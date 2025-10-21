mobilenet.cz na sociálních sítích
Vivo X300 a X300 Pro míří do Evropy. Dočkáme se ještě v tomto měsíci

Michal Pavlíček
Vivo X300 a X300 Pro míří do Evropy. Dočkáme se ještě v tomto měsíci
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Evropské představení proběhne již 30. října
  • Kromě obou modelů se dočkáme zřejmě i profesionální fotící sady

V minulém týdnu Vivo představilo hned dvě klíčové novinky, a to modely X300 a X300 Pro. Druhá jmenovaná představuje nekompromisní vlajkovou loď zaměřenou na výkon, výdrž a fotografické schopnosti. Model X300 se pak s minimem kompromisů snaží o totéž, avšak v kompaktním těle.

Obě novinky byly nejprve představeny pro čínský trh a čekalo se, kdy Vivo oznámí dostupnost i pro trhy v Evropě. Letos máme štěstí, neboť čekání zřejmě nebude nijak dlouhé. Španělské zastoupení Viva oznámilo (viz x.com), že evropská premiéra obou zmíněných modelů proběhne již 30. října, tedy v příštím týdnu.

Výrobce bohužel nezmiňuje žádné další podrobnosti, ceny tak budou oznámeny zřejmě až onoho 30. října, doufejme, že i pro český trh. Na oficiálním snímku je však patrné, že kromě modelů X300 Pro a X300 se na trhu objeví i fotografické příslušenství, což je jistě příjemnou zprávou.

x.com/vivo_espana
Diskuze ke článku
Petr Zitka
Petr Zitka
Uvidíme, jaká bude cena a jak velká bude baterie.
Dvě věci, které můžou zabít zájem a konkurenceschopnost.
Snad si je toho Vivo vědomo a chce zvýšit svůj podíl na světovém trhu.
