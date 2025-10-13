mobilenet.cz na sociálních sítích
Vivo X300 Pro láká výkonným procesorem a 200megapixelovým foťákem

Michal Pavlíček
1
Vivo X300 Pro láká výkonným procesorem a 200megapixelovým foťákem
Fotografie: Vivo
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 9500 od MediaTeku
  • Důraz je kladen na fotoaparáty od Sony a Samsungu
  • Zaujme i velká baterie s kapacitou 6 510 mAh a podporou 90W nabíjení

Téměř přesně po roce se přední čínský výrobce odhodlal představit klíčového nástupce oblíbeného modelu X200 Pro (viz vivo.com). Vlajková loď Vivo X300 Pro míří na trh a opět posouvá hranice mobilní fotografie i výkonu. Vivo sází na propracovaný trojitý fotoaparát s optikou Zeiss, který by měl zastínit konkurenci.

Vivo X300 Pro

Hlavní trumfy? Fotoaparáty!


Základ tvoří špičkový 50megapixelový hlavní snímač Sony LYT-828 (velikost 1/1,28") se světelností f/1,57 a pokročilou gimbalovou optickou stabilizací obrazu. To je záruka ostrých fotek a stabilních videí i za tmy. K tomu výrobce přidává 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung JN1 a nakonec se dostalo na zbrusu nový 200megapixelový teleobjektiv Samsung HPB (1/1,4"). Vivo skutečně dosadilo nejvyšší rozlišení pro teleobjektiv. Přední strana hostí další 50megapixelový snímač Samsung JN1 pro kvalitní selfies.

Vivo X300 Pro

Výkon? Tradičně bez kompromisů


Telefon pohání vlajkový procesor MediaTek Dimensity 9500, který dostává plynulou podporu od dedikovaného obrazového čipu Vivo V3+. Tato kombinace zajišťuje extrémní výkon pro hry i zpracování fotografií. K dispozici bude až 16 GB RAM a 1 TB rychlého úložiště typu UFS 4.1. Ani baterie nezaostává – nadstandardních 6 510 mAh s rychlým 90W kabelovým a solidním 40W bezdrátovým nabíjením.

Velký displej a malá tloušťka


Přední straně dominuje velký 6,78" LTPO AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz a jemným rozlišením. Podpora HDR10+ a Dolby Vision je samozřejmostí. Nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Vivo X300 Pro

Konstrukce je Viva X300 Pro zaujme příjemnou tloušťkou 7,99 mm. Hmotnost se zastavila na 226 gramech. Telefon je připraven na všechno díky krytí IP68/IP69, odolá tedy prachu a vodě. Mezi dalšími specifikacemi najdeme duální stereo reproduktory, Bluetooth 6.0, rychlý port USB-C 3.2 Gen 1 a Wi-Fi 6. Jako systém běží nadstavba OriginOS 6 postavená na Androidu 16.

Novinka vstupuje takřka rovnou na čínský trh a startovací cena činí v přepočtu zhruba 19 tisíc korun i s daní za verzi 256+12 GB. Na opačné konci cenového spektra stanula verze s 1TB pamětí, která vyjde na téměř 25 tisíc korun i s daní. Kdy se novinek dočkáme na českém trhu, není v tuto chvíli známo.

Technické parametry Vivo X300 Pro 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce162 × 75,5 × 8 mm, 226 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 510 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
vivo.com.cn
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ceny zůstali stejné tak doufám že i ty České.
