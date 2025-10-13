Vivo X300 Pro láká výkonným procesorem a 200megapixelovým foťákem

Téměř přesně po roce se přední čínský výrobce odhodlal představit klíčového nástupce oblíbeného modelu X200 Pro (viz vivo.com). Vlajková loď Vivo X300 Pro míří na trh a opět posouvá hranice mobilní fotografie i výkonu. Vivo sází na propracovaný trojitý fotoaparát s optikou Zeiss, který by měl zastínit konkurenci.
Hlavní trumfy? Fotoaparáty!
Základ tvoří špičkový 50megapixelový hlavní snímač Sony LYT-828 (velikost 1/1,28") se světelností f/1,57 a pokročilou gimbalovou optickou stabilizací obrazu. To je záruka ostrých fotek a stabilních videí i za tmy. K tomu výrobce přidává 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung JN1 a nakonec se dostalo na zbrusu nový 200megapixelový teleobjektiv Samsung HPB (1/1,4"). Vivo skutečně dosadilo nejvyšší rozlišení pro teleobjektiv. Přední strana hostí další 50megapixelový snímač Samsung JN1 pro kvalitní selfies.
Výkon? Tradičně bez kompromisů
Telefon pohání vlajkový procesor MediaTek Dimensity 9500, který dostává plynulou podporu od dedikovaného obrazového čipu Vivo V3+. Tato kombinace zajišťuje extrémní výkon pro hry i zpracování fotografií. K dispozici bude až 16 GB RAM a 1 TB rychlého úložiště typu UFS 4.1. Ani baterie nezaostává – nadstandardních 6 510 mAh s rychlým 90W kabelovým a solidním 40W bezdrátovým nabíjením.
Velký displej a malá tloušťka
Přední straně dominuje velký 6,78" LTPO AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz a jemným rozlišením. Podpora HDR10+ a Dolby Vision je samozřejmostí. Nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Konstrukce je Viva X300 Pro zaujme příjemnou tloušťkou 7,99 mm. Hmotnost se zastavila na 226 gramech. Telefon je připraven na všechno díky krytí IP68/IP69, odolá tedy prachu a vodě. Mezi dalšími specifikacemi najdeme duální stereo reproduktory, Bluetooth 6.0, rychlý port USB-C 3.2 Gen 1 a Wi-Fi 6. Jako systém běží nadstavba OriginOS 6 postavená na Androidu 16.
Novinka vstupuje takřka rovnou na čínský trh a startovací cena činí v přepočtu zhruba 19 tisíc korun i s daní za verzi 256+12 GB. Na opačné konci cenového spektra stanula verze s 1TB pamětí, která vyjde na téměř 25 tisíc korun i s daní. Kdy se novinek dočkáme na českém trhu, není v tuto chvíli známo.
Technické parametry Vivo X300 Pro 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 510 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
