40 Pro dobře a výkon není jeho slabinou. Také 256GB úložiště by mělo průměrnému uživateli bez problémů postačit.

Líbilo se nám dostačující výkon

Výdrž baterie: slušná výdrž a rychlé nabíjení drátem i bez

Oblastí, kde Infinix Note 40 Pro exceluje, je jednoznačně nabíjení. K dispozici je 70W drátové, kdy lze s dodávaným adaptérem nabít novinku z 0 na 50 % již za 15 minut, uživatelé si však budou moci vychutnat rovněž 20W bezdrátové nabíjení. Vybírat mohou mezi klasickým standardem Qi, tedy odložením telefonu na jakoukoliv Qi podložku, nebo technologií MagCharge, která je povedenou kopií MagSafe. To znamená nabíjení skrze magnetický „puk“ spojený s kabelem, který stačí nacvaknout na zařízení. Infinix v tomto případě spoléhá na dodávané MagCharge pouzdro, jež obsahuje umně skryté magnety, jež vycentrují cívky pro optimální (20W) nabíjení.

U takto levného telefonu je pak velkou předností také reverzní bezdrátové nabíjení, s nímž lze nabít například sluchátka či jiný telefon s Qi. Jedná se o nejlevnější smartphone s touto funkcí, za což si Infinix zaslouží pochvalu, stejně jako za možnost nabíjet tzv. bypassem, což šetří baterii, neboť je kabelem napájen přímo telefon, nikoliv baterie, která by následně napájela smartphone, resp. jeho komponenty. Co se týče výdrže na nabití, díky 5 000 mAh se lze spolehnout na 1,5 až 2 dny používání na plné nabití.

Líbilo se nám slušná výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

nejlevnější smartphone s reverzním bezdrátovým nabíjením

technologie MagCharge (obdoba MagSafe)

rychlé drátové nabíjení

Konektivita: bez 5G kompletní

V oblasti konektivity podporuje Infinix Note 40 Pro Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC či navigační systémy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a BeiDou. Počítat je nutné s absencí 5G.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: v podstatě jeden

Infinix Note 40 Pro pokračuje v přístupu výrobce a uživatelům nabízí v podstatě jeden použitelný fotoaparát o rozlišení 108 Mpx s podporou OIS. Ze zbylých snímačů na zadní straně bohužel již žádný příliš nezaujme, zejména kvůli nízkému 2Mpx rozlišení, jejich absence by tak v podstatě vůbec nevadila.

Hlavní fotoaparát Makro objektiv Bokeh objektiv Čelní kamerka Rozlišení 108 Mpx 2 Mpx 2 Mpx 32 Mpx Clona f/1.75 f/2.4 f/2.4 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 24 mm ? ? 22 mm Velikost senzoru 1/1,67" ? ? 1/3,1" Označení senzoru SK5HM2SP03-FGX9 ? ? GC32E1-WA1XA Typ ostření automatické pevné pevné pevné OIS ano ne ne ne

Kvalita záběrů z hlavního snímače nijak neoslní, ačkoliv není ani vyloženě špatná. Všimnout si lze slušné úrovně detailů, občas se však setkáte rovněž s artefakty (viditelných např. v korunách stromů). Barevné podání pak příliš neodpovídá realitě a HDR nefunguje dobře. Infinix Note 40 Pro „zaujme“ rovněž tím, že má jako jeden z mála výrobců ve výchozím stavu aktivovaný vodoznak. Selfie kamerka pak postačí pro pořízení momentek, avšak trpí stejnými neduhy jako 108Mpx snímač. Maximální kvalita videa (2K s 30 FPS) rovněž nepřekvapí, zkrátka je poplatná nižší ceně.

Denní snímky

Selfie, makro a portrét

Zhoršené světelné podmínky

Líbilo se nám slušná úroveň detailů u hlavního snímače

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx senzory

video max. ve 2K rozlišení

Software: osloví vás tříletá podpora?

V oblasti softwaru Infinix Note 40 Pro slibuje jednu velkou aktualizaci OS (na Android 15) a tři roky bezpečnostních záplat. Samotné prostředí je pak relativně svižné a má vcelku rozsáhlé možnosti podrobných nastavení. Po prvotním zapnutí se nevyhnete odinstalování balastu v podobě zbytečných aplikací. V rámci systému je pak k dispozici vcelku povedený AI generátor tapet či překladač, bezpečnostní záplaty byly v době psaní této recenze (začátek června) dubnové, takže poměrně aktuální.

Líbilo se nám garance tří let bezpečnostních záplat

víceméně aktuální bezpečnostní záplaty v době testování

Nelíbilo se nám příslib pouze jedné aktualizace OS

po zapnutí obsahuje balast

Zhodnocení

Infinix Note 40 Pro je vesměs vydařeným smartphonem, který si své publikum rozhodně najde. Takové, které ocení líbivý design se zády z veganské kůže, kvalitní AMOLED displej či rychlé nabíjení. V oblasti nabíjení se obecně jedná o přeborníka, který zvládá například i reverzní bezdrátové nabíjení a nabízí alternativu MagSafe. Kde naopak příliš neoslní, to je fotovýbava, která se reálně skládá pouze ze selfie a hlavního 108Mpx snímače. Také v oblasti softwarové podpory by to mohlo být lepší, ačkoliv je nutné uznat, že se výrobce mezigeneračně polepšil a do budoucna chce na podpoře ještě zapracovat.

Konkurence

Za mírně vyšší cenu lze pořídit Nothing Phone (2a), který sice nepodporuje bezdrátové nabíjení ani alternativu k MagSafe, nabídne však lepší software s delší podporou, kvalitnější fotovýbavu i o dost lepší čipset.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2a) Rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro , 2×2,8 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Samsung Galaxy A35 má výrazně lepší software i délku podpory, ale také fotovýbavu či zvýšenou odolnost IP67. Na druhou stranu jsou zde velmi tlusté rámečky okolo displeje a po stránce designu na Infinix Note 40 Pro ztrácí. Rovnat se nemůže ani v oblasti nabíjení.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A35 256 + 8 GB Rozměry 161,7 × 78 × 8,2 mm , 209 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz