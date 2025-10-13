Testujeme Vivo X300 Pro: fotomobil, kde kompromisy najdete jen stěží

Role technologického redaktora je na první pohled splněným snem každého technologického nadšence, ale stejně jako v jiných oborech, i v tomto platí, že je postupem času čím dál tím obtížnější natrefit na skutečně zajímavý kus hardwaru. Moderní telefony jsou vesměs „generické“, a to hned v několika různých oblastech. Jedním z výrobců, kterému se daří vyniknout, je Vivo s jeho vlajkovou sérií „X“. Doposud nepřekonaná obří ultrazvuková čtečka otisků prstů u X80 Pro či snad perfektní teleobjektiv u modelu Vivo X200 Pro, kterým fotíme valnou část produktových fotografií v rámci našich recenzí: to jsou ona výjimky potvrzující pravidlo. Dnes přitom můžeme oficiálně pochlubit tím, že v redakci již testujeme další vlajkový model, a to Vivo X300 Pro.
Přednosti nového Viva X300 Pro jsme podrobně rozepsali již v samostatném článku věnujícímu se oficiálnímu představení, přesto si neodpustíme několik klíčových specifikací ještě jednou vyzdvihnout. Jmenovitě se jedná o 200Mpx teleobjektiv o velikosti 1/1,4" a ohniskovou vzdáleností 85 milimetrů či primární senzor o rozměrech 1/1,28" se světelností f/1.57 a 24mm ohniskovou vzdáleností. Oba dva tyto snímače, stejně jako 50Mpx čelní kamerka, nesou v názvu rovněž ZEISS, které se i tentokrát postaralo nejen o hardware (například nasazení čoček se speciální úpravou), ale také pomáhalo fotoaparáty vyladit po softwarové stránce. Již brzy vám přineseme ukázku toho, jak novinka fotí a že skutečně je na co se těšit.
Za zmínku ale nepochybně stojí také velký 6,78" AMOLED s technologií LTPO pro maximální energetickou efektivitu, doplněný o schopnost svítit jasem až 4 500 nitů či ZEISS Master Color barevnou certifikací. Naši pozornost si zasloužil také použitý 3nm čipset Dimensity 9500. Loňský MediaTek Dimensity 9400 ve Vivu X200 Pro se přitom osvědčil jako velmi schopný, a tak jsme zvědaví na výkon nového čipu, který bude nepochybně nebezpečnou konkurencí pro Snapdragon i Apple. Vzhledem k velikosti operační paměti (16 GB) a úložiště (1 TB) navíc novinka jde proti konvencím a je zjevné, že zde si za nic lepšího již připlácet nebudete muset, ale rovnou dostanete to nejlepší.
Zařízení disponuje baterií o kapacitě 5 440 mAh (čínská verze má baterii větší 6 510 mAh), kterou bude možné rychle nabít 90W drátově či max. 40 W bezdrátově. Z dalších parametrů pak stojí za zmínku pas tlustý 7,99 milimetrů i ochrana IP68 a IP69, stejně jako 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů. V samotném balení pak na uživatele čeká napájecí/datový kabel a také sympaticky vypadající silikonové pouzdro ladící s barvou zařízení.
V tuto chvíli pro vás novinku již začínáme testovat a můžete se těšit na podrobnou recenzi a další články, které vám naservírujeme ihned, jakmile nám to embargo dovolí.
