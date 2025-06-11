Tenký pas nejde dohromady s velkou baterií? Huawei Mate 70 Air omyl vyvrací

Zástup nebývale tenkých telefonů se rozrůstá, svou troškou přispívá i Huawei, a to rovnou v rámci své prémiové řady Mate. Oficiálně byla představena novinka Mate 70 Air, (viz huawei.com) která navzdory tenkému designu dokáže nabídnout opravdu velkou baterii nebo třeba teleobjektiv. Obecně tedy věci, které jiným tenkým mobilům zpravidla chybí.
Nový Mate 70 Air vsadil na prémiový vzhled s tělem tenkým jen 6,6 milimetrů. Neboří tedy rekordy, ale stále je zhruba o 1,5 milimetrů tenčí než průměrný dnešní smartphone. Hmotnost se zastavila na 208 gramech a potěší stupeň krytí IP69, telefonu tudíž nevadí voda ani prach.
Máme tu čest s poměrně velkým telefonem, což dokazuje AMOLED displej se 7" úhlopříčkou a jemným rozlišením. Pod kapotou je připraven procesor Kirin 9020A spárovaný s 12GB operační pamětí a překvapivě pak verze s 16GB operační pamětí využívá procesor Kirin 9020B. Obě RAM varianty lze volit buď s 256GB, nebo 512GB interní pamětí. Prostředí obstarává systém harmony OS 5.1, který lze zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je ovšem na boku a nikoliv v displeji.
Na poměry tenkých telefonů je Mate 70 Air vybaven třemi schopnými fotoaparáty. Vše začíná primární snímač s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej 12megapixelový teleobjektiv s možností trojnásobného bezztrátového zoomu a 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Abychom byli ale zcela přesní, je na zádech ještě jeden doplňkový multispektrální snímač s 1,5 megapixelu. Na čelní straně je v průstřelu 10,7megapixelová selfie kamerka.
V těle Huawei Mate 70 Air se nachází velká baterie s kapacitou 6 500 mAh s podporou 66W drátového nabíjení. O bezdrátovém čerpání energie se výrobce nezmiňuje.
Nový Huawei Mate 70 Air míří na domácí čínský trh a je prozatím nezodpovězenou otázkou, zda se podívá i do Evropy. Základní verze 256+12 GB vyjde v přepočtu na zhruba 15 tisíc korun i s daní. Vrcholná varianta 512+16 GB pak vyjde v přepočtu na bezmála 20 tisíc korun.
Technické parametry Huawei Mate 70 AirKompletní specifikace
|Konstrukce
|165 × 81,5 × 6,6 mm, 208 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 7" (2 760 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
Anebo jim je to jedno, protože pro ně je levnější marketingem zmanipulovat uživatele....
