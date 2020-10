Nové Apple iPhony 12 představeny. V čem se navzájem liší?

Fotografie: Apple

Apple dnes večer představil hned čtyři nové iPhony, ačkoliv pokud bychom chtěli jeho nabídku novinek zjednodušit, mohli bychom říci, že jsme se dočkali dvou novinek, a to iPhonu 12 Pro a iPhonu 12. Z nich totiž nadále vychází varianty iPhone 12 Pro Max a iPhone 12 mini, které se svými sourozenci ve velké míře výbavu sdílí. Na každý pád však platí, že je to vůbec poprvé, co Apple představil čtyři iPhony. Své portfolio zásadním způsobem rozšířil a opět o něco více roztříštil. Doby, kdy jste si jednoduše koupili nový iPhone, protože byl jen jeden, jsou nenávratně pryč.

Hlavní rozdíly: velikost, velikost a zase ta velikost

Netřeba chodit dlouze kolem horké kaše, jednoznačným poznávacím znamením nových iPhonů bude jejich velikost. Tím nemyslíme jen fyzické rozměry, ale také úhlopříčku displeje, která se pohybuje od 5,4" (iPhone 12 mini) přes 6,1" (iPhony 12 a 12 Pro) až po 6,7" (iPhone 12 Pro Max). Co je však pro uživatele zásadní, vždy se dočkají OLED panelu, i u nejmenšího a nejlevnějšího iPhonu 12 mini.

Apple iPhone 12

Velikost těla se dotýká také baterie. Přesné kapacity zatím neznáme, Apple je totiž moc rád tají, namísto toho nabízí pohled na výdrž během přehrávání videa, která může být jistým vodítkem. Okamžitě tak zjistíme, že čím větší iPhone zvolíte, tím delší výdrž získáte. Až 20 hodin vydrží video přehrávat model 12 Pro Max, 17 hodin dvojice iPhonů 12 (Pro) a „pouhých“ 15 hodin iPhone 12 mini.

Do hlavních rozdílů je nutné započítat také fotoaparáty. Opět je rozdělení jednoduché. iPhony 12 Pro (Max) mají teleobjektiv, iPhony 12 (mini) nikoliv. Výhodou verzí s přídomkem Pro je také přítomnost LiDAR skeneru pro portréty v nočním režimu, rychlejší automatické zaostřování při slabém světle a vylepšené zážitky v AR. Vraťme se ale k teleobjektivu, neboť ten se u verzí Pro mírně liší. Zatímco u modelu Max nabídne 5násobným bezztrátový zoom, menší varianta Pro se musí spokojit s 4násobným bezztrátovým přiblížením. Drobný rozdíl lze nalézt ještě u videa. Při běžném záznamu vám všechny dnes představené iPhony 12 nabídnou 4K rozlišení s až 60 FPS. Pouze verze Pro však disponují HDR záznamem s DolbyVision při 60 FPS, iPhony 12 nabízí poloviční snímkovací frekvenci.

Fotoaparáty iPhonů 12 Pro

Drobnosti

Jak jsme vás již informovali, nové iPhony 12 Apple dodává bez sluchátek i nabíječek. Ano, pokud si jej koupíte a doposud jste žádný iPhone neměli, čeká vás ještě nákup nabíječky, jinak si s novým telefonem příliš času neužijete. Dnešní novinky podporují pouze 20W nabíjení, což je při pohledu na konkurenci velmi málo a odpovídá tomu doba nabíjení. iPhony se za 30 minut nabíjí jen do poloviny, verzi Pro Max to zabere dokonce 35 minut. Některá konkurence zvládne za stejný čas dobít celou baterii. Na každý pád počítejte, že 20W nabíječka od Applu vás vyjde na 590 Kč. Naštěstí je podporováno také bezdrátové nabíjení, skrze MagSafe výkonem 15 W, běžnou nabíječkou standardu Qi však pouze 7,5 W.

Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 a Apple iPhone 12 mini

Další odlišnost nových iPhonů 12 spočívá v úložném prostoru. Základní iPhone 12 a jeho zmenšená verze startuje s 64GB úložištěm. Sáhnut ale budete moci i po 128 GB a 256 GB. Oproti tomu iPhony 12 Pro jsou o úroveň výše, což znamená, že základem je 128 GB, ale zvolit můžete 256 GB i 512 GB.

Srovnání iPhonů 12