Exotická Huawei Pura 80 Pro v redakci: první dojmy a unboxing plný překvapení

Společnost Huawei v červnu letošního roku na domácím (čínském) trhu uvedla novou řadu Pura 80, která nyní konečně zavítala také do České republiky. Jelikož se v případě Pura jedná o sérii zaměřenou na fotografické schopnosti, dává si za úkol logicky oslovit především nadšence do focení a našlápnuto k tomu má velmi dobře. Jaké jsou naše první dojmy z modelu Pura 80 Pro?
Balení hodné pozornosti
Začněme samotným unboxingem, který v tomto případě stojí za to. Již samotná krabička napovídá, že se zde na obsah balení à la „telefon a šmytec“ rozhodně nehrálo. Ihned po rozevření bílé krabičky na uživatele čeká samotný telefon, ovšem v dalších patrech balení se dostanou k pěknému plastovému krytu a také dnes již v segmentu vlajkových modelů netradičnímu příslušenství v podobě napájecího adaptéru. Jedná se o 100W adaptér, který disponuje USB-A i USB-C konektorem.
Ačkoliv adaptér s dvojicí konektorů chválíme, rozhodně by bylo praktičtější, kdyby se konektory nacházely o něco dál od sebe, neboť ne všechny kabely se tak vměstnají hned vedle sebe. Pokud však máte originální kabely od Huawei, neměl by to být problém a můžete najednou nabíjet telefon a například i notebook. V rámci dalšího příslušenství nechybí moderní USB-C/USB-C kabel. Balení je tedy nadprůměrně bohaté, ale jaký dojem v nás zanechal samotný telefon?
Prémiová již na první pohled
Nová Pura 80 Pro se designově vskutku povedla, a to, že se jedná o prémiový smartphone, je ihned patrné. Zařízení to naživo extrémně sluší a nasazení rudé barvy, která je svým způsobem klasická (trochu nám připomíná ikonickou Soul Red Crystal u vozů značky Mazda), bylo skvělým tahem. Zatímco například nový iPhone 17 Pro Max v oranžovém provedení bezpochyby působí hezky, prémiovost není první asociace, co vám vyvstane na mysli, zatímco u Pura 80 Pro tomu tak rozhodně je.
Telefon není žádný drobek, což ani vzhledem k 6,8" obrazovce být nemůže. 219 gramů v dlani pocítíte, na druhou stranu je hmotnost pěkně rozložená a tvar fotomodulu umožňuje si telefon (respektive fotomodul) zapřít o ukazováček pro jistější úchop. Stejně tak neschází ochrana IP69 a výrobce nasadil rovněž Kunlun Glass 2.
V oblasti fotovýbavy je hlavním lákadlem 50Mpx snímač typu 1" s optickou stabilizací a proměnlivou clonou f/1.6 až f/4.0. Tomu sekunduje 48Mpx 4× teleobjektiv se schopností ostřit již ze vzdálenosti 5 centimetrů a clonou f/2.1, který doplňuje 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv s AF a 13mm ohniskovou vzdáleností. Sestavu doplňuje také laserové ostření a senzor pro měření barevnosti. Právě na fotoaparát se u novinky zaměříme, těšit se tak můžete na fotočlánek i srovnání s dalšími vyspělými fotomobily na trhu.
Huawei Pura 80 Pro
|Rozměry
|163 × 76,1 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 848 × 1 276 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB
|Akumulátor
|5 700 mAh
