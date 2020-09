Nové Apple Watch dorazí bez nabíječky. Postihne stejný osud také iPhony 12?

Během včerejší konference Applu, na které byl představen nový iPad 8. generace, iPad Air a také dvojice chytrých hodinek Apple Watch, jsme si mohli všimnout jednoho důležitého prohlášení. Jak známo, Apple se během každé prezentace chlubí tím, jak je pro společnost důležité environmentální hledisko. Pravidelně tak slýcháme, že Apple vyrábí elektroniku výlučně z recyklovaného hliníku (možná také z důvodu, že použití recyklovaného hliníku je mnohem méně nákladné než těžba nového) nebo to, že je balení vyrobeno do velké míry z recyklovaných papírových vláken.

V případě chytrých hodinek Apple Watch tak nebude z důvodu ochrany přírodních zdrojů dodáván napájecí adaptér. Tento přístup se bude týkat nových Apple Watch Series 6 a také cenově dostupnějších (avšak stále vcelku drahých) hodinek Apple Watch SE. Odstranění adaptérů z balení znamená, že zákazníci neobdrží adaptér do zásuvky, stále by však měl být v krabičce kabel.

Podle Marka Gurmana z Bloombergu se v budoucnu vyplní předchozí spekulace o odstranění adaptérů a tento nový přístup se projeví také u chystaných iPhonů a pravděpodobně rovněž iPadů. Nezbývá tak než počkat, jestli Apple alespoň nabídne možnost dokoupení adaptérů za zvýhodněnou cenu, respektive, zda se absence adaptérů pozitivně podepíše na prodejní ceně.

There it is: Apple removing USB power adapters from Apple Watch. Next month: iPhone.