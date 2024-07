Apple Intelligence možná v budoucnu nezůstane zdarma. Za co se bude platit?

Fotografie: Apple

Umělá inteligence prorůstá všemi mobilními telefony a Apple si nemohl dovolit držet se i nadále stranou. V rámci vývojářské konference Apple WWDC došlo k představení vlastního řešení, které je nazváno Apple Intelligence. Výrobce prezentoval možnosti umělé inteligence a současně ji zpřístupnil prvním testerům, kteří využívají beta verzi prostředí iOS 18 či iPadOS 18.

Jelikož tak nešlo o veřejné nasazení, nebylo velkým překvapením, že Apple nezmínil nic o nějakém zpoplatnění, přičemž ani nyní Apple oficiálně nic takového neoznámil. Agentura Bloomberg však přišla s informacemi, že do budoucna Apple poplatky za využívání zřejmě zavede. Pravděpodobně to však bude na doposud neoznámené funkce navíc. Základní přístup k umělé inteligenci by mohl zůstat bezplatný, jako tomu bude u startu.

Spekuluje se, že zpoplatnění by bylo ve formě předplatného, ať už iCloud+, případně v rámci balíčku služeb Apple One. V tuto chvíli je ale velmi předčasné hovořit o možné ceně, neboť zavedení zpoplatnění bude patrně vcelku vzdálené. Na podzim Apple službu konečně veřejně uvede a s novými iPhony 16 rozšíří dostupnost Apple Intelligence. Pokud se totiž bavíme jen o telefonech, je nyní k dispozici pouze na iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max.

Příliš trápit to nemusí uživatele v České republice, respektive v Evropské unii. Apple Intelligence totiž nebude v EU, alespoň prozatím, vůbec dostupná.