Apple iPhone 12 oficiálně: pestrobarevná nálož výkonu a funkcí

Fotografie: Apple.com

Dostupnějším iPhonem se i letos stává model bez přídomku Pro, respektive Pro Max, představit si tak můžeme iPhone 12, který má i díky skvělému výkonu a výhodnější ceně zaujmout masy.

Apple se nepouštěl do žádných výstřelků, ovšem tento rok na designu lehce zapracoval. Bočnice nově nejsou zaoblené, ale ostré a ploché, podobně jako u iPhonu 4. Pokud jsou vám ostře řezané hrany bližší, určitě si na staronové provedení brzy zvyknete.

Oproti konzervativnějším modelům Pro (Max) bude iPhone 12 dostupný v barvě černé, tmavě modré, zelené, červené a stříbrno-bílé. Zejména tmavě modrá působí na produktových snímcích velmi lákavě. Záda jsou lesklá, podobně jako u iPhonu 11, u modelů Pro (Max) budou matná.

Super Retina XDR displej iPhonu 12 nabídne 6,1" úhlopříčku a podporu Dolby Vision, HDR 10 a HLG. A ano, konečně se jedná o OLED panel, který byl prozatím výsadou jen dražších iPhonů. Rozlišení činí 2 532 × 1 170 pixelů, jemnost 460 PPI a díky OLED technologii se povedlo ztenčit rámečky. Apple zapracoval také na odolnosti skel, kterým říká Ceramic Shield. Tato speciální vrstva na skle by měla zaručit mnohem vyšší odolnost vůči pádům. Vcelku působivě vypadá také maximální jas displeje 1 200 nitů. Takto vysoký jas bude však použit pouze v momentech, kdy tomu budou odpovídat i okolní světelné podmínky (tedy přímé světlo).

Fotoaparáty jsou opět jen dva, jde o hlavní a ultraširokoúhlý snímač s rozlišením 12 Mpx, navíc se špičkovou světelností f/1.6 u hlavního snímače. Teleobjektiv chybí. Novinkou je, že i přední fotoaparát získává noční režim, který byl prozatím výsadou jen hlavních snímačů.

Další novinkou je také MagSafe pro iPhone. Nejde o nic jiného než o magnetické bezdrátové nabíječky, které zaručí, že se iPhone bude vždy nabíjet správně, respektive nabíjecí podložka bude na správném místě. Apple slibuje, že MagSafe bude fungovat se všemi pouzdry, které bude nabízet, zároveň přidá i novinky, jako je MagSafe Wallet, která poslouží i jako slot pro vaše karty. Taková magnetická peněženka na zádech iPhonu.

Apple sice něco ušetřil na displeji a fotoaparátu, ovšem na výkonu, jako obvykle, ne. Uvnitř je totiž procesor Apple A14 Bionic s 5nm výrobní technologií. Nechybí ani podpora sítí 5G. Nejrychlejší sítě současnosti budou automaticky využívány v případě potřeby stahování a dalších náročných činností, v ostatních případech se iPhone přepne na LTE, aby šetřil baterii.

Co nám chybí, co se nám nelíbí? Hodil by se menší výřez a možná i čtečka otisků prstů. iPhone 12 spoléhá na technologii Face ID, stejně jako všechny nové iPhony.

Novinka bude v prodeji za cenu startující na 799 dolarech, což je asi 22,5 tisíc Kč včetně DPH. V našich podmínkách však musíme počítat s cenou 24 990 Kč, což znamená výraznější mezigenerační zdražení. Za tuto cenu dostanete 64GB variantu, dvojnásobek vyjde na 26 490 Kč, 256GB varianta poté na 29 490 Kč. V balení nejsou sluchátka a ani nabíjecí adaptér, což nedávno Apple udělal také u Apple Watch.