Vivo X300 Pro vstupuje na trh s ambicí stát se vlajkovou lodí, která exceluje ve všech směrech. Už na první pohled zaujme elegantní konstrukcí, velkou obrazovkou s tenkými rámečky a výrazným fotomodulem s logem Zeiss, bude to ale stačit na dravou konkurenci? A dokáže si novinka obhájit ambiciózní cenu přesahující 30 tisíc korun?
|Konstrukce
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, CPU: 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 440 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, 34 999 Kč
Obsah balení: s povedeným pouzdrem
Vivo X300 Pro dorazilo v balení obsahujícím starší USB-C/USB-A kabel a také praktické silikonové pouzdro barvy ladící s odstínem samotného telefonu. Pouzdro je na dotyk příjemné, působí reprezentativně a mírně vystupuje nad úroveň displeje, což se hodí. V rámci testovaného novinářského kousku jsme obdrželi také speciální sadu pro vylepšení fotoschopností, které se budeme věnovat samostatně.
- včetně praktického pouzdra
- starší typ kabelu (USB-A/USB-C)
Konstrukční zpracování: prémiové, praktické, odolné
Vivo X300 Pro je vskutku elegantním zařízením a písková hnědá mu velmi sluší. Co víc, tato barva je rovněž praktická, neboť jsou světlé odstíny obecně výhodnější, pokud vás obtěžují otisky. V kombinaci s matným sklem vás tento neduh mnoha moderních smartphonů rozhodně trápit nebude. Rámečky jsou z matného hliníku a jsou dle moderních trendů zploštělé. Novinka se tak příjemně drží a je i dobře vyvážená. Je vhodné zmínit, že část zad však přeci jen budete leštit častěji, a to samotný fotomodul. Ten je i letos kruhový a poměrně velký. Osobně se mi líbí, že lze Vivo podle něj snadno rozpoznat, stejně jako podle viditelného, ale decentního loga Zeiss. Lze se spolehnout i na špičkovou ochranu IP68/IP69, která se u vlajkového modelu očekává. Další záležitostí vhodnou ke zmínění je haptická odezva – Vivo nasadilo kvalitní haptický engine, u něhož lze nastavit dva typy vibrací (ostré nebo jemné) a v mnoha krocích také intenzitu. Platí, že na Apple má Vivo ještě co dohánět, ale v říši Androidu je na tom velmi dobře.
Nechybí ani slot hned pro dvě fyzické nanoSIM (mobil podporuje i eSIM) a dedikované tlačítko na levém boku. Tzv. Tlačítko zkratky je inspirováno Akčním tlačítkem od Applu, což je patrné především z vizuálu jeho nastavení v rámci systému, který je téměř 1:1 s tím, co najdete v iOS. Jeho poloha je ideální pro leváky, zato pro praváky by mohlo být o něco níž. Každopádně jej lze naprogramovat tak, aby jedním stiskem změnilo režim hlasitosti a na dvojklik aktivovalo svítilnu atp. Také jej lze nastavit, aby skrze něj bylo možné spustit vybranou aplikaci.
- vysoká odolnost IP68/IP69
- programovatelné tlačítko
- někoho potěší slot pro dvě fyzické nanoSIM
- prémiový a praktický design
- příjemně padne do dlaně
Displej: bez výtek
Obrazovka má již na první pohled špičkové parametry, viz jas (až 4 500 nitů) či jemnost (452 PPI). Úhlopříčka 6,78" je pak možná při zachování rozumných rozměrů také díky tenkým rámečkům. Technologie LTPO a až 120Hz obnovovací frekvence navíc přispívá nejen k ještě delší výdrži, ale také maximálně plynulému požitku z používání.
V rámci používání mohu vyzdvihnout krásné barvy, špičkový jas pro používání i v nejjasnějším prostředí, ale také velmi nízký jas (který lze v hlouběji v nastavení ještě snížit), který oceníte v šeru či naprosté tmě. Velkou předností jsou rovněž velmi tenké rámečky. Subjektivně bych řekl, že jsou ještě mírně tenčí než u iPhonu 17 Pro. Stejně tak nechybí velmi podrobné nastavení AoD, který může být buď černý s textem, nebo „celoobrazový“ podobně jako u iPhonů. Potěší také relativně malý průstřel, který navíc funguje částečně jako Dynamic Island.
Obrazovku chrání sklo Armor Glass s předinstalovanou folií. Ta se rozhodně řadí k těm lepším a nebude vás, jako u některých značek, od začátku iritovat, až ji po chvíli stejně sundáte. Výhodou je i ultrazvuková čtečka otisků prstů. V tomto ohledu si musím do novinky tradičně trochu rýpnout a zeptat se, kam se poděla ještě větší ultrazvuková čtečka otisků prstů z Viva X80 Pro, která uměla například i funkci rozpoznání dvou prstů najednou pro ještě vyšší bezpečnost. Avšak i tato čtečka funguje na jedničku. Je krásně svižná, detekuje i mokré či vlhké prsty a zůstane funkční i v případě, kdybyste si snad obrazovku v této oblasti poškodili výraznou rýhou, což by již u optických čteček nadále nešlo. Na závěr zmíním také podporu HDR10+ a Dolby Vision či PWM stmívací frekvenci 2 160 Hz. Co novince naopak trochu schází, je antireflexní sklo, jaké můžeme vidět u Galaxy Ultra nebo nových iPhonů.
- špičkový zobrazovací panel
- vysoká jemnost i jas
- podpora Dolby Vision i HDR10+
- kvalitní ultrazvuková čtečka otisků prstů
- velmi tenké rámečky
- bez antireflexní povrchové úpravy
Zvuk: za jedna s hvězdou
Hlasitý přednes zvládá nové Vivo X300 Pro na jedničku. Logicky disponuje dvojicí reproduktorů a dokáže vykouzlit velmi slušnou hlasitost a zvuku nechybí ani patřičné basy, přičemž nedochází ke zkreslení ani při vysoké hlasitosti. Kromě toho Vivo umí s pomocí AI také vylepšit kvalitu zvuku během volání.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: chladící komora a Pro čipset
Vlajkové modely značky Vivo na českém trhu tradičně pohání čipsety Dimensity a ani novinka v tomto ohledu není výjimkou. Vivo X300 Pro tak využívá 3nm procesor Dimensity 9500 s taktem primárního jádra 4,21 GHz, který i tentokrát udělal dojem především energetickou efektivitou. Výkon samozřejmě také nechybí, což je patrné jak z benchmarků, tak ze schopnosti záznamu v 8K či snad 4K se 120 FPS. Zkrátka nelze než konstatovat, že X300 Pro bude mít i po několika letech stále výkonu dostatek a nebude vás brzdit v používání i náročných aplikací. Vivo v systému dokonce umožňuje úpravu výkonu telefonu celkově a pro hračičky třeba i virtuální rozšíření RAM, ačkoliv není potřeba. Použitých 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1 by mělo být více než dostačující i pro ty nejnáročnější.
- špičkový výkon
- 16 GB RAM a 512GB úložiště
Výdrž baterie: ultrarychlé nabíjení v akci
Tentokrát začnu netradičně nabíjecím výkonem, který bývá mnohdy trochu ošemetný. U tohoto modelu výrobce udává 90 W, ale zatímco u elektromobilů je velkým tématem nabíjecí křivka a postupně klesající nabíjecí výkon, u telefonů často zůstane právě jen u udávané hodnoty. Ta je poté předmětem svárů v diskutích. Pokles ze 120 W na 100 či snad 90 W u stejné řady navíc bývá často doprovázen „bučením“ fanoušků o tom, že výrobce jejich oblíbenou řadu degraduje. Jaká je ale realita u Viva X300 Pro a skutečně musí být 90 W horších než 120 W?
Za 24 minut jsme X300 Pro nabili z 10 na 98 %!
Naměřil jsem skutečně zajímavé hodnoty, při nabíjení z 10 % jsem se dostal za 20 minut na 82 % a za 24 minut na 98 %! Jak je to možné? Nabíjecí výkon se až do 99 % držel na 30 W, což je obdivuhodné vzhledem k tomu, že výkon ke konci výrazně klesá a při 99 % je u většiny telefonů v řádu nižších jednotek W, nikoliv desítek. Pochopitelně je nutné nejprve povolit nejrychlejší možné nabíjení a poté (po připojení nabíječky) také zajistit, že se Flashcharge aktivuje, což vyřešíte podržením prstu na ikonce nabíjení. Poté je nabíjení skutečně bleskové, přitom jsem nezpozoroval, že by se telefon uložený v pouzdru nijak výrazně zahříval. V rámci startovací akce pak obdržíte zdarma 90W adaptér.
Z pohledu výdrže jde o jeden a půl až 2denní smartphone, který si umí velmi dobře ohlídat úbytek procent především v režimu standby či situacích, kdy jej příliš nevytěžujete. Pak procenta téměř neubývají a komu by to bylo málo, má k dispozici propracované nastavení úsporného režimu. I při nejnáročnějším používání by se tak ani nejnáročnějším nemělo stát, že jeden velmi náročný den nezvládnou. Ačkoliv se pro někoho jedná o detail, Vivo X300 Pro zvládá také reverzní bezdrátové nabíjení a také disponuje ukazatelem, jak ideálně vycentrovat nabíjecí cívku. Bezdrátové nabíjení má max. výkon 40 W a díky nedávnému testu Mazdy 6e s takto výkonnou nabíjecí podložkou mohu potvrdit, že i tímto způsobem je bezdrátové doplnění energie velmi svižné.
Co Vivu X300 Pro naopak chybí, to je podpora standardu Qi2, čímž mám na mysli magnetický profil. Pro využívání magnetického příslušenství, ať už se bude jednat o držák v autě, nabíječku či cokoliv jiného, se tak budete muset spolehnout na pouzdro s integrovaným magnetem či snad magnetickou nálepku na záda. Palec dolů si také Vivo X300 Pro zaslouží za nasazení menší baterie oproti některým trhům, kde najdeme křemíkovou baterii s kapacitou 6 510 mAh, na našem se jedná „pouze“ o 5 440 mAh. Kapacita baterie je samozřejmě v kontextu toho, co nabízí některá konkurence i tak vyšší, ale 1 000 mAh k dobru by nepochybně každý ocenil. Negativně toto rozhodnutí působí i s přihlédnutím k tomu, že u Viva X200 Pro byla baterie větší. Naopak pozitivní je značně nadstandardní pětiletá záruka na baterii, kterou doprovází rovněž nadprůměrná tříletá záruka na celý telefon.
- velmi dobrá výdrž na nabití
- extrémně rychlé nabíjení
- reverzní bezdrátové nabíjení
- bez magnetického nabíjení Qi2
- oproti některým trhům menší baterie
Konektivita: za jedna s hvězdou
Novinka disponuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC či i běžným výčtem navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, 5G a dokonce ani infraport, který se ukrývá ve fotomodulu. Oproti jiné vlajkové konkurenci nicméně schází UWB.
- moderní konektivita
- avšak bez UWB
Fotoaparát: parádní teleobjektiv a nejen to
Pro někoho nepochybně největším lákadlem vlajkových lodí značky Vivo bude fotovýbava, která je i letos špičková. Výrobce konkrétně upravil teleobjektiv, který má tentokrát 3,5× přiblížení a samotný senzor je nadprůměrně velký (1/1,4"), což spolu se světelností f/2.7 přispívá ke skvělým výsledkům i za zhoršených světelných podmínek. Za zmínku stojí také zbylé senzory, viz přiložená tabulka.
|Hlavní snímač
|3,5× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|200 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,57
|f/2,67
|f/2,0
|f/2,0
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|85 mm
|15 mm
|200 mm
|Velikost senzoru
|1/1,28"
|1/1,4"
|1/2,76"
|1/2,76"
|Druh ostření
|PDAF, laserové AF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|pevné
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Výsledky jsou i tentokrát špičkové a hlavní oblastí, kde novinka boduje, jsou bezpochyby portréty. Oproti iPhonům či Pixelům si Vivo X300 Pro umí poradit například s trčícími vlasy u osob s dlouhým účesem. Kombinace ohniskové vzdálenosti, clony, velikosti senzoru a optiky Zeiss pak umožňuje zachytit velmi kvalitní portréty za všech světelných podmínek. I další snímače pak zvládají vysoce kvalitní noční snímky, velmi dobře si vede ultraširokoúhlý objektiv. V okrajích je logicky znatelný úbytek detailů, ale obecně vzato jsem byl pozitivně překvapen jeho kvalitami.
Při focení během ideálních světelných podmínek se pak logicky pozitivní aspekty ještě násobí: špičková úroveň detailů, parádní portrétní efekt, který si můžete upravit různými efekty Zeiss, ale také kvalitní video s možností záznamu až v 8K s 30 FPS či 4K se 120 FPS, navíc třeba i v Dolby Vision. Oproti Vivu X200 Pro, které dlouhodobě používám, se však nemohu zbavit dojmu, že automatické ostření u X300 Pro nefunguje až tak dobře. Domnívám se, že v rámci aktualizace se situace zlepšila, a tak lze očekávat, že výrobce ostření ještě doladí, ostatně srovnávat čerstvý telefon se zařízením, které je cca rok na trhu, logicky není tak docela fér, ale prostor pro zlepšení v oblasti automatického ostření rozhodně vnímám.
V neposlední řadě je nutné zmínit, že Vivo X300 Pro je také velmi schopným smartphonem, když dojde na focení makra, která jsou plná detailů i krásných barev. Z pohledu barevného podání lze obecně vnímat menší inkonzistence napříč fotoaparáty, které jsou však minimální. Zkrátka lze vidět, že Vivo bude fotoschopnosti tohoto modelu, ačkoliv jsou již nyní špičkové, ještě vylepšovat, což je v dnešní době standard. Samotná fotoaplikace je pak příkladně svižná a k X300 Pro existuje také speciální fotografické příslušenství, které si popíšeme v samostatném článku.
Vivo X300 Pro 4K 60 FPS
Vivo X300 Pro 4K 120 FPS
Vivo X300 Pro 8K 30 FPS
- kvalitní fotovýbava
- špičkový teleobjektiv
- občasné problémy s ostřením, na kterých výrobce pracuje
Software: OriginOS
Vivo X300 Pro je revoluční také díky „nové“ nadstavbě OriginOS, kterou zatím měly pouze telefony určené pro čínský trh. Nadstavba je spojená s nejnovějším Androidem 16 a ke konci října i aktuálními říjnovými bezpečnostními aktualizacemi. Výrobce pak hodlá telefon podporovat po dobu 5 let formou velkých aktualizací, v rámci bezpečnostních záplat pak 7 let.
Nová nadstavba se používá velmi příjemně a obsahuje aplikace jako Zdraví, EasyShare pro přenos souborů napříč platformami (tj. rozumí si s iPhonem) či přenos zařízení. Dále zde najdeme funkce jako je vysílačka pro offline komunikaci, iManager jako nástroj pro optimalizaci, správce souborů, ale také integrovaný prohlížeč obrázků a videí. Kromě toho nechybí řada Google aplikací a také několik zbytečných bloatwarových aplikací typu booking.com a pro někoho možná i Netflix či Spotify (situace však není ani zdaleka taková jako například často u Realme). Vivo má také několik funkcí AI, ať už se jedná o vylepšování fotografií či třeba tvorbu titulků v reálném čase, překlad apod. Některé aplikace, jako je například funkce „Super přetažení“, vyžadují překvapivě přístup k internetu a některé funkce budou nejlépe fungovat s aktivovaným účtem Vivo. Stejně tak nelze přímo v telefonu vytvářet obrázky, zato lze při pořizování snímků využít generickou AI k dopočítání. Oproti Xiaomi tedy Vivo nabídne méně vychytávek umělé inteligence, ty však hodlá do budoucna rozšiřovat. V den vydání této recenze smartphone obdržel aktualizaci systému, která přináší vylepšení fotoaparátu a optimalizuje systém. Přiložené snímky a screenshoty byly pořízeny před vydáním této aktualizace, s níž se dostane zařízení k zákazníkům.
- svižnost systému
- tradičně dlouhá podpora
- oproti konkurenci mírně kratší podpora a méně vychytávek AI
Zhodnocení
Vivo X300 Pro je skvělým smartphonem, který dokáže oslnit fotovýbavou (především fantastickým teleobjektivem), parádním výkonem i výdrží na baterii a nechybí mu ani něco navíc, jako je velmi rychlé nabíjení, ultrazvuková čtečka otisků prstů, programovatelné tlačítko či možnost získat zajímavé příslušenství k fotoaparátu. Za nevýhodu lze považovat absenci podpory Qi2, i když to některé nemusí vůbec trápit. Oproti čínské variantě zklame také menší kapacita baterie, přestože se u modelu X200 Pro tento ústupek nekonal. Jedním dechem je však nutné dodat, že výdrž je i tak skvělá. Cena je ambiciózní (34 999 Kč), Vivo má však bohatou nabídku dárků a zvýhodnění v celkové hodnotě necelých 17 tisíc korun, čímž vyšší cenu částečně ospravedlňuje. Novinku tak mohu vřele doporučit všem, kteří hledají celkově skvěle vybavený smartphone se zaměřením na fotoaparáty.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
