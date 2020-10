O napájecí adaptér a sluchátka budou ochuzeny také iPhony 11, SE (2020) a Xr

Apple včera potvrdil očekávaný „environmentální“ krok, a to odstranění napájecích adaptérů a sluchátek z balení nových iPhonů 12. Málokdo však čekal, že stejný osud postihne také stávající portfolio oficiálně dostupných iPhonů, mezi které se řadí iPhone SE (2020), iPhone 11 a iPhone Xr.

I ty totiž nově dorazí v balení pouze s kabelem typu USB-C/Lightning, tedy bez adaptéru či sluchátek. Potenciálním zákazníkům o tyto iPhony tak může spravit chuť alespoň snížená cena či možnost dokoupit si (v oficiálním e-shopu) samostatně 20W USB-C napájecí adaptér či drátová sluchátka EarPods, v obou případech za relativně rozumných 590 Kč.

