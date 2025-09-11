Jak fotí Huawei Pura 80 Pro a řadí se k absolutní špičce? Posuďte sami

Smartphony značky Huawei historicky přinesly celou řadu inovací v několika různých oblastech. Za zmínku stojí například reverzní bezdrátové nabíjení u modelu Mate 20 Pro. Huawei se však velmi činil a stále činí také, co se fotoaparátu týče. Například model Huawei P30 Pro jako první představil pětinásobný optický teleobjektiv, ještě dříve však Huawei uvedl vyspělý noční režim či kameru dedikovanou pro černobílé snímky. Huawei Mate 50 Pro zase přinesl variabilní clonu v rozsahu f/1.4 až f/4.0.
Pokračovatelem fotografické řady P je pak Pura, kdy novinka Huawei Pura 80 Pro je oficiálně dostupná na českém trhu a soustředí se právě na fotoaparát, jež se má i tentokrát řadit k tomu nejlepšímu, co si můžete koupit. Ti úplně nejnáročnější navíc mohou sáhnout po modelu Pura 80 Ultra s ještě lepším fotoaparátem (aktuálně nejlepší fotomobil podle DxOMark), avšak i model Pro má rozhodně co nabídnout.
Novinka se kromě velkého primárního snímače typu 1", který má nabídnout o 120 % přesnější barevné podání oproti modelu Pura 70 Pro, disponuje také RYYB teleobjektivem se schopností ostřit již ze vzdálenosti 5 centimetrů. V rámci používání jsme tak pořídili několik snímků a u některých se můžete podívat také na srovnání s nedávno uvedeným Vivo X300 Pro. Výrobce je na technické detaily poměrně skoupý, dostupné parametry si můžete prohlédnout v tabulce.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|4násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|40 Mpx
|48 Mpx
|13 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6 až f/4.0
|f/2.2
|f/2.1
|f/2.0
|Velikost snímače
|typu 1"
|?"
|?"
|?"
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|13 mm
|93 mm
|? mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|AF
|PDAF (od 5 cm)
|AF
Huawei Pura 80 Pro jsme vyzkoušeli v různých světelných podmínkách: kromě klasických denních snímků si tak můžete prohlédnout noční záběry (porovnat je s Vivo X300 Pro), ale také se podívat, jak si novinka vedle při pořizování portrétů či makro fotografií.
Huawei Pura 80 Pro vs. Vivo 300 Pro (zhoršené světelné podmínky)
Huawei Pura 80 Pro
|Rozměry
|163 × 76,1 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 848 × 1 276 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB
|Akumulátor
|5 700 mAh