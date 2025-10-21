Vivo X300 a X300 Pro míří do Evropy. Dočkáme se ještě v tomto měsíci

V minulém týdnu Vivo představilo hned dvě klíčové novinky, a to modely X300 a X300 Pro. Druhá jmenovaná představuje nekompromisní vlajkovou loď zaměřenou na výkon, výdrž a fotografické schopnosti. Model X300 se pak s minimem kompromisů snaží o totéž, avšak v kompaktním těle.
Obě novinky byly nejprve představeny pro čínský trh a čekalo se, kdy Vivo oznámí dostupnost i pro trhy v Evropě. Letos máme štěstí, neboť čekání zřejmě nebude nijak dlouhé. Španělské zastoupení Viva oznámilo (viz x.com), že evropská premiéra obou zmíněných modelů proběhne již 30. října, tedy v příštím týdnu.
Výrobce bohužel nezmiňuje žádné další podrobnosti, ceny tak budou oznámeny zřejmě až onoho 30. října, doufejme, že i pro český trh. Na oficiálním snímku je však patrné, že kromě modelů X300 Pro a X300 se na trhu objeví i fotografické příslušenství, což je jistě příjemnou zprávou.
Dvě věci, které můžou zabít zájem a konkurenceschopnost.
Snad si je toho Vivo vědomo a chce zvýšit svůj podíl na světovém trhu.
